Надёжность вместо обещаний: какие бренды переживают 2025 год без лишних ремонтов

В 2025 году сразу несколько авторитетных аналитических центров и страховых компаний назвали автомобили, которые отличаются высокой выносливостью и минимальным числом поломок. В рейтинги попали как массовые модели, так и премиальные машины, многие из которых доступны российским водителям. Эти данные особенно важны на фоне усложнившегося выбора и роста цен на обслуживание. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen T-Roc

Самые надежные автомобильные бренды 2025 года

Американское издание Consumer Reports подвело итоги ежегодного рейтинга надежности брендов. При составлении списка учитывались дорожные испытания, безопасность и отзывы владельцев. Лидером стал Subaru, набравший 82 балла из 100 возможных, что подтвердили и данные рейтинга надежности Consumer Reports. Эксперты отметили сочетание практичности, комфорта и проверенных технических решений.

"Автомобили Subaru превосходят конкурентов в деталях, которые становятся заметны только в реальной эксплуатации", — заявил старший директор по испытаниям Consumer Reports Джейк Фишер.

Вторую строчку занял BMW с таким же результатом — 82 балла. Немецкий бренд стал самым надежным в премиальном сегменте. Porsche замкнул тройку лидеров с показателем 79 баллов, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Какие модели реже всего ломаются в первые пять лет

Британское издание What Car? и страховая компания MotorEasy опросили 32 тысячи водителей, чтобы выяснить, с какими неисправностями они сталкивались за последние два года. Так появился рейтинг самых беспроблемных автомобилей возрастом до пяти лет.

Среди компактных городских машин абсолютным лидером стал Hyundai i10 — владельцы не сообщили ни об одной поломке. В сегменте семейных автомобилей лучшим оказался Kia Ceed, где проблемы отметили лишь 8% респондентов. В премиальном классе первое место заняла Alfa Romeo Giulia, а среди компактных кроссоверов безупречный результат показал электрический Kia EV3.

Надежность по версии операторов техосмотра

Немецкая организация TÜV SÜD в 2025 году обратила внимание на общее снижение ресурса автомобилей. По их данным, каждый пятый автомобиль в Германии не проходит техосмотр с первого раза. Тем не менее эксперты выделили модели, которые сохраняют высокую надежность даже спустя годы эксплуатации.

В возрастной категории до трех лет в число лидеров вошли Mazda 2, BMW 1-Series и Mercedes-Benz C-Class. Среди автомобилей старше четырех лет хорошо себя показали Volkswagen Touareg и Golf Sportsvan. Отдельную награду за долгосрочную надежность получили модели Mercedes-Benz, у которых доля дефектов после десяти лет эксплуатации составила всего 18,5%. Аналогичные выводы ранее делали эксперты, составляя список самых надежных автомобилей в истории.

Сравнение: массовые и премиальные автомобили по надежности

Массовые бренды, такие как Toyota, Honda и Hyundai, традиционно демонстрируют стабильные результаты за счет простых и проверенных агрегатов. Они подходят для повседневной эксплуатации и требуют меньше затрат на обслуживание, включая расходники, шины и страховку.

Премиальные автомобили выигрывают в комфорте и технологиях, но при этом отдельные модели BMW, Mercedes-Benz и Porsche показывают надежность на уровне массовых марок. Это делает их привлекательными для тех, кто готов инвестировать в обслуживание ради качества и ресурса.

Плюсы и минусы выбора самых надежных авто

Покупка автомобиля с высокой надежностью дает сразу несколько преимуществ. Такие машины реже требуют ремонта, проще проходят техосмотр и сохраняют ликвидность на вторичном рынке. Это особенно важно при покупке подержанных авто и планировании долгосрочной эксплуатации.

К минусам можно отнести более высокую цену входа, особенно в премиальном сегменте. Кроме того, даже самые надежные модели требуют качественного топлива, регулярного обслуживания и внимательного отношения к эксплуатации.

Советы по выбору надежного автомобиля

Изучайте статистику поломок, а не только репутацию бренда.

Учитывайте возраст модели и наличие сервисной поддержки в регионе.

Проверяйте историю автомобиля при покупке на вторичном рынке.

Популярные вопросы о надежных автомобилях

Как выбрать надежный автомобиль для города?

Лучше обратить внимание на компактные модели с атмосферными моторами и простой коробкой передач.

Стоит ли покупать премиум с пробегом?

Да, если модель входит в рейтинги надежности и имеет прозрачную историю обслуживания.

Что надежнее — электромобиль или бензиновый авто?

Современные электрокары показывают хорошие результаты, но их надежность сильно зависит от качества батареи и условий эксплуатации.