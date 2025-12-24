Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индийская Reliance снова закупает российскую нефть для НПЗ в Гуджарате
Рассаду капусты высаживают в грунт через 35–55 дней после посева — Antonovsad
Демонстратор конвертоплана совершил первый взлёт — prealpina
Новый альбом Билана Vector V стал самым ярким в 2025 году
После приземления в аэропорту семья вынуждена была выкинуть свои вещи — People
Кошки распознают смену настроения хозяина по его мимике
Публика тепло встретила Долину на концерте в московском баре
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели

Ремонт бьёт по кошельку: какие иномарки в 2025 году ремонтировать дороже всего из-за запчастей

Страховщики зафиксировали рост цен на запчасти ушедших брендов в России
Авто

В 2025 году владельцы иномарок в России всё чаще сталкивались с ростом расходов на ремонт. Стоимость автозапчастей для ряда популярных брендов выросла двузначными темпами, что особенно заметно на фоне ухода производителей с рынка. Страховщики назвали марки, обслуживание которых подорожало сильнее всего. Об этом сообщает Rambler.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Какие автозапчасти подорожали сильнее всего

По информации РСА, в течение 2025 года цены на запасные части для некоторых иностранных автомобилей выросли более чем на 10%. Речь идёт прежде всего о массовых марках, которые ещё несколько лет назад занимали значительную долю российского рынка и до сих пор активно эксплуатируются — именно поэтому рост цен на ремонт иномарок стал особенно заметным для автовладельцев.

Лидером по росту цен стал Volkswagen. Запчасти для автомобилей немецкого бренда за год прибавили в стоимости почти 14%. Эксперты связывают это с высокой популярностью марки и сложностями с поставками оригинальных деталей.

Вторая и третья строчки рейтинга

На втором месте оказалась французская Renault. Средний рост цен на запчасти для этих автомобилей составил 10,5%. Несмотря на широкую распространённость машин бренда в России, доступность комплектующих продолжает снижаться.

Третью позицию занял корейский Hyundai, чьи запасные части подорожали на 9,7%. Хотя формально рост оказался чуть ниже 10%, он остаётся ощутимым для автовладельцев, особенно при ремонте ходовой части, кузовных элементов и электронных систем — тенденция, о которой всё чаще говорят в контексте подорожания обслуживания автомобилей.

Полный список брендов с самым заметным ростом цен

В итоговый рейтинг РСА вошли пять марок:

Volkswagen — рост цен на запчасти на 13,9%.
Renault — подорожание на 10,5%.
Hyundai — увеличение стоимости на 9,7%.
Skoda — рост цен на 9,5%.
Audi — подорожание на 6,8%.

Почему именно эти марки

Объединяет все перечисленные бренды один важный фактор. Они официально прекратили работу на российском рынке в 2022 году, остановив поставки автомобилей, оригинальных запчастей, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Сегодня комплектующие для этих машин попадают в Россию преимущественно по схеме параллельного импорта. Это влияет не только на цену, но и на сроки доставки, ассортимент и стабильность поставок, особенно для редких или сложных узлов.

Сравнение: ушедшие бренды и действующие марки

Автомобили брендов, которые продолжают официально работать в России, в целом демонстрируют более сдержанный рост цен на запчасти. У них сохраняются логистические цепочки, складские запасы и сервисные программы. В то же время владельцы иномарок ушедших марок всё чаще сталкиваются с альтернативными поставщиками, аналогами и ростом стоимости ремонта.

Плюсы и минусы параллельного импорта

С одной стороны, параллельный импорт позволил сохранить доступность запчастей и избежать полного дефицита. С другой — он привёл к удорожанию, неоднородному качеству деталей и отсутствию официальных гарантий. Для автовладельцев это означает необходимость тщательнее выбирать сервисы и поставщиков.

Советы шаг за шагом: как снизить расходы на ремонт

Сравнивайте цены на оригинальные запчасти и проверенные аналоги.
Пользуйтесь услугами специализированных сервисов по конкретным маркам.
Планируйте обслуживание заранее, не дожидаясь срочного ремонта.
Проверяйте происхождение деталей при покупке по параллельному импорту.

Популярные вопросы о росте цен на автозапчасти

Почему рост цен превышает инфляцию?
Из-за логистических издержек, ограниченного предложения и высокого спроса на популярные модели.

Что лучше — оригинал или аналог?
Качественные аналоги могут быть выгоднее, но важно учитывать репутацию производителя.

Стоит ли менять автомобиль из-за дорогого обслуживания?
Это зависит от состояния машины и частоты ремонтов, но для некоторых владельцев такой вопрос уже становится актуальным.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS
Наука и техника
Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Последние материалы
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Демонстратор конвертоплана совершил первый взлёт — prealpina
Нецензурная брань повышает физическую выносливость
Натуральный текстиль снижает уровень стресса в доме
Сауна снижает риск сердечных заболеваний при регулярном использовании — BMC Medicine
Новый альбом Билана Vector V стал самым ярким в 2025 году
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
После приземления в аэропорту семья вынуждена была выкинуть свои вещи — People
Петрушку держат в содовой воде для удаления микробов
Привычки утра тихо меняют весь день — CNBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.