Когда сугроб становится аргументом: странный конфликт с каршерингом вокруг городской парковки

Штраф Делимобиля за снег на парковке отменили после проверки

Попытка наказать за зиму обернулась для каршеринга репутационным минусом и отменённым штрафом. В Новосибирске обычная поездка после снегопада переросла в спор о том, где заканчивается городская парковка и начинается бездорожье.

Как возник спор

Житель Новосибирска арендовал у сервиса "Делимобиль" грузовой автомобиль для перевозки личных вещей. Поездка проходила после сильного снегопада, и на территории гаражного кооператива дорога оказалась нерасчищенной. Машина застряла, и дальнейшее движение стало невозможным.

Оценив ситуацию, арендатор не стал рисковать техникой. Он аккуратно перегнал автомобиль на парковку рядом с домом, где условия позволяли безопасно оставить транспорт, и завершил аренду в полном соответствии с регламентом сервиса. Нарушений правил, по его мнению, допущено не было.

Требование о штрафе

Через некоторое время пользователь получил уведомление с требованием оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. В компании сочли, что автомобиль был оставлен на бездорожье, из-за чего якобы потребовалось вызывать эвакуатор. В подтверждение своей позиции служба поддержки указала на фотографию, где возле колёс машины была видна лопата, сообщает издание VSE42.Ru.

Мужчина не согласился с претензиями. Он указал, что парковка в пределах города не может считаться бездорожьем, даже если она временно не очищена от снега. На этом основании он решил оспорить взыскание и обратился за юридической консультацией.

Юридическая оценка и решение компании

Юрист, изучив обстоятельства дела, подтвердил позицию арендатора. Наличие снега на проезжей части не меняет правовой статус дороги, а значит, сам по себе факт зимних условий не доказывает езду по бездорожью. Формальных оснований для штрафа в этой ситуации выявлено не было.

В "Делимобиле" пересмотрели своё решение. В компании напомнили, что правила действительно запрещают оставлять автомобили в условиях бездорожья, однако в данном случае вина пользователя не подтвердилась. По итогам проверки штраф был отменён.