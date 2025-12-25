Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая вода с лимоном творит чудеса после приёма еды — Vogue
Насекомые на новогодней ёлке не опасны для человека — энтомолог Мартыновченко
На Камчатке действуют около 200 крупных термальных источников — геологи
Апельсиновый маринад изменит ваши представления о мясе навсегда — Vita
Яблочный уксус для лица используют как мягкий домашний пилинг — Heraldo
Гардения в квартире требует 4–6 часов света и влажности 50–60% — Martha Stewart
В Испании полностью исчез ледник Трасламбрион возрастом около 700 лет — Earth
Перед Новым годом в Приморье взлетели цены на мандарины и гречку
Вера Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности

Зимой педаль тормоза становится тонким льдом: одна привычка водителей работает против них

Изношенные колодки усиливают риск заноса на зимней дороге — Wagner Brake
Авто

Зима для водителей — это не только красивые пейзажи, но и повышенные риски на дороге. Снег, лед, слякоть и ледяной дождь резко меняют условия движения и требуют другой манеры управления автомобилем. Особенно критичным становится умение правильно тормозить и сохранять контроль над машиной. Об этом сообщает профильный материал Wagner Brake.

Езда по зимней дороге
Фото: PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP
Езда по зимней дороге

Почему зимой возрастает риск заноса

Зимние дороги коварны тем, что сцепление шин с покрытием может меняться буквально на каждом участке. Даже при небольшой скорости автомобиль может уйти в занос из-за льда, укатанного снега или смеси реагентов и воды. В такие моменты решающую роль играет не резкость реакции, а плавность действий водителя, особенно при работе с тормозной системой и понимании механики зимнего заноса.

Плавное управление — основа безопасности

Резкие маневры зимой почти всегда играют против водителя. Плавный поворот руля, аккуратное ускорение и спокойное торможение помогают сохранить сцепление колес с дорогой. Любые резкие движения увеличивают вероятность потери контроля, особенно если на автомобиле установлены зимние шины, рассчитанные на мягкую, а не агрессивную езду.

Как правильно готовиться к остановке

Подъезжая к перекрестку или знаку "Стоп", важно заранее снижать скорость. Если убрать ногу с педали газа заблаговременно, автомобиль начнет замедляться без активного торможения. Такой подход снижает нагрузку на тормозные колодки и уменьшает риск блокировки колес на скользком покрытии, что особенно заметно при зимних техниках торможения.

Почему резкое торможение опасно

Экстренное нажатие на педаль тормоза на снегу или льду часто приводит к заносу. В ситуации, когда автомобиль начинает терять устойчивость, правильнее плавно отпускать газ и позволить машине стабилизироваться. Контроль важнее попытки остановиться любой ценой.

Скорость и дистанция в зимних условиях

Зимой стандартные ограничения скорости становятся условными. Даже разрешенная скорость может быть опасной, если дорога покрыта льдом. Медленное движение дает больше времени на реакцию и снижает вероятность аварии. Отдельное внимание стоит уделять дистанции: если летом достаточно двух секунд до впереди идущего автомобиля, то зимой безопасный интервал увеличивается минимум до шести секунд.

Как работает ABS на снегу и льду

Антиблокировочная система тормозов — важный элемент активной безопасности. Она автоматически регулирует давление в тормозной системе, предотвращая полную блокировку колес. Для активации ABS нужно уверенно нажать на педаль тормоза и удерживать ее, не отпуская, даже если ощущается пульсация или шум.

При этом важно понимать, что на чистом льду эффективность ABS снижается, и колеса все равно могут терять сцепление. В таких условиях особенно заметна разница между автомобилями с системой и теми, где требуется торможение без ABS.

Сравнение: обычное торможение и торможение с ABS

При стандартном торможении без ABS колеса могут заблокироваться, из-за чего автомобиль теряет управляемость. Система ABS позволяет сохранить возможность рулевого управления даже при интенсивном торможении. Однако ни один вариант не компенсирует слишком высокую скорость или изношенные тормозные диски и колодки.

Плюсы и минусы зимнего торможения с ABS

Использование ABS в зимний период имеет свои особенности. Система повышает управляемость и снижает риск неконтролируемого заноса. При этом на льду тормозной путь может оставаться длинным, а водитель может ошибочно переоценить возможности автомобиля. Важно учитывать состояние шин, тормозной жидкости и общее техническое состояние машины.

Советы по безопасному торможению зимой

  1. Проверяйте состояние тормозных колодок и дисков перед сезоном.

  2. Используйте качественные зимние шины с подходящим протектором.

  3. Начинайте торможение заранее и избегайте резких нажатий на педаль.

  4. Соблюдайте увеличенную дистанцию и снижайте скорость в сложных условиях.

Популярные вопросы о зимнем торможении

Как выбрать тормозные колодки для зимы?

Лучше отдавать предпочтение проверенным брендам и составам, рассчитанным на работу при низких температурах.

Сколько стоит обслуживание тормозной системы зимой?

Цена зависит от модели автомобиля, типа колодок и дисков, а также региона, но регулярная диагностика обходится дешевле ремонта после ДТП.

Что лучше зимой — ABS или ручное торможение?

ABS обеспечивает большую управляемость, но эффективнее всего она работает в сочетании с аккуратной манерой езды и правильной скоростью.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Последние материалы
Апельсиновый маринад изменит ваши представления о мясе навсегда — Vita
Яблочный уксус для лица используют как мягкий домашний пилинг — Heraldo
Гардения в квартире требует 4–6 часов света и влажности 50–60% — Martha Stewart
В Испании полностью исчез ледник Трасламбрион возрастом около 700 лет — Earth
Перед Новым годом в Приморье взлетели цены на мандарины и гречку
Вера Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности
Заключённым Кузбасса подадут мясо и рыбу в праздники — ГУФСИН
Амебоциты мечехвоста мгновенно реагируют на бактерии
Увлажнение шеи, декольте и рук помогает сохранить упругость кожи — Jenny
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.