Ремонт бьёт по кошельку: какие иномарки в 2025 году ремонтировать дороже всего из-за запчастей

Страховщики зафиксировали рост цен на запчасти ушедших брендов в России

В 2025 году владельцы иномарок в России всё чаще сталкивались с ростом расходов на ремонт. Стоимость автозапчастей для ряда популярных брендов выросла двузначными темпами, что особенно заметно на фоне ухода производителей с рынка. Страховщики назвали марки, обслуживание которых подорожало сильнее всего. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Какие автозапчасти подорожали сильнее всего

По информации РСА, в течение 2025 года цены на запасные части для некоторых иностранных автомобилей выросли более чем на 10%. Речь идёт прежде всего о массовых марках, которые ещё несколько лет назад занимали значительную долю российского рынка и до сих пор активно эксплуатируются — именно поэтому рост цен на ремонт иномарок стал особенно заметным для автовладельцев.

Лидером по росту цен стал Volkswagen. Запчасти для автомобилей немецкого бренда за год прибавили в стоимости почти 14%. Эксперты связывают это с высокой популярностью марки и сложностями с поставками оригинальных деталей.

Вторая и третья строчки рейтинга

На втором месте оказалась французская Renault. Средний рост цен на запчасти для этих автомобилей составил 10,5%. Несмотря на широкую распространённость машин бренда в России, доступность комплектующих продолжает снижаться.

Третью позицию занял корейский Hyundai, чьи запасные части подорожали на 9,7%. Хотя формально рост оказался чуть ниже 10%, он остаётся ощутимым для автовладельцев, особенно при ремонте ходовой части, кузовных элементов и электронных систем — тенденция, о которой всё чаще говорят в контексте подорожания обслуживания автомобилей.

Полный список брендов с самым заметным ростом цен

В итоговый рейтинг РСА вошли пять марок:

Volkswagen — рост цен на запчасти на 13,9%.

Renault — подорожание на 10,5%.

Hyundai — увеличение стоимости на 9,7%.

Skoda — рост цен на 9,5%.

Audi — подорожание на 6,8%.

Почему именно эти марки

Объединяет все перечисленные бренды один важный фактор. Они официально прекратили работу на российском рынке в 2022 году, остановив поставки автомобилей, оригинальных запчастей, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Сегодня комплектующие для этих машин попадают в Россию преимущественно по схеме параллельного импорта. Это влияет не только на цену, но и на сроки доставки, ассортимент и стабильность поставок, особенно для редких или сложных узлов.

Сравнение: ушедшие бренды и действующие марки

Автомобили брендов, которые продолжают официально работать в России, в целом демонстрируют более сдержанный рост цен на запчасти. У них сохраняются логистические цепочки, складские запасы и сервисные программы. В то же время владельцы иномарок ушедших марок всё чаще сталкиваются с альтернативными поставщиками, аналогами и ростом стоимости ремонта.

Плюсы и минусы параллельного импорта

С одной стороны, параллельный импорт позволил сохранить доступность запчастей и избежать полного дефицита. С другой — он привёл к удорожанию, неоднородному качеству деталей и отсутствию официальных гарантий. Для автовладельцев это означает необходимость тщательнее выбирать сервисы и поставщиков.

Советы шаг за шагом: как снизить расходы на ремонт

Сравнивайте цены на оригинальные запчасти и проверенные аналоги.

Пользуйтесь услугами специализированных сервисов по конкретным маркам.

Планируйте обслуживание заранее, не дожидаясь срочного ремонта.

Проверяйте происхождение деталей при покупке по параллельному импорту.

Популярные вопросы о росте цен на автозапчасти

Почему рост цен превышает инфляцию?

Из-за логистических издержек, ограниченного предложения и высокого спроса на популярные модели.

Что лучше — оригинал или аналог?

Качественные аналоги могут быть выгоднее, но важно учитывать репутацию производителя.

Стоит ли менять автомобиль из-за дорогого обслуживания?

Это зависит от состояния машины и частоты ремонтов, но для некоторых владельцев такой вопрос уже становится актуальным.