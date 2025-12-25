Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимой эта система становится смертельно опасной: машина ускоряется, когда дорога уже не держит

Авто

Зимой даже привычные функции автомобиля могут сыграть против водителя, если использовать их не по сезону. Одна из таких технологий — круиз-контроль, который многие по инерции включают на трассе. Эксперты по безопасности предупреждают: на скользкой дороге эта система способна усугубить ситуацию и лишить водителя контроля, сообщает The Globe and Mail.

Почему круиз-контроль опасен на зимней дороге

Круиз-контроль разрабатывался для стабильных условий движения, где сцепление шин с асфальтом предсказуемо. Зимой ситуация меняется: лед, укатанный снег и реагенты создают переменное покрытие, на котором электроника может сработать с задержкой. В результате автомобиль реагирует не так, как ожидает водитель, особенно при ускорении или потере сцепления.

При включённом круиз-контроле машина самостоятельно поддерживает заданную скорость. Если ведущие колёса начинают проскальзывать, система может попытаться компенсировать это подачей газа. На скользкой дороге такой алгоритм увеличивает риск заноса и усложняет работу систем стабилизации, даже если автомобиль оснащён современными электронными ассистентами.

Как электроника влияет на управление зимой

Современные автомобили оснащаются ABS, системой курсовой устойчивости и трекшн-контролем, но круиз-контроль не всегда корректно "общается" с ними в критический момент. Водитель, убрав ногу с педали газа, теряет часть тактильной обратной связи и может позже заметить начало заноса. В таких условиях особенно важно понимать, как выйти из заноса и не потерять управление, не полагаясь полностью на автоматику.

Дополнительный фактор риска — зимние шины. Даже качественная резина не гарантирует идеального сцепления, если электроника резко вмешивается в работу трансмиссии. Практика показывает, что многое зависит от того, как именно шины ведут себя на льду и мокром асфальте, что наглядно подтверждают результаты тестов зимних шин.

Когда лучше полностью отказаться от круиз-контроля

Использование круиз-контроля зимой не рекомендуется на загородных трассах, где возможны перемёты, наледь и резкие перепады сцепления. В городе риск ниже, но при плотном трафике и частых манёврах система теряет смысл. Особенно осторожными стоит быть владельцам автомобилей с передним приводом, где потеря сцепления ведущих колёс происходит быстрее.

Даже адаптивный круиз-контроль, работающий в связке с радарами, не является универсальным решением. Он может ошибаться при распознавании разметки под снегом и некорректно оценивать дистанцию, что зимой повышает нагрузку на водителя, а не снижает её.

Круиз-контроль и ручное управление зимой

При ручном управлении водитель сам регулирует подачу газа и быстрее реагирует на изменение покрытия. Это позволяет мягче проходить скользкие участки и заранее снижать скорость. Круиз-контроль, напротив, стремится удерживать заданные параметры, что оправдано летом, но зимой увеличивает нагрузку на системы стабилизации.

В условиях зимней дороги ручной режим даёт больше гибкости и снижает риск внезапных манёвров автомобиля. Именно поэтому автоинструкторы и страховые компании чаще рекомендуют отказаться от автоматического поддержания скорости до наступления стабильного тёплого сезона.

Плюсы и минусы использования круиз-контроля зимой

У этой функции есть очевидные преимущества, но в холодное время года они перекрываются рисками.

Плюсы:

  • снижение усталости на длинных ровных участках;
  • поддержание равномерной скорости при хорошем сцеплении;
  • удобство на сухом очищенном асфальте.

Минусы:

  • риск заноса при потере сцепления;
  • замедленная реакция на скользкое покрытие;
  • снижение концентрации водителя;
  • дополнительная нагрузка на электронику и шины.

Советы по безопасному вождению зимой

  1. Отключайте круиз-контроль при любой вероятности гололёда или снега.

  2. Используйте качественные зимние шины и следите за давлением.

  3. Держите увеличенную дистанцию и контролируйте скорость вручную.

  4. Проверяйте работу систем стабилизации перед поездкой.

Популярные вопросы о круиз-контроле зимой 

Можно ли использовать адаптивный круиз-контроль на снегу?

Даже адаптивные системы не гарантируют безопасности на скользкой дороге и требуют повышенного внимания водителя.

Что лучше зимой: круиз-контроль или ручное управление?

В большинстве ситуаций ручное управление безопаснее, так как позволяет быстрее реагировать на изменение сцепления.

Влияет ли круиз-контроль на износ шин зимой?

При проскальзывании колёс нагрузка на зимние шины возрастает, что может ускорить их износ.

