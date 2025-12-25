Год начинается с сюрпризов: какие автомобили выйдут на рынок в начале 2026 года уже в январе

Автоновинки января 2026 в России: Lada Vesta, Changan CS75 Plus и электрокары

Январь 2026 года обещает быть непростым для авторынка России, однако автопроизводители не собираются брать паузу. Несмотря на прогнозы о снижении продаж, в начале года покупателям предложат сразу несколько заметных новинок. Среди них — обновлённые версии знакомых моделей и совершенно новые автомобили в разных сегментах. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Рынок на фоне ожиданий спада

Эксперты ожидают, что в начале 2026 года спрос на новые автомобили может заметно снизиться. Тем не менее производители и дистрибьюторы продолжают выводить на рынок свежие модели, рассчитывая заинтересовать покупателей расширенными опциями, новыми версиями и более технологичным оснащением.

Обновлённая Lada Vesta

АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta 2026 модельного года. Впервые для этой модели стали доступны бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Также автомобиль получил модернизированную мультимедийную систему EnjoY с проекцией PlayAuto и интеграцией сервисов "Сбера". Линейка двигателей включает моторы объёмом 1,6 и 1,8 литра, а цены стартуют от 1,525 млн рублей.

Changan CS75 Plus нового поколения

Одной из ключевых премьер стал Changan CS75 Plus четвёртого поколения. Кроссовер выделяется обновлённым дизайном с горизонтальной светодиодной оптикой и безрамочной решёткой радиатора. В оснащение входят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка и система распознавания дорожных знаков. Модель предлагается с полным приводом и 235-сильным мотором.

Tenet T4 с полным приводом

Компактный кроссовер Tenet T4 получил полноприводную версию, которой не было у родственного Chery Tiggo 4. Автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с. и семиступенчатым "роботом". Сборка модели ведётся на заводе в Калуге, а стартовая цена начинается от 2,39 млн рублей.

Электрические новинки: Evolute i-Joy и "Атом"

Evolute начал продажи второго поколения электрического кроссовера i-Joy. Запас хода достигает 386 км, а в базовой комплектации уже есть камеры кругового обзора, ассистенты водителя и беспроводная зарядка. Это один из самых доступных электромобилей на российском рынке.

Параллельно стартовала предпродажа электрокара "Атом". Пока оформить заказ могут только сотрудники КАМАЗа, однако проект постепенно приближается к массовому запуску.

Geely Monjaro и JAC RF8

Популярный кроссовер Geely Monjaro получил специальную версию Flagship SE с новым цветом кузова, 20-дюймовыми колёсами и адаптивной подвеской. Также добавлен режим движения Sand для езды по песку.

Семиместный минивэн JAC RF8 предлагается в единственной комплектации с панорамной крышей, трёхзонным климат-контролем и ионизатором воздуха.

Коммерческий транспорт и новые "Москвичи"

В сегменте LCV дебютировал фургон Foton View с богатым оснащением и "зимним" пакетом для России. В начале года также стартуют продажи пассажирского фургона Sollers SF1.

Компания "Москвич" начала производство сразу двух кроссоверов линейки M — флагманского M90 с полным приводом и более компактного M70 с передним приводом. Обе модели оснащаются девятиступенчатым "автоматом".

Сравнение сегментов: что выбрать в январе

Январские новинки охватывают сразу несколько категорий — от бюджетных седанов и кроссоверов до электромобилей и коммерческого транспорта. Покупатели могут выбрать между проверенными брендами с обновлённым оснащением и новыми моделями с акцентом на технологии.

Плюсы и минусы январских автоновинок

Главное преимущество — расширенный выбор и улучшенные комплектации даже в базовых версиях. Среди минусов — рост цен и ограниченная информация по некоторым моделям, которые только готовятся к полноценным продажам.

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль в начале 2026 года

Определите приоритет — цена, технологии или тип кузова.

Сравните оснащение базовых комплектаций.

Уточните условия гарантии и сервисного обслуживания.

Обратите внимание на доступность запчастей и дилерской сети.

Популярные вопросы об автоновинках января

Стоит ли покупать автомобиль в начале года?

Часто именно в январе появляются обновлённые версии с расширенным оснащением.

Что лучше выбрать — электромобиль или ДВС?

Выбор зависит от условий эксплуатации и доступности зарядной инфраструктуры.

Будут ли скидки на новые модели?

Вероятность акций существует, особенно на фоне прогнозируемого снижения спроса.