Не все машины станут золотыми: японские кроссоверы, которые обойдут рост утильсбора

Японские кроссоверы мощностью до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор

С начала 2026 года покупка автомобиля в России станет заметно дороже из-за очередной индексации утилизационного сбора. Особенно сильно рост цен затронет модели с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Однако часть японских кроссоверов пока остаётся в более выгодной зоне и не подпадает под повышенные ставки. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Mazda is licensed under public domain Mazda CX-50 Hybrid 2025 года

Почему утильсбор стал решающим фактором

С 1 января 2026 года в России пересматриваются ставки утилизационного сбора, и основной удар приходится на автомобили с более мощными моторами. Для машин с двигателями до 160 л. с. сохраняется льготный коэффициент, что напрямую отражается на конечной цене для покупателя. Именно поэтому сегмент умеренно мощных кроссоверов сегодня вызывает повышенный интерес у автолюбителей.

Такие автомобили остаются практичным выбором для города и трассы, не теряя в комфорте и оснащении, но позволяя сэкономить сотни тысяч рублей по сравнению с более мощными версиями.

Mitsubishi Outlander: практичность без переплаты

Mitsubishi Outlander остаётся одним из самых доступных японских кроссоверов в своём классе. Под капотом — бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 146 л. с., работающий в паре с вариатором. Передний привод ориентирован на повседневную эксплуатацию, а цена около 3,15 млн рублей делает модель одной из самых привлекательных с точки зрения соотношения стоимости и размеров автомобиля.

Mazda CX-50: ставка на дизайн и технологии

Mazda CX-50 предлагает более премиальный подход. Атмосферный мотор 2,0 литра развивает 155 л. с. и агрегатируется с шестиступенчатым автоматом. Несмотря на передний привод, кроссовер выделяется уровнем отделки и современными системами помощи водителю. Цена выше средней — около 4,55 млн рублей, но льготный утильсбор частично компенсирует этот разрыв.

Mazda CX-5: проверенный бестселлер

CX-5 остаётся одной из самых популярных моделей бренда. В зависимости от версии мощность двигателя колеблется от 150 до 156 л. с., а покупателям доступен как передний, так и полный привод. Автомобиль сочетает сбалансированные ходовые качества, надёжность и узнаваемый дизайн. Стоимость начинается примерно с 3,85 млн рублей.

Suzuki Jimny: компактный, но настоящий внедорожник

Suzuki Jimny — самый необычный участник рейтинга. Небольшой мотор 1,5 литра мощностью 102 л. с. сочетается с классическим автоматом и постоянным полным приводом. Это вариант для тех, кому важна проходимость и компактные габариты, а не динамика. Цена около 3,6 млн рублей делает Jimny нишевым, но очень востребованным предложением.

Honda Vezel: городской кроссовер с японским характером

Honda Vezel ориентирован прежде всего на городскую аудиторию. Двигатель объёмом 1,5 литра выдаёт 124 л. с., работает с вариатором и передаёт тягу на передние колёса. Модель ценят за экономичность, надёжность и современный интерьер. Стоимость — порядка 4,49 млн рублей.

Сравнение японских кроссоверов с льготным утильсбором

Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5 выигрывают по практичности и универсальности. Mazda CX-50 и Honda Vezel делают ставку на дизайн и комфорт, а Suzuki Jimny остаётся уникальным предложением для бездорожья. Все эти модели объединяет одно — они укладываются в лимит мощности до 160 л. с., сохраняя более выгодные условия покупки.

Плюсы и минусы выбора кроссоверов до 160 л. с.

Такие автомобили подходят не всем, но имеют очевидные преимущества.

К плюсам относятся:

более низкий утилизационный сбор;

меньший рост цены после 1 января 2026 года;

достаточная мощность для повседневной езды;

экономичность и меньшие расходы на эксплуатацию.

Среди минусов:

отсутствие мощных версий;

ограниченный выбор полноприводных модификаций;

более спокойная динамика по сравнению с топовыми версиями.

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер с выгодным утильсбором

Проверьте мощность двигателя — она должна быть не выше 160 л. с.

Уточните тип привода и коробки передач под свои условия эксплуатации.

Сравните комплектации, так как оснащение может компенсировать меньшую мощность.

Рассчитайте итоговую стоимость с учётом утильсбора и доставки.

Обратите внимание на ликвидность модели на вторичном рынке.

Популярные вопросы о кроссоверах с льготным утильсбором

Почему именно 160 лошадиных сил?

Этот порог используется при расчёте утилизационного сбора, и автомобили ниже него облагаются по более мягкой ставке.

Сильно ли вырастут цены в 2026 году?

Наиболее заметно подорожают модели с мощными моторами, тогда как версии до 160 л. с. останутся относительно доступными.

Стоит ли покупать такой автомобиль сейчас?

Если планируется покупка японского кроссовера, модели с льготным утильсбором выглядят наиболее рациональным выбором.