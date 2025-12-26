Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Следующий год принесет новый налог: какие риски для потребителей и рынка скрывает экосбор на шины

Новый экосбор на шины создаст нагрузку на бизнес — автоэксперт Васильев
Авто

Введение нового экологического сбора на автомобильные шины приведет к росту нагрузки на производителей и может повлиять на конечную стоимость продукции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Летняя шина
Фото: unsplash.com by Jaye Haych is licensed under Free to use under the Unsplash License
Летняя шина

Ранее "Известия" сообщили, что система расчета экологического сбора на автомобильные шины в России будет пересмотрена с 1 января 2026 года. Новая методика предусматривает введение дополнительного коэффициента для продукции, в составе которой выявлены опасные соединения.

Васильев отметил, что пересмотр системы экологического сбора на шины приведет к дополнительной нагрузке на производителей и, вероятно, отразится на себестоимости продукции. По его словам, такие инициативы влекут рост издержек в цепочке поставок и могут затронуть смежные отрасли, связанные с производством и переработкой автомобильных материалов.

"Это не очень удачное решение, поскольку в стране и без того постоянно вводятся новые сборы и налоги. Нагрузка на налогоплательщиков и бизнес возрастает, что в итоге отражается на стоимости конечной продукции. На автомобильном рынке подобные меры почти всегда приводят к удорожанию, хотя сами автомобили вряд ли подорожают в ближайшее время", — пояснил он.

Васильев подчеркнул, что с экологической точки зрения шины не представляют непосредственной опасности при использовании. Основная сложность, по словам эксперта, связана с их переработкой и утилизацией, поскольку резиновая смесь имеет сложный состав и требует специальных технологий.

"Основная экологическая проблема шин заключается не в их составе, а в утилизации. После переработки из них получают резиновую крошку, которую используют, например, для покрытия детских площадок и спортивных объектов. Поэтому остается неясным, какие именно риски пытаются устранить, вводя дополнительные сборы", — отметил автоэксперт.

Васильев добавил, что введение новых платежей может создать дополнительные трудности для предприятий, работающих на территории России. По его словам, отрасль и без того испытывает давление из-за падения рынка и снижения заказов у крупных производителей, а новые сборы могут лишь усугубить ситуацию.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
