Дизель зимой напоминает мёд в холодильнике: с виду тот же, но течёт совсем иначе

Дизельное топливо мутнеет и кристаллизуется в мороз — Jalopnik

Зимой дизельные автомобили нередко становятся источником сюрпризов для водителей, особенно в сильные морозы. Машина, исправно работавшая осенью, может внезапно отказаться заводиться или начать терять мощность. Причина кроется не в "капризах" техники, а в физике и химии топлива. Об этом сообщает Jalopnik.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Почему дизель реагирует на холод иначе

Дизельные двигатели ценят за высокий крутящий момент, экономичность и ресурс, поэтому их часто выбирают для внедорожников, пикапов и коммерческого транспорта. Однако зимой именно дизель оказывается более уязвимым, чем бензин. При снижении температуры топливо способно менять свои свойства прямо в баке и магистралях, особенно если игнорировать сезонность топлива.

Ключевая проблема — парафин, который содержится в дизельном топливе. В холоде он начинает кристаллизоваться, образуя восковые частицы. Этот процесс называют помутнением. При температуре примерно от -12 до -9 °C (10-15 °F, в зависимости от состава топлива) кристаллы становятся достаточно крупными, чтобы забивать топливный фильтр и ограничивать подачу горючего.

В результате дизель "гелеобразуется": насос работает с перегрузкой, форсунки не получают стабильного объёма топлива, а процесс сгорания становится нестабильным или полностью прекращается. Типичные симптомы — трудный запуск, неровная работа на холостом ходу, потеря тяги или внезапная остановка двигателя. Ситуацию усугубляет то, что топливный бак находится далеко от двигателя и не прогревается во время движения.

Почему бензин не замерзает так же

Бензин ведёт себя иначе, поскольку в его составе нет парафина. Он состоит из более лёгких углеводородов, которые сохраняют текучесть при гораздо более низких температурах. Теоретически бензин может замёрзнуть, но это происходит при экстремальном холоде — от -40 до -200 °F, что в реальных дорожных условиях практически недостижимо.

Даже при сильных морозах бензин не образует кристаллов, способных забивать фильтры или магистрали. Именно поэтому бензиновые автомобили зимой обычно ограничиваются проблемами с аккумулятором или запуском, тогда как дизель может полностью потерять работоспособность.

Что делать, если дизель уже загустел

Если проблема уже возникла, решение есть, но оно требует времени. В первую очередь стоит проверить топливный бак и фильтр: мутное топливо — прямой признак восковой кристаллизации. В большинстве случаев фильтр оказывается частично или полностью забит.

Топливной системе необходима температура выше нуля, поэтому оптимальный вариант — переместить автомобиль в тёплое помещение, например, в отапливаемый гараж. Дополнительно можно использовать подогреватель блока цилиндров или внешний источник тепла для прогрева двигателя и магистралей. По мере повышения температуры кристаллы парафина снова растворяются, и дизель возвращается в жидкое состояние. В зависимости от степени загустения это может занять несколько часов.

Также применяются специальные средства для удаления воска и очистки фильтров. Важно учитывать, что обледенение дизельного топлива может давать схожие симптомы, но требует отдельного подхода.

Сравнение: дизель против бензина зимой

При эксплуатации автомобиля в холодном климате разница между типами топлива становится особенно заметной. Дизель чувствителен к морозам из-за парафина и требует подготовки: правильной сезонной смеси, присадок и контроля состояния топлива. Бензин в этом плане менее требователен и стабилен при низких температурах, хотя зимой у него тоже растёт расход топлива.

При этом дизель выигрывает по экономичности на трассе и тяге, что важно для тяжёлых автомобилей, перевозки грузов и езды по бездорожью. Бензин же проще в повседневной зимней эксплуатации и реже преподносит неожиданные остановки на морозе.

Плюсы и минусы дизеля в холодное время года

Эксплуатация дизельного автомобиля зимой имеет свои особенности, которые стоит учитывать заранее. С одной стороны, такие двигатели экономичны и тяговиты, с другой — требуют дисциплины в обслуживании и выборе топлива.

Преимущества дизеля зимой:

высокая топливная эффективность даже при низких температурах;

стабильный крутящий момент для тяжёлых условий, снега и бездорожья;

долговечность двигателя при правильной эксплуатации.

Недостатки дизеля зимой:

риск гелеобразования топлива без подготовки;

зависимость от качества сезонного дизеля и присадок;

необходимость подогревателей и прогрева в сильные морозы.

Советы по предотвращению застывания дизельного топлива

Чтобы не столкнуться с проблемой в самый неподходящий момент, стоит действовать на опережение. Используйте зимние сорта дизельного топлива, предпочтительно смесь 70/30, где 70% — дизель №2, а 30% — дизель №1. Такая комбинация лучше переносит холод.

Добавляйте противогелевые присадки и улучшители текучести при низких температурах — они помогают топливу проходить через фильтр даже в мороз. Держите бак относительно полным, чтобы снизить образование конденсата и влаги. В отдельных случаях допускается разбавление дизеля керосином, но только с учётом рекомендаций производителя.

Популярные вопросы о дизельном топливе зимой

Почему дизель застывает быстрее бензина?

Потому что в дизельном топливе есть парафин, который кристаллизуется на морозе и забивает топливную систему.

Как выбрать дизель для зимы?

Следует использовать сезонное зимнее топливо и проверенные противогелевые присадки, особенно при температурах ниже -10 °C.

Что лучше для холодного климата — бензин или дизель?

Для максимальной надёжности бензин проще в эксплуатации, но дизель подойдёт при условии правильной подготовки и обслуживания.