Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Селезнев назвал пребывание на одном рабочем месте главной ошибкой россиян
Любовь Успенская готовит три варианта салата Оливье на Новый год — Белновости
Неверный выбор зоны морозостойкости привёл к гибели саженцев
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Астрологический фон 25 декабря способствует замедлению
Стик с шиммером превращает дневной макияж в вечерний — визажист Андронова
Праздник Святителя Спиридона актуален для каждого русского человека — отец Андрей
Способ чистки решеток духовки с салфетками для сушки белья требует замачивания
Катание на коньках снижает ударную нагрузку на суставы — мнение врача-остеопата

Машина как прощальный жест: один Jaguar неожиданно закрыл целую главу бренда

Jaguar завершил выпуск автомобилей с ДВС на предприятии
Авто

В истории Jaguar поставлена жирная точка — бренд собрал последний серийный автомобиль с классическим двигателем внутреннего сгорания. Формального заявления компания не делала, но информация быстро разошлась по профильным медиа. Символом прощания с бензиновой эпохой стал один из ключевых автомобилей марки. Об этом сообщает Kolesa.

Jaguar
Фото: commons.wikimedia.org by W.Rebel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Jaguar

Последний Jaguar с ДВС: что произошло на заводе в Солихалле

Финальным автомобилем с ДВС стал кроссовер Jaguar F-Pace в версии SVR. Машину собрали на заводе в Солихалле — именно здесь долгие годы выпускались знаковые модели бренда. Выбор пал на чёрный F-Pace с 5,0-литровым V8 мощностью 550 л. с., что для поклонников марки выглядит скорее осознанным жестом, чем случайностью.

Свидетели церемонии отмечают, что цвет кузова отсылает к последнему Jaguar E-Type, который также был чёрным. Сам F-Pace занимает особое место в истории компании: десять лет назад он стал первым кроссовером Jaguar и впоследствии — самой продаваемой моделью бренда, обеспечив стабильный спрос в сегменте люксовых SUV.

Что будет с заводом и модельным рядом

Будущее предприятия в Солихалле официально пока не раскрывается. По информации отраслевых источников, за последний год Jaguar успел сформировать складские запасы автомобилей с ДВС. Эти объёмы должны позволить дилерам поддерживать продажи до выхода первых серийных электромобилей, на фоне общего тренда, при котором всё больше брендов закрывают знаковые модели и целые направления, как это произошло с последним родстером BMW.

Первые полностью электрические модели Jaguar ожидаются не ранее 2026 года. До этого бренд фактически будет находиться в переходной фазе, делая ставку на распродажу текущего модельного ряда и подготовку новой платформы.

Jaguar и переход на электротягу

Компания уже заявляла о намерении полностью отказаться от ДВС и трансформироваться в производителя люксовых электромобилей уровня Bentley и Rolls-Royce. Первым визуальным манифестом нового курса стал концепт Type 00, который вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Основная волна критики пришлась на радикальный дизайн и сам факт отказа от бензиновых моторов, что совпало с внутренними изменениями в компании и пересмотром подходов к визуальной идентичности, включая уход ключевых фигур из руководства дизайнерского направления.

При этом в Jaguar подчёркивают, что Type 00 — лишь концептуальное направление. Более детальная продуктовая стратегия, включая серийные электромобили, их позиционирование и ценовой сегмент, может быть представлена в течение 2026 года.

Сравнение: Jaguar с ДВС и будущие электромобили бренда

Автомобили Jaguar с классическими моторами ассоциировались с характерным британским стилем, спортивными настройками и эмоциональным звучанием двигателя. Электромобили, в свою очередь, делают ставку на тишину, мгновенный крутящий момент и цифровые технологии, включая продвинутые мультимедийные системы и ассистенты водителя.

Переход на электротягу меняет не только технику, но и восприятие марки. Если раньше ключевыми аргументами были V8, управляемость и дизайн, то теперь на первый план выходят запас хода, зарядная инфраструктура и программные решения.

Плюсы и минусы отказа Jaguar от ДВС

Решение полностью перейти на электромобили имеет как сильные, так и спорные стороны. Оно влияет на продуктовую линейку, аудиторию и позиционирование бренда.

Плюсы:

  • соответствие экологическим требованиям и будущим регуляторным нормам;
  • снижение эксплуатационных затрат для владельцев;
  • возможность выйти в премиальный сегмент люксовых электромобилей.

Минусы:

  • потеря части лояльной аудитории, ценящей классические моторы;
  • риски, связанные с восприятием дизайна и новой философии;
  • высокая конкуренция в сегменте электрического люкса.

Советы по выбору Jaguar на переходном этапе

Если покупка Jaguar рассматривается именно сейчас, стоит учитывать фазу трансформации бренда.

  1. Определите приоритет: классический ДВС или ожидание электромобиля.

  2. Оцените остатки у дилеров — выбор будет сокращаться.

  3. Учитывайте ликвидность моделей с V6 и V8 на вторичном рынке.

  4. Сравните обслуживание ДВС и будущие расходы на электротягу.

Популярные вопросы о переходе Jaguar на электромобили

Стоит ли покупать Jaguar с ДВС сейчас?
Для поклонников марки это может быть последний шанс приобрести классический Jaguar с бензиновым мотором.

Когда выйдут серийные электромобили Jaguar?
Первые товарные модели ожидаются не ранее 2026 года.

Что лучше — F-Pace SVR или будущие электрокары Jaguar?
Выбор зависит от приоритетов: эмоции и звук V8 против тишины, технологий и экологичности.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Неверный выбор зоны морозостойкости привёл к гибели саженцев
Фильм "Sling Blade" полностью снимали в городе Бентон
Морские свиньи заплывают в Эльбу из-за миграции рыбы — PoznatSvet
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Астрологический фон 25 декабря способствует замедлению
Стик с шиммером превращает дневной макияж в вечерний — визажист Андронова
Праздник Святителя Спиридона актуален для каждого русского человека — отец Андрей
Способ чистки решеток духовки с салфетками для сушки белья требует замачивания
Катание на коньках снижает ударную нагрузку на суставы — мнение врача-остеопата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.