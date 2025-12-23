Резкий запах — не ошибка: простой тест, который выдаёт опасную незамерзайку зимой

Метаноловая незамерзайка продолжает продаваться в России несмотря на запрет

Резкий запах в салоне автомобиля зимой часто воспринимается как неизбежное неудобство, но именно он может оказаться признаком легального продукта. На рынке стеклоомывающих жидкостей для автомобилей сложилась ситуация, в которой выбор между комфортом и законностью далеко не очевиден.

Фото: Wikipedia by Hamedog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стеклоомывающая жидкость

Как работает простой тест на подделку

Отличить качественную незамерзающую жидкость от нелегальной можно с помощью простого эксперимента — заморозки небольшого объёма. По словам эксперта, правильная незамерзайка не должна кристаллизоваться при заявленной температуре замерзания. Если же жидкость начинает превращаться в лёд, это указывает либо на несоответствие состава, либо на фальсификацию.

Этот метод не требует лабораторных условий и доступен любому автовладельцу. Он особенно актуален в условиях, когда состав на этикетке не всегда отражает реальное содержимое канистры. Именно поэтому визуальная и физическая проверка остаётся одним из немногих способов защититься от подделки.

Изопропил против метанола

В России легально продаётся незамерзающая жидкость на основе изопропилового спирта. Её основной недостаток — резкий и стойкий запах, который плохо выветривается и может вызывать головную боль даже после короткой поездки. "В настоящее время в России легально продается незамерзающая жидкость для стекол на основе изопропилового спирта. Однако ее главный недостаток — крайне резкий и стойкий запах", — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Метиловый спирт, широко применяемый в Европе из-за отсутствия запаха и низкой стоимости, в России запрещён из-за токсичности. Несмотря на законодательные ограничения, нелегальная продукция на его основе продолжает появляться в продаже. Контроль за составом со стороны надзорных органов, по словам эксперта, осуществляется не всегда системно.

Цена вопроса и серый рынок

Использование этилового спирта в незамерзайках практически исключено из-за высокой стоимости, связанной с государственным регулированием цен. По словам Шапарина, применение водки в качестве основы было бы экономически нецелесообразным и сразу привлекло бы внимание правоохранительных органов.

В результате потребитель оказывается перед выбором: легальная жидкость на изопропиле стоимостью от 500 рублей за пять литров или нелегальная незамерзайка на метаноле примерно за 200 рублей. При этом состав дешёвых вариантов, как правило, не соответствует информации на упаковке, подчеркнул эксперт.

Проверки и реальные риски

Ранее столичное управление Роспотребнадзора выявило на маркетплейсах опасные образцы незамерзающей жидкости. В ходе экспертиз было установлено, что в ряде товаров содержание метанола превышало допустимую норму более чем в десять раз — свыше 0,5% при разрешённых 0,05%. После проверки продавцам были выданы предостережения, как сообщает Москва 24.

Хотя, как уточняет Шапарин, испарения такой жидкости не представляют прямой токсической угрозы для водителя, её оборот остаётся незаконным. Это делает проблему незамерзаек не только вопросом комфорта, но и соблюдения элементарных норм безопасности.