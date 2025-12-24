Надёжность вместо обещаний: какие бренды переживают 2025 год без лишних ремонтов

В 2025 году сразу несколько авторитетных аналитических центров и страховых компаний назвали автомобили, которые отличаются высокой выносливостью и минимальным числом поломок. В рейтинги попали как массовые модели, так и премиальные машины, многие из которых доступны российским водителям. Эти данные особенно важны на фоне усложнившегося выбора и роста цен на обслуживание. Об этом сообщает Autonews.
Самые надежные автомобильные бренды 2025 года
Американское издание Consumer Reports подвело итоги ежегодного рейтинга надежности брендов. При составлении списка учитывались дорожные испытания, безопасность и отзывы владельцев. Лидером стал Subaru, набравший 82 балла из 100 возможных, что подтвердили и данные рейтинга надежности Consumer Reports. Эксперты отметили сочетание практичности, комфорта и проверенных технических решений.
"Автомобили Subaru превосходят конкурентов в деталях, которые становятся заметны только в реальной эксплуатации", — заявил старший директор по испытаниям Consumer Reports Джейк Фишер.
Вторую строчку занял BMW с таким же результатом — 82 балла. Немецкий бренд стал самым надежным в премиальном сегменте. Porsche замкнул тройку лидеров с показателем 79 баллов, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом.
Какие модели реже всего ломаются в первые пять лет
Британское издание What Car? и страховая компания MotorEasy опросили 32 тысячи водителей, чтобы выяснить, с какими неисправностями они сталкивались за последние два года. Так появился рейтинг самых беспроблемных автомобилей возрастом до пяти лет.
Среди компактных городских машин абсолютным лидером стал Hyundai i10 — владельцы не сообщили ни об одной поломке. В сегменте семейных автомобилей лучшим оказался Kia Ceed, где проблемы отметили лишь 8% респондентов. В премиальном классе первое место заняла Alfa Romeo Giulia, а среди компактных кроссоверов безупречный результат показал электрический Kia EV3.
Надежность по версии операторов техосмотра
Немецкая организация TÜV SÜD в 2025 году обратила внимание на общее снижение ресурса автомобилей. По их данным, каждый пятый автомобиль в Германии не проходит техосмотр с первого раза. Тем не менее эксперты выделили модели, которые сохраняют высокую надежность даже спустя годы эксплуатации.
В возрастной категории до трех лет в число лидеров вошли Mazda 2, BMW 1-Series и Mercedes-Benz C-Class. Среди автомобилей старше четырех лет хорошо себя показали Volkswagen Touareg и Golf Sportsvan. Отдельную награду за долгосрочную надежность получили модели Mercedes-Benz, у которых доля дефектов после десяти лет эксплуатации составила всего 18,5%. Аналогичные выводы ранее делали эксперты, составляя список самых надежных автомобилей в истории.
Сравнение: массовые и премиальные автомобили по надежности
Массовые бренды, такие как Toyota, Honda и Hyundai, традиционно демонстрируют стабильные результаты за счет простых и проверенных агрегатов. Они подходят для повседневной эксплуатации и требуют меньше затрат на обслуживание, включая расходники, шины и страховку.
Премиальные автомобили выигрывают в комфорте и технологиях, но при этом отдельные модели BMW, Mercedes-Benz и Porsche показывают надежность на уровне массовых марок. Это делает их привлекательными для тех, кто готов инвестировать в обслуживание ради качества и ресурса.
Плюсы и минусы выбора самых надежных авто
Покупка автомобиля с высокой надежностью дает сразу несколько преимуществ. Такие машины реже требуют ремонта, проще проходят техосмотр и сохраняют ликвидность на вторичном рынке. Это особенно важно при покупке подержанных авто и планировании долгосрочной эксплуатации.
К минусам можно отнести более высокую цену входа, особенно в премиальном сегменте. Кроме того, даже самые надежные модели требуют качественного топлива, регулярного обслуживания и внимательного отношения к эксплуатации.
Советы по выбору надежного автомобиля
Изучайте статистику поломок, а не только репутацию бренда.
Учитывайте возраст модели и наличие сервисной поддержки в регионе.
Проверяйте историю автомобиля при покупке на вторичном рынке.
Популярные вопросы о надежных автомобилях
Как выбрать надежный автомобиль для города?
Лучше обратить внимание на компактные модели с атмосферными моторами и простой коробкой передач.
Стоит ли покупать премиум с пробегом?
Да, если модель входит в рейтинги надежности и имеет прозрачную историю обслуживания.
Что надежнее — электромобиль или бензиновый авто?
Современные электрокары показывают хорошие результаты, но их надежность сильно зависит от качества батареи и условий эксплуатации.