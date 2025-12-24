Невидимая угроза на зимней дороге: какое привычное действие приводит к потере управления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Главная ошибка водителей зимой — резкие маневры, которые нередко заканчиваются заносом или сносом автомобиля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Езда по зимней дороге
Фото: PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP
Езда по зимней дороге

Он подчеркнул, что управление машиной на зимней дороге требует плавности и внимательности. По его словам, поведение автомобиля в сложной ситуации зависит не только от мастерства водителя, но и от технического состояния транспорта — типа привода, качества шин и исправности вспомогательных систем.

"Из частых ошибок — резкие движения, резкие маневры. Это и быстрый разгон, и интенсивное торможение. И то, и другое может привести к заносу или сносу автомобиля. Поведение в такой ситуации зависит от привода — переднего, заднего или полного, а также от наличия противобуксовочной и антиблокировочной систем", — пояснил автоэксперт.

Он добавил, что современные системы стабилизации помогают снизить риск потери контроля, однако они не способны компенсировать беспечность водителя. Чтобы минимизировать опасность, необходимо следить за давлением в шинах, состоянием стекол и фар, а также корректировать скорость и дистанцию в зависимости от погоды.

"Современные системы стабилизации действительно помогают удержать автомобиль, но они не могут изменить законы физики. Особенно внимательным нужно быть на мостах, эстакадах и открытых участках, где часто образуется лед. Главный секрет безопасного вождения зимой — трезво оценивать дорогу и свои возможности", — заключил Петров.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Резкие маневры на зимней дороге часто приводят к авариям — автоэксперт Петров
