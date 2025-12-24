Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После приземления в аэропорту семья вынуждена была выкинуть свои вещи — People
Кошки распознают смену настроения хозяина по его мимике
Публика тепло встретила Долину на концерте в московском баре
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Повара назвали простые способы сделать жёсткое мясо мягким — Actualno
Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей
Жара и сухой воздух вызывают опадение цветов у цикламена — Dum&Zahrada
Железы на лапах собак выделяют секрет при скреблении почвы

Автомобильная оттепель за колючей оградой: в закрытой столице появилось то, что раньше было табу

В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью
Авто

В Пхеньяне за короткий срок изменилось то, что десятилетиями считалось привилегией для единиц: личный автомобиль перестал быть исключением из правил. Формально рынок открыт, фактически — выстроен в жесткую управляемую конструкцию.

зарядная станция
Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зарядная станция

Закон как триггер автомобильного роста

За последние месяцы улицы северокорейской столицы пополнились более чем двумя тысячами новых автомобилей с желтыми номерными знаками. Для Пхеньяна это заметный сдвиг, который местные жители воспринимают как сенсацию. Речь идет именно о частных машинах — ранее подобный статус был доступен лишь спортсменам и передовикам производства.

Ключевым фактором стал пересмотр правил владения личным транспортом. Теперь граждане получили право официально приобретать автомобили, однако весь процесс остается под контролем государства. Продажи разрешены исключительно через сертифицированные дилерские центры, а цены устанавливаются централизованно.

Кто и зачем покупает автомобили

По оценке экспертов, изменения стали реакцией на рост благосостояния части населения, прежде всего в столице. В Пхеньяне за последние годы усилилось социальное расслоение, особенно среди получивших новое жилье. Инициатива шла не сверху, а от людей с реальными финансовыми возможностями, что стало для властей сигналом к корректировке правил.

Аналитики отмечают, что руководство КНДР предпочло не подавлять формирующийся средний класс, а встроить его в существующую экономическую модель. Такой подход напоминает китайский сценарий, где потребление используется как инструмент поддержания лояльности, но в рамках жесткого администрирования.

Жесткие ограничения вместо свободного рынка

Несмотря на формальное разрешение, рынок остается строго регламентированным. На одну семью допускается владение только одним автомобилем, передача возможна исключительно между близкими родственниками и через государственные агентства. Использование личных машин в коммерческих целях или сдача их в аренду запрещены, сообщает 110km.ru.

Военнослужащие, находящиеся на действительной службе, не имеют права приобретать автомобили. Таким образом власти минимизируют риски появления теневого рынка и ограничивают избыточное потребление, удерживая ситуацию в управляемых рамках.

Инфраструктура, электромобили и новые вызовы

Рост числа автомобилей быстро выявил системные ограничения. В городе ощущается нехватка парковочных мест и сохраняется хронический дефицит топлива. На этом фоне эксперты считают электромобили и гибриды потенциальным решением: инфраструктура для бензиновых машин развита слабо, а ставка на электротранспорт позволяет пропустить этап массового ДВС.

Параллельно в стране растет спрос на электрические велосипеды — их продано около 20 тысяч. Развивается общественный транспорт, обновляется метро и автобусный парк, внедряются онлайн-платежи и локальные аналоги китайских цифровых сервисов. Все это формирует новую городскую реальность.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Домашние животные
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Наука и техника
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Стиральные машины рассчитаны на постоянное подключение — Obchodpromiminko
Прогулка сжигает жир при темпе около 5 км/ч — Clara
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Повара назвали простые способы сделать жёсткое мясо мягким — Actualno
Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей
Жара и сухой воздух вызывают опадение цветов у цикламена — Dum&Zahrada
Железы на лапах собак выделяют секрет при скреблении почвы
Запах в мусорном ведре устраняют содой и абсорбентами
В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.