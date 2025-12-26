Красть стали реже, но выбирают метко: какие авто остаются в зоне повышенного риска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Kia стала самой угоняемой маркой автомобилей в России в 2025 году
Авто

Несмотря на общее снижение числа автомобильных краж, проблема угонов в России по-прежнему остаётся актуальной для автовладельцев. В 2025 году злоумышленники чаще всего выбирали одни и те же бренды, хорошо знакомые рынку. Владельцам таких машин эксперты советуют быть особенно внимательными к защите транспорта. Об этом сообщает Rambler.

Угощик пытается взломать автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Угощик пытается взломать автомобиль

Как изменилась ситуация с угонами в 2025 году

По итогам 2025 года количество угонов автомобилей в России сократилось на 34% по сравнению с предыдущим годом. Однако структура антирейтинга практически не изменилась: лидерами по кражам остаются массовые и востребованные бренды, запчасти которых легко реализовать на вторичном рынке.

Отдельное внимание специалисты обращают на рост интереса преступников к китайским автомобилям. Если летом доля таких угонов составляла около 8,5%, то к концу года показатель вырос до 21%.

Самые угоняемые марки автомобилей

Исследование страховой компании показало, какие бренды чаще всего попадают в поле зрения злоумышленников. Лидером антирейтинга вновь стала южнокорейская марка Kia.

Наиболее угоняемые марки автомобилей в России в 2025 году:

  • Kia — 21% всех угонов;

  • Lada — 14%;

  • Lexus, Chery, Lixiang, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota — по 12%.

Эксперты отмечают, что в список всё чаще попадают не только премиальные, но и массовые модели, что связано с универсальностью их компонентов.

Самые угоняемые модели

Среди конкретных моделей в 2025 году чаще всего угоняли Kia Stinger. На этот спортивный лифтбек приходится около 14% всех зафиксированных угонов по стране. Автомобиль остаётся привлекательным для преступников из-за сочетания цены, мощности и устойчивого спроса на запчасти. Новые экземпляры Kia Stinger без пробега оцениваются примерно от 3,3 млн рублей.

География угонов в России

Распределение угонов по регионам остаётся предсказуемым. Лидируют крупнейшие мегаполисы с высокой плотностью автомобилей и развитым рынком сбыта.

Наибольшее число угонов в 2025 году зафиксировано:

  • Москва — 35% всех случаев;

  • Санкт-Петербург — 23%;

  • Рязанская, Воронежская и Амурская области, а также Республики Дагестан и Татарстан — до 5% каждая.

Сравнение: какие автомобили угоняют чаще

Массовые бренды, такие как Kia и Lada, чаще становятся объектами краж из-за распространённости и доступности запчастей. Премиальные марки привлекают высокой стоимостью узлов и агрегатов. Китайские автомобили быстро набирают долю в антирейтинге, что связано с ростом их продаж и адаптацией угонщиков к новым моделям.

Плюсы и минусы популярных автомобилей с точки зрения угона

Популярность машины играет двойственную роль.

Преимущества:

  • доступные запчасти и сервис;

  • высокая ликвидность на вторичном рынке;

  • развитая дилерская сеть.

Недостатки:

  • повышенный интерес угонщиков;

  • более высокие страховые риски;

  • необходимость дополнительных мер защиты.

Советы шаг за шагом: как снизить риск угона

  • Установите современную сигнализацию с диалоговым кодом.

  • Используйте дополнительные механические блокираторы.

  • Паркуйте автомобиль в охраняемых или хорошо освещённых местах.

  • Не оставляйте ключи и метки без присмотра.

  • Рассмотрите спутниковые системы мониторинга.

Популярные вопросы об угонах автомобилей

Почему чаще угоняют массовые марки?
Их проще разобрать и продать по частям из-за высокого спроса на запчасти.

Помогает ли КАСКО от угона?
Страховка не предотвращает кражу, но снижает финансовые потери владельца.

Стоит ли усиливать защиту нового автомобиля?
Да, особенно если модель входит в список самых угоняемых.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
