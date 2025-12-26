Рынок такси трещит по швам: решение сверху запускает процесс, о котором пока говорят шёпотом

Новая Lada Vesta стала недоступной для таксистов

Рынок такси в России оказался на грани масштабных изменений, которые могут ударить сразу по пассажирам, водителям и бюджету. Закон о локализации такси, принятый Госдумой, вызвал резонанс задолго до вступления в силу и уже спровоцировал открытый конфликт между государством и отраслью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жёлтое такси зимой

Закон, который меняет правила игры

В мае Госдума приняла закон, обязывающий с 1 марта 2026 года использовать в такси исключительно автомобили отечественного производства. Требование распространяется как на агрегаторов, так и на частных водителей: без перехода на российские машины официальная работа станет невозможной. Формально инициатива направлена на поддержку внутреннего автопрома и рост спроса на продукцию "АвтоВАЗа".

Однако на практике мера уже сейчас воспринимается как принудительная. Водители указывают, что рынок фактически лишают альтернатив, не предлагая взамен ни ценовых стимулов, ни ощутимого улучшения качества. Это создаёт риски резкого сокращения числа легальных таксистов и, как следствие, дефицита машин.

Почему таксисты не верят в отечественный автопром

Главная претензия водителей — соотношение цены и качества. Российские автомобили, по их словам, стоят на уровне иномарок, а иногда и дороже, особенно на вторичном рынке. При этом эксплуатационные расходы оказываются выше из-за частых поломок и простоев.

Водитель с 15-летним стажем Эльвира Исаева, отвечая на вопрос о перспективах "АвтоВАЗа", заявила:

"Только молитва", — говорит водитель такси Эльвира Исаева.

Она отмечает, что даже возрастные иномарки оказываются надёжнее новых российских моделей, а рост расходов на ремонт может сделать работу убыточной, сообщает "Царьград".

Цена вопроса и эффект домино

Отдельной проблемой остаётся стоимость новых автомобилей. Минимальная цена новой Lada Vesta достигает 2 млн рублей, что для большинства таксистов неподъёмно. Возможность кредитования, по словам водителей, практически закрыта из-за высокой ключевой ставки.

"Кредит взять? Чтобы через 5 лет выплатить деньги? Этот автомобиль к тому моменту как раз развалится", — сетует водитель Эльвира Исаева.

Подобные оценки подкрепляются и реальными примерами: житель Петербурга Максим Борушко сообщил, что у его новой "Нивы" уже через тысячу километров возникли серьёзные технические проблемы.

Уход с рынка и теневая перспектива

Многие таксисты прямо говорят о намерении покинуть профессию. Дмитрий Чусовитин из Екатеринбурга подчёркивает, что менять иномарку на "Ладу" не собирается, а покупка второго автомобиля исключительно для работы лишена смысла.

"Придётся уйти из такси", — констатирует Дмитрий Чусовитин.

Другие допускают уход в тень — продолжение перевозок без регистрации и уплаты налогов. Водители предупреждают, что страна рискует вернуться к полулегальной модели извозa, когда такси ловят с руки на обочине, а государство теряет контроль и доходы.