Классика Volkswagen перестаёт быть однозначной: у знакомого седана новый формат движения

Volkswagen запустит серийный гибридный Passat ePro для Китая

Volkswagen официально подтвердил запуск серийной гибридной версии Passat для китайского рынка. Новая модификация с индексом ePro станет частью стратегии бренда по расширению линейки электрифицированных моделей в КНР. Дебют седана запланирован на 2026 год и ориентирован исключительно на локального покупателя, сообщает Kolesa.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Логотип Volkswagen

Гибридный Passat с акцентом на Китай

О планах электрифицировать Passat для Китая Volkswagen впервые дал понять осенью на автосалоне в Гуанчжоу. Теперь производитель раскрыл ключевые детали будущей модели и подтвердил её серийный статус. Речь идёт о версии Passat ePro — подзаряжаемом гибриде, разработанном с учётом запросов китайского рынка, где седаны по-прежнему конкурируют за внимание покупателей с локальными и иностранными моделями бизнес-класса, включая Ford Mondeo для китайского рынка.

Внешне седан заметно отличается от бензиновой версии. Переднюю часть переработали под актуальные дизайнерские предпочтения КНР: классическая решётка радиатора уступила место глухой панели, бампер получил выраженные боковые воздухозаборники, а оптика обзавелась собственным именем Tech Smart Eye. В салоне изменения минимальны — по опубликованным фото заметен лишь новый, более угловатый руль.

Размеры и платформа без сюрпризов

Габариты гибридного Passat составляют 5017x1850x1489 мм, колёсная база — 2871 мм. Электрификация практически не повлияла на архитектуру модели: изменения затронули только общую длину, расстояние между осями осталось прежним. Это важно для сегмента бизнес-седанов, где простор заднего ряда напрямую влияет на конкурентоспособность. Колёсные диски предлагаются диаметром до 18 дюймов, что соответствует классу и позиционированию модели.

Силовая установка и запас хода

Ключевой особенностью Passat ePro стала гибридная система совместной разработки SAIC и Volkswagen. В её основе — 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 129 л. с., работающий в паре с электромотором на 197 л. с.

Аккумулятор ёмкостью 22 кВт·ч обеспечивает запас хода на чистой электротяге до 150 км. Совокупная дальность пробега достигает 1300 км, что делает модель практичной для городского цикла и междугородных поездок. Подобный подход Volkswagen уже применяет и в других китайских седанах, включая Volkswagen Magotan 2026, где ставка также сделана на цифровые функции и расширенные ассистенты.

Оснащение и технологии

В список оборудования войдёт современная мультимедийная система с тремя дисплеями. Цифровая приборная панель диагональю 10,3 дюйма дополняется центральным тачскрином на 12,9 дюйма. Такой набор уже стал стандартом для китайского рынка, где высоко ценятся визуальные интерфейсы, интеграция сервисов и голосовое управление.

Цены и позиционирование

Официальная стоимость гибридного Passat ePro пока не объявлена. Однако ожидается, что версия окажется дороже бензинового седана, который сейчас в Китае стоит от 179 900 юаней, или около 13,3 млн тенге. Разница в цене будет связана с гибридной установкой, батареей и расширенным уровнем оснащения.

Сравнение гибридного и бензинового Passat

Бензиновый Passat остаётся более доступным вариантом и ориентирован на покупателей, для которых важна стоимость входа и простота эксплуатации. Он дешевле в обслуживании и не требует зарядной инфраструктуры.

Гибридный Passat ePro предлагает больший запас хода, возможность передвижения без расхода топлива и современное цифровое оснащение. Для крупных городов с экологическими требованиями и высокой плотностью трафика такой формат выглядит более перспективным.

Плюсы и минусы гибридного Passat ePro

Гибридная версия сочетает сильные стороны сразу двух технологий, но при этом не лишена компромиссов.

Плюсы:

большой запас хода и до 150 км на электротяге;

современный дизайн, адаптированный под рынок КНР;

развитая мультимедиа и цифровые интерфейсы;

сниженный расход топлива в городском режиме.

Минусы:

более высокая цена по сравнению с бензиновой версией;

ориентация исключительно на китайский рынок;

потенциально более сложное обслуживание силовой установки.

Советы по выбору гибридного седана

Оцените ежедневный пробег и реальную потребность в электротяге. Проверьте доступность зарядки дома или на работе. Сравните стоимость владения с бензиновыми аналогами. Уделите внимание комплектации и возможностям мультимедиа.

