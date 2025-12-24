Автомобильная оттепель за колючей оградой: в закрытой столице появилось то, что раньше было табу

В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью

В Пхеньяне за короткий срок изменилось то, что десятилетиями считалось привилегией для единиц: личный автомобиль перестал быть исключением из правил. Формально рынок открыт, фактически — выстроен в жесткую управляемую конструкцию.

Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зарядная станция

Закон как триггер автомобильного роста

За последние месяцы улицы северокорейской столицы пополнились более чем двумя тысячами новых автомобилей с желтыми номерными знаками. Для Пхеньяна это заметный сдвиг, который местные жители воспринимают как сенсацию. Речь идет именно о частных машинах — ранее подобный статус был доступен лишь спортсменам и передовикам производства.

Ключевым фактором стал пересмотр правил владения личным транспортом. Теперь граждане получили право официально приобретать автомобили, однако весь процесс остается под контролем государства. Продажи разрешены исключительно через сертифицированные дилерские центры, а цены устанавливаются централизованно.

Кто и зачем покупает автомобили

По оценке экспертов, изменения стали реакцией на рост благосостояния части населения, прежде всего в столице. В Пхеньяне за последние годы усилилось социальное расслоение, особенно среди получивших новое жилье. Инициатива шла не сверху, а от людей с реальными финансовыми возможностями, что стало для властей сигналом к корректировке правил.

Аналитики отмечают, что руководство КНДР предпочло не подавлять формирующийся средний класс, а встроить его в существующую экономическую модель. Такой подход напоминает китайский сценарий, где потребление используется как инструмент поддержания лояльности, но в рамках жесткого администрирования.

Жесткие ограничения вместо свободного рынка

Несмотря на формальное разрешение, рынок остается строго регламентированным. На одну семью допускается владение только одним автомобилем, передача возможна исключительно между близкими родственниками и через государственные агентства. Использование личных машин в коммерческих целях или сдача их в аренду запрещены, сообщает 110km.ru.

Военнослужащие, находящиеся на действительной службе, не имеют права приобретать автомобили. Таким образом власти минимизируют риски появления теневого рынка и ограничивают избыточное потребление, удерживая ситуацию в управляемых рамках.

Инфраструктура, электромобили и новые вызовы

Рост числа автомобилей быстро выявил системные ограничения. В городе ощущается нехватка парковочных мест и сохраняется хронический дефицит топлива. На этом фоне эксперты считают электромобили и гибриды потенциальным решением: инфраструктура для бензиновых машин развита слабо, а ставка на электротранспорт позволяет пропустить этап массового ДВС.

Параллельно в стране растет спрос на электрические велосипеды — их продано около 20 тысяч. Развивается общественный транспорт, обновляется метро и автобусный парк, внедряются онлайн-платежи и локальные аналоги китайских цифровых сервисов. Все это формирует новую городскую реальность.