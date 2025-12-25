Под капотом течёт тихий спасатель: зимой именно эта жидкость первой принимает удар мороза

Присадки в антифризе замедлили коррозию двигателя — Valvoline

Морозы каждый год проверяют автомобили на прочность, и одна из самых уязвимых зон — двигатель. Ошибка с охлаждающей жидкостью зимой может закончиться дорогостоящим ремонтом. Именно поэтому антифриз становится ключевым элементом зимней эксплуатации автомобиля. Об этом сообщает корпоративный блог Valvoline.

Фото: Desiggned by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Проверка подкапотного пространства

Почему зимой без антифриза не обойтись

С наступлением устойчивых минусовых температур риск повреждения двигателя резко возрастает. Обычная вода в системе охлаждения при замерзании расширяется и способна вызвать трещины в блоке цилиндров, радиаторе и патрубках. Антифриз решает эту проблему за счёт понижения температуры замерзания жидкости и сохранения её текучести даже в сильный мороз.

Кроме защиты от холода, современные охлаждающие жидкости стабилизируют тепловой режим двигателя. Это позволяет силовому агрегату быстрее выходить на рабочую температуру и работать без перегрузок в условиях зимних поездок, особенно на фоне того, что медленный прогрев двигателя зимой стал характерной проблемой для современных моторов.

Как работает охлаждающая жидкость в двигателе

Антифриз — это концентрат, который при смешивании с водой превращается в полноценную охлаждающую жидкость. Чаще всего используется пропорция 50:50, обеспечивающая баланс между защитой от замерзания и перегрева. Такая смесь циркулирует по системе охлаждения, отводит избыточное тепло от двигателя и передаёт его через радиатор.

Качественные продукты содержат пакет присадок, которые улучшают теплопередачу и поддерживают стабильный уровень pH. Это особенно важно для современных двигателей, работающих при более высоких температурах ради соответствия экологическим нормам.

Защита от коррозии и отложений

Температурный контроль — не единственная задача антифриза. Внутри двигателя постоянно контактируют металл и жидкость, а значит, существует риск коррозии. Присадки в охлаждающей жидкости образуют защитную плёнку на внутренних поверхностях системы и замедляют разрушение деталей.

Отдельного внимания заслуживает вопрос совместимости составов: смешивание антифризов разных цветов может спровоцировать образование осадка и ускорить коррозионные процессы. Поэтому при доливе важно учитывать тип и спецификацию используемой жидкости.

Поддержание оптимальной температуры зимой

Несмотря на холод, перегрев двигателя зимой — не редкость. Он может возникнуть при буксовании в глубоком снегу, интенсивной нагрузке или неисправностях системы охлаждения. Антифриз помогает удерживать температуру в безопасном диапазоне, отводя тепло и предотвращая перегрев.

Это критично для современных автомобилей, где стабильный тепловой режим напрямую влияет на ресурс двигателя, расход топлива и работу систем снижения выбросов.

Регулярное обслуживание системы охлаждения

Даже самый качественный антифриз со временем теряет свои защитные свойства. Снижается эффективность теплоотвода, ослабевает антикоррозийная защита, увеличивается риск поломок. Поэтому производители рекомендуют регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости, а также выполнять её замену по регламенту.

Подбор подходящего продукта стоит доверять официальным рекомендациям или специализированным онлайн-сервисам, которые учитывают тип двигателя и условия эксплуатации.

Плюсы и минусы использования антифриза

Антифриз остаётся базовым элементом зимней эксплуатации автомобиля, но важно понимать его особенности.

К преимуществам относятся:

защита двигателя от замерзания и перегрева;

снижение коррозии и износа деталей;

стабильная работа системы охлаждения в любых погодных условиях.



К условным минусам можно отнести необходимость регулярной замены и строгого соблюдения пропорций при смешивании с водой, но эти требования компенсируются надёжностью и ресурсом двигателя.

Советы по выбору и эксплуатации антифриза

Проверяйте рекомендации автопроизводителя по типу охлаждающей жидкости. Используйте готовые смеси или строго соблюдайте пропорции при разведении концентрата. Регулярно контролируйте уровень и цвет жидкости в расширительном бачке. Выполняйте замену антифриза в рамках планового технического обслуживания.

Популярные вопросы о зимних охлаждающих жидкостях

Как выбрать антифриз для автомобиля?

Ориентируйтесь на допуски производителя и климатические условия эксплуатации.

Сколько стоит замена охлаждающей жидкости?

Цена зависит от модели автомобиля и выбранного состава, но процедура относится к базовому сервису.

Что лучше зимой — концентрат или готовая смесь?

Готовая смесь снижает риск ошибок, а концентрат удобен при эксплуатации в экстремально холодных регионах.