Машина как прощальный жест: один Jaguar неожиданно закрыл целую главу бренда

Jaguar завершил выпуск автомобилей с ДВС на предприятии

В истории Jaguar поставлена жирная точка — бренд собрал последний серийный автомобиль с классическим двигателем внутреннего сгорания. Формального заявления компания не делала, но информация быстро разошлась по профильным медиа. Символом прощания с бензиновой эпохой стал один из ключевых автомобилей марки. Об этом сообщает Kolesa.

Фото: commons.wikimedia.org by W.Rebel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Jaguar

Последний Jaguar с ДВС: что произошло на заводе в Солихалле

Финальным автомобилем с ДВС стал кроссовер Jaguar F-Pace в версии SVR. Машину собрали на заводе в Солихалле — именно здесь долгие годы выпускались знаковые модели бренда. Выбор пал на чёрный F-Pace с 5,0-литровым V8 мощностью 550 л. с., что для поклонников марки выглядит скорее осознанным жестом, чем случайностью.

Свидетели церемонии отмечают, что цвет кузова отсылает к последнему Jaguar E-Type, который также был чёрным. Сам F-Pace занимает особое место в истории компании: десять лет назад он стал первым кроссовером Jaguar и впоследствии — самой продаваемой моделью бренда, обеспечив стабильный спрос в сегменте люксовых SUV.

Что будет с заводом и модельным рядом

Будущее предприятия в Солихалле официально пока не раскрывается. По информации отраслевых источников, за последний год Jaguar успел сформировать складские запасы автомобилей с ДВС. Эти объёмы должны позволить дилерам поддерживать продажи до выхода первых серийных электромобилей, на фоне общего тренда, при котором всё больше брендов закрывают знаковые модели и целые направления, как это произошло с последним родстером BMW.

Первые полностью электрические модели Jaguar ожидаются не ранее 2026 года. До этого бренд фактически будет находиться в переходной фазе, делая ставку на распродажу текущего модельного ряда и подготовку новой платформы.

Jaguar и переход на электротягу

Компания уже заявляла о намерении полностью отказаться от ДВС и трансформироваться в производителя люксовых электромобилей уровня Bentley и Rolls-Royce. Первым визуальным манифестом нового курса стал концепт Type 00, который вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Основная волна критики пришлась на радикальный дизайн и сам факт отказа от бензиновых моторов, что совпало с внутренними изменениями в компании и пересмотром подходов к визуальной идентичности, включая уход ключевых фигур из руководства дизайнерского направления.

При этом в Jaguar подчёркивают, что Type 00 — лишь концептуальное направление. Более детальная продуктовая стратегия, включая серийные электромобили, их позиционирование и ценовой сегмент, может быть представлена в течение 2026 года.

Сравнение: Jaguar с ДВС и будущие электромобили бренда

Автомобили Jaguar с классическими моторами ассоциировались с характерным британским стилем, спортивными настройками и эмоциональным звучанием двигателя. Электромобили, в свою очередь, делают ставку на тишину, мгновенный крутящий момент и цифровые технологии, включая продвинутые мультимедийные системы и ассистенты водителя.

Переход на электротягу меняет не только технику, но и восприятие марки. Если раньше ключевыми аргументами были V8, управляемость и дизайн, то теперь на первый план выходят запас хода, зарядная инфраструктура и программные решения.

Плюсы и минусы отказа Jaguar от ДВС

Решение полностью перейти на электромобили имеет как сильные, так и спорные стороны. Оно влияет на продуктовую линейку, аудиторию и позиционирование бренда.

Плюсы:

соответствие экологическим требованиям и будущим регуляторным нормам;

снижение эксплуатационных затрат для владельцев;

возможность выйти в премиальный сегмент люксовых электромобилей.

Минусы:

потеря части лояльной аудитории, ценящей классические моторы;

риски, связанные с восприятием дизайна и новой философии;

высокая конкуренция в сегменте электрического люкса.

Советы по выбору Jaguar на переходном этапе

Если покупка Jaguar рассматривается именно сейчас, стоит учитывать фазу трансформации бренда.

Определите приоритет: классический ДВС или ожидание электромобиля. Оцените остатки у дилеров — выбор будет сокращаться. Учитывайте ликвидность моделей с V6 и V8 на вторичном рынке. Сравните обслуживание ДВС и будущие расходы на электротягу.

Популярные вопросы о переходе Jaguar на электромобили

Стоит ли покупать Jaguar с ДВС сейчас?

Для поклонников марки это может быть последний шанс приобрести классический Jaguar с бензиновым мотором.

Когда выйдут серийные электромобили Jaguar?

Первые товарные модели ожидаются не ранее 2026 года.

Что лучше — F-Pace SVR или будущие электрокары Jaguar?

Выбор зависит от приоритетов: эмоции и звук V8 против тишины, технологий и экологичности.