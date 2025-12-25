Зимой эта система становится смертельно опасной: машина ускоряется, когда дорога уже не держит

Зимой даже привычные функции автомобиля могут сыграть против водителя, если использовать их не по сезону. Одна из таких технологий — круиз-контроль, который многие по инерции включают на трассе. Эксперты по безопасности предупреждают: на скользкой дороге эта система способна усугубить ситуацию и лишить водителя контроля, сообщает The Globe and Mail.
Круиз-контроль разрабатывался для стабильных условий движения, где сцепление шин с асфальтом предсказуемо. Зимой ситуация меняется: лед, укатанный снег и реагенты создают переменное покрытие, на котором электроника может сработать с задержкой. В результате автомобиль реагирует не так, как ожидает водитель, особенно при ускорении или потере сцепления.
При включённом круиз-контроле машина самостоятельно поддерживает заданную скорость. Если ведущие колёса начинают проскальзывать, система может попытаться компенсировать это подачей газа. На скользкой дороге такой алгоритм увеличивает риск заноса и усложняет работу систем стабилизации, даже если автомобиль оснащён современными электронными ассистентами.
Современные автомобили оснащаются ABS, системой курсовой устойчивости и трекшн-контролем, но круиз-контроль не всегда корректно "общается" с ними в критический момент. Водитель, убрав ногу с педали газа, теряет часть тактильной обратной связи и может позже заметить начало заноса. В таких условиях особенно важно понимать, как выйти из заноса и не потерять управление, не полагаясь полностью на автоматику.
Дополнительный фактор риска — зимние шины. Даже качественная резина не гарантирует идеального сцепления, если электроника резко вмешивается в работу трансмиссии. Практика показывает, что многое зависит от того, как именно шины ведут себя на льду и мокром асфальте, что наглядно подтверждают результаты тестов зимних шин.
Использование круиз-контроля зимой не рекомендуется на загородных трассах, где возможны перемёты, наледь и резкие перепады сцепления. В городе риск ниже, но при плотном трафике и частых манёврах система теряет смысл. Особенно осторожными стоит быть владельцам автомобилей с передним приводом, где потеря сцепления ведущих колёс происходит быстрее.
Даже адаптивный круиз-контроль, работающий в связке с радарами, не является универсальным решением. Он может ошибаться при распознавании разметки под снегом и некорректно оценивать дистанцию, что зимой повышает нагрузку на водителя, а не снижает её.
При ручном управлении водитель сам регулирует подачу газа и быстрее реагирует на изменение покрытия. Это позволяет мягче проходить скользкие участки и заранее снижать скорость. Круиз-контроль, напротив, стремится удерживать заданные параметры, что оправдано летом, но зимой увеличивает нагрузку на системы стабилизации.
В условиях зимней дороги ручной режим даёт больше гибкости и снижает риск внезапных манёвров автомобиля. Именно поэтому автоинструкторы и страховые компании чаще рекомендуют отказаться от автоматического поддержания скорости до наступления стабильного тёплого сезона.
У этой функции есть очевидные преимущества, но в холодное время года они перекрываются рисками.
Плюсы:
Минусы:
Отключайте круиз-контроль при любой вероятности гололёда или снега.
Используйте качественные зимние шины и следите за давлением.
Держите увеличенную дистанцию и контролируйте скорость вручную.
Проверяйте работу систем стабилизации перед поездкой.
Даже адаптивные системы не гарантируют безопасности на скользкой дороге и требуют повышенного внимания водителя.
В большинстве ситуаций ручное управление безопаснее, так как позволяет быстрее реагировать на изменение сцепления.
При проскальзывании колёс нагрузка на зимние шины возрастает, что может ускорить их износ.
Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.