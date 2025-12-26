Красть стали реже, но выбирают метко: какие авто остаются в зоне повышенного риска

Несмотря на общее снижение числа автомобильных краж, проблема угонов в России по-прежнему остаётся актуальной для автовладельцев. В 2025 году злоумышленники чаще всего выбирали одни и те же бренды, хорошо знакомые рынку. Владельцам таких машин эксперты советуют быть особенно внимательными к защите транспорта. Об этом сообщает Rambler.
По итогам 2025 года количество угонов автомобилей в России сократилось на 34% по сравнению с предыдущим годом. Однако структура антирейтинга практически не изменилась: лидерами по кражам остаются массовые и востребованные бренды, запчасти которых легко реализовать на вторичном рынке.
Отдельное внимание специалисты обращают на рост интереса преступников к китайским автомобилям. Если летом доля таких угонов составляла около 8,5%, то к концу года показатель вырос до 21%.
Исследование страховой компании показало, какие бренды чаще всего попадают в поле зрения злоумышленников. Лидером антирейтинга вновь стала южнокорейская марка Kia.
Наиболее угоняемые марки автомобилей в России в 2025 году:
Kia — 21% всех угонов;
Lada — 14%;
Lexus, Chery, Lixiang, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota — по 12%.
Эксперты отмечают, что в список всё чаще попадают не только премиальные, но и массовые модели, что связано с универсальностью их компонентов.
Среди конкретных моделей в 2025 году чаще всего угоняли Kia Stinger. На этот спортивный лифтбек приходится около 14% всех зафиксированных угонов по стране. Автомобиль остаётся привлекательным для преступников из-за сочетания цены, мощности и устойчивого спроса на запчасти. Новые экземпляры Kia Stinger без пробега оцениваются примерно от 3,3 млн рублей.
Распределение угонов по регионам остаётся предсказуемым. Лидируют крупнейшие мегаполисы с высокой плотностью автомобилей и развитым рынком сбыта.
Наибольшее число угонов в 2025 году зафиксировано:
Москва — 35% всех случаев;
Санкт-Петербург — 23%;
Рязанская, Воронежская и Амурская области, а также Республики Дагестан и Татарстан — до 5% каждая.
Массовые бренды, такие как Kia и Lada, чаще становятся объектами краж из-за распространённости и доступности запчастей. Премиальные марки привлекают высокой стоимостью узлов и агрегатов. Китайские автомобили быстро набирают долю в антирейтинге, что связано с ростом их продаж и адаптацией угонщиков к новым моделям.
Популярность машины играет двойственную роль.
Преимущества:
доступные запчасти и сервис;
высокая ликвидность на вторичном рынке;
развитая дилерская сеть.
Недостатки:
повышенный интерес угонщиков;
более высокие страховые риски;
необходимость дополнительных мер защиты.
Установите современную сигнализацию с диалоговым кодом.
Используйте дополнительные механические блокираторы.
Паркуйте автомобиль в охраняемых или хорошо освещённых местах.
Не оставляйте ключи и метки без присмотра.
Рассмотрите спутниковые системы мониторинга.
Почему чаще угоняют массовые марки?
Их проще разобрать и продать по частям из-за высокого спроса на запчасти.
Помогает ли КАСКО от угона?
Страховка не предотвращает кражу, но снижает финансовые потери владельца.
Стоит ли усиливать защиту нового автомобиля?
Да, особенно если модель входит в список самых угоняемых.
