Дворы и бордюры работают как лакмус: одна незаметная высота ломает комфорт каждый день

Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Авто

Клиренс — это не абстрактная цифра из каталога, а параметр, который ежедневно определяет, будет ли поездка спокойной или закончится встречей бампера с бордюром. Российские дороги, дворы и зимние колеи быстро показывают разницу между «достаточно» и «на грани». Именно поэтому дорожный просвет напрямую влияет на комфорт, безопасность и затраты на обслуживание автомобиля. Об этом сообщает журнал FAVORIT MOTORS.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Что на самом деле называют клиренсом

Клиренс, или дорожный просвет, — это минимальное расстояние от поверхности дороги до самой нижней точки автомобиля. Речь идет не о бампере «примерно спереди», а о том элементе, который первым примет удар при контакте с препятствием.

Чаще всего самой низкой точкой становятся защита картера, элементы выхлопной системы, подрамник или задний редуктор у полноприводных версий. У некоторых моделей на подъемах первыми цепляют нижние кромки бамперов или пороги с накладками. В зимних условиях именно эта геометрия часто определяет, сможет ли машина выбраться из колеи или сядет на брюхо, как это бывает в ситуации с глубоким снегом.

Отдельно стоит помнить про нормы безопасности. Требования к бамперам по ГОСТ касаются определенных зон и не отражают реальный клиренс всего автомобиля. Поэтому ориентироваться только на такие цифры — ошибка.

Как загрузка автомобиля «съедает» миллиметры

В реальной эксплуатации клиренс почти всегда меньше паспортного. Подвеска реагирует на вес топлива, пассажиров и багажа, и кузов опускается.

При полной заправке и одном водителе изменения минимальны. С пассажирами и вещами машина начинает заметно «приседать». При полной загрузке просвет легко уменьшается на 20–50 мм, особенно если пружины и амортизаторы уже не в идеальном состоянии.

Если смотреть в целом по сегментам, у седанов и хэтчбеков клиренс чаще всего находится в диапазоне 140–165 мм. Кроссоверы предлагают 180–210 мм. У внедорожников значения обычно начинаются от 210 мм, но там не менее важна геометрия кузова — углы въезда и свесы.

Как измерить клиренс самостоятельно

Паспортные данные полезны для сравнения, но реальное понимание дает только замер в «боевых» условиях. Сделать это можно без сервиса и специнструмента.

Автомобиль нужно поставить на ровную площадку без уклона. Состояние должно быть привычным: обычный уровень топлива, стандартная загрузка. Далее выбирается самая низкая точка под днищем — чаще всего это защита двигателя или элементы выхлопа. Замер выполняется строго вертикально, а для надежности его стоит повторить в нескольких местах.

Самое маленькое значение и будет реальным клиренсом. Если оно сильно отличается от заявленного, причина обычно в износе подвески, другой резине или нестандартной защите.

Клиренс и характер автомобиля

Дорожный просвет напрямую влияет на управляемость и поведение машины.

Высокий клиренс помогает в снегу, колее и на разбитом асфальте, снижает риск повреждения днища и упрощает парковку у бордюров. При этом увеличивается центр тяжести, растут крены в поворотах и иногда повышается расход топлива.

Низкий клиренс дает более точные реакции на руле и устойчивость на скорости. Однако во дворах, на «лежачих полицейских» и зимой такая машина требует повышенного внимания и аккуратности, особенно если сцепление шин ухудшается и возрастает риск пробуксовки.

Для большинства городских условий в России оптимальным считается диапазон 160–200 мм — компромисс между проходимостью и управляемостью.

Как увеличить клиренс и не пожалеть

Иногда проще адаптировать автомобиль под условия, чем менять его целиком. Но любые доработки требуют взвешенного подхода.

Проставки под пружины или стойки дают быстрый и относительно недорогой прирост. При этом меняется геометрия подвески и увеличивается нагрузка на элементы.

Установка колес большего внешнего диаметра может добавить несколько миллиметров без вмешательства в подвеску, но важно следить за зазорами в арках и корректностью показаний спидометра.

Лифт-комплекты подвески — системное решение, которое при грамотном подборе сохраняет управляемость, но обходится дороже и требует точного расчета под конкретную модель.

Перед любыми изменениями стоит проверить состояние штатных пружин и амортизаторов: иногда клиренс возвращается после обычного ремонта.

Сравнение клиренса разных типов автомобилей

Седаны и хэтчбеки выигрывают в управляемости и расходе топлива, но чаще страдают во дворах и зимой. Кроссоверы предлагают универсальный вариант для города и трассы, сочетая приемлемую устойчивость и запас по высоте. Внедорожники дают максимальный клиренс и проходимость, но требуют привыкания к поведению на асфальте и обычно дороже в обслуживании.

Плюсы и минусы большого и малого клиренса

Выбор клиренса — это всегда баланс.

Плюсы большого клиренса:

  • легче проезжать снег, колею и бордюры;
  • ниже риск повреждения защиты и выхлопа;
  • больше свободы на плохих дорогах.

Минусы большого клиренса:

  • выше центр тяжести и крены;
  • возможный рост расхода топлива;
  • менее точные реакции на трассе.

Плюсы малого клиренса:

  • стабильность и прогнозируемость;
  • комфорт на скорости;
  • часто более низкая стоимость владения.

Минусы малого клиренса:

  • сложности зимой и во дворах;
  • повышенный риск повреждений снизу;
  • ограниченная универсальность.

Советы по выбору клиренса шаг за шагом

  1. Оцените, где и как вы ездите чаще всего: город, трасса, дворы, загородные дороги.

  2. Учтите климат и качество уборки снега в вашем регионе.

  3. Посмотрите не только на цифры, но и на свесы, защиту днища и тип резины.

  4. Проверьте реальный клиренс конкретного автомобиля, особенно с пробегом.

Популярные вопросы о клиренсе автомобиля

Какой клиренс считается достаточным для города?

Для большинства российских городов комфортным считается диапазон 160–200 мм с учетом загрузки.

Можно ли увеличить клиренс без вреда для автомобиля?

Да, если использовать проверенные решения и учитывать влияние на подвеску и управляемость.

Что важнее — клиренс или полный привод?

Для города и дворов чаще важнее именно клиренс и геометрия, а не тип привода.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
