Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибной порошок в кофе укрепляет иммунную систему — Белновости
Исследователи называют холмы Фрейи природной лабораторией
Экипаж рейса TACA 110 совершил невероятную посадку после отказа обоих двигателей
Многокомпонентный рацион улучшает композицию тела — специалисты по питанию
Мыльная пена помогает выявить утечку газа по пузырям — эксперт по ЖКХ Бондарь
Японские кроссоверы мощностью до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор
Непоследовательность хозяина ведет к потере послушания собаки — Белновости
Cеменам многолетней герани требуется холодное расслоение зимой — Actualno
Скелет древнего гоминида может перевернуть представления об эволюции человека

Чашка, которая усыпляет: эффект бодрости длится минуты, а сонливость возвращается с удвоенной силой

Кофе маскирует усталость за рулём и вызывает резкий спад внимания — Actualno
Авто

За рулём усталость подкрадывается незаметно, и сначала кажется, что ситуация полностью под контролем. Дорога ровная, музыка играет, а мысли ясны, но спустя время внимание начинает рассеиваться, а реакции замедляться. Многие водители в такой момент тянутся за чашкой кофе, рассчитывая быстро взбодриться и ехать дальше. Однако эффект часто оказывается обманчивым. Об этом сообщает Actualno.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Почему кофе не всегда спасает от усталости за рулём

Кофе действительно способен на короткое время создать ощущение бодрости, но его воздействие на организм водителя неоднозначно. Всё дело в том, что напиток содержит несколько активных веществ, которые действуют по-разному и даже противоположно.

Основную роль играет кофеин. Он не даёт энергии напрямую, а временно блокирует сигналы усталости. Мозг перестаёт «слышать» тело, появляется ощущение ясности и собранности, движения становятся увереннее. Этот эффект возникает довольно резко, но длится недолго — чаще всего не более 20–30 минут. Именно поэтому специалисты всё чаще подчёркивают, что дальняя дорога медленно отключает внимание даже у опытных водителей.

Что происходит после действия кофеина

Когда стимулирующий эффект кофеина начинает ослабевать, на первый план выходит теобромин. Его действие противоположно: сосуды расширяются, организм расслабляется, а артериальное давление может слегка снижаться. В этот момент внимание падает, появляется вялость, а сонливость возвращается с новой силой.

Именно поэтому многие водители сталкиваются с парадоксом: сначала кофе кажется полезным, но вскоре состояние становится хуже, чем до напитка. Такой резкий подъём и столь же резкий спад делают кофе сомнительным помощником в длительных поездках.

Разница между зерновым и растворимым кофе

Не все виды кофе действуют одинаково, и это важно учитывать за рулём. Кофе из зёрен готовят из обжаренного сырья, в котором кофеин сохраняется почти полностью. Такой напиток действительно способен на время повысить концентрацию, ускорить реакции и помочь удерживать внимание на дороге.

С растворимым кофе ситуация иная. Его производят из уже сваренного напитка, который затем обезвоживают. При этом часть кофеина часто извлекают отдельно, а в порошке его остаётся меньше. На этом фоне действие теобромина ощущается сильнее.

Почему растворимый кофе усиливает сонливость

Из-за преобладания расслабляющего эффекта теобромина уставший человек после чашки растворимого кофе может почувствовать не прилив сил, а ещё большую тяжесть и желание спать. Именно поэтому профессиональные водители редко полагаются на быстрые стимуляторы и стараются избегать рискованных привычек, включая такие, как движение на нейтральной передаче, которое также создаёт иллюзию контроля.

Сравнение способов борьбы с усталостью за рулём

Кофе может дать кратковременный эффект, но не устраняет саму причину усталости. Он лишь маскирует симптомы и повышает риск резкого спада внимания. Простая остановка и короткий перерыв действуют медленнее, но гораздо надёжнее.

Небольшая прогулка, выход из автомобиля, смена положения тела и отдых для глаз действительно помогают восстановить концентрацию. Такой подход снижает риск ошибок и делает дальнейшее вождение безопаснее.

Плюсы и минусы кофе в дороге

Использование кофе за рулём имеет как преимущества, так и серьёзные ограничения.

К плюсам относятся:

  • быстрый, но краткий эффект бодрствования;

  • улучшение концентрации на короткое время;

  • удобство и доступность напитка.

К минусам:

  • резкий спад внимания после окончания действия кофеина;

  • усиление сонливости из-за теобромина;

  • ложное чувство контроля над ситуацией.

Советы шаг за шагом: как безопаснее бороться с усталостью

Планируйте регулярные остановки каждые 1,5–2 часа.
Используйте кофе только как временную меру, а не замену отдыху.
Отдавайте предпочтение зерновому кофе, если уж пьёте его в дороге.
Выходите из машины и двигайтесь хотя бы 5–10 минут.
Следите за первыми признаками усталости и не игнорируйте их.

Популярные вопросы о кофе и вождении

Помогает ли кофе не уснуть за рулём?
Он может ненадолго повысить бодрость, но не заменяет полноценный отдых.

Какой кофе лучше пить в дороге?
Зерновой кофе действует более выраженно, чем растворимый, но и его эффект кратковременный.

Что эффективнее кофе или остановка?
Короткий перерыв с движением и свежим воздухом восстанавливает внимание надёжнее и безопаснее.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Новости спорта
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Еда и рецепты
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Грибной порошок в кофе укрепляет иммунную систему — Белновости
Исследователи называют холмы Фрейи природной лабораторией
Экипаж рейса TACA 110 совершил невероятную посадку после отказа обоих двигателей
Многокомпонентный рацион улучшает композицию тела — специалисты по питанию
Долгожители едят мясо не чаще пяти раз в месяц — Nature Medicine
Мыльная пена помогает выявить утечку газа по пузырям — эксперт по ЖКХ Бондарь
Японские кроссоверы мощностью до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор
Непоследовательность хозяина ведет к потере послушания собаки — Белновости
Кофе маскирует усталость за рулём и вызывает резкий спад внимания — Actualno
Молоко с прополисом не ускоряет выздоровление при ОРВИ — врач Добрецов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.