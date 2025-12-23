Заправки снова щёлкнули по кошельку: что происходит с ценами на московских заправках под Новый год

Цены на топливо в столице снова начали расти после короткой паузы, которая длилась несколько недель. На московских АЗС впервые с конца ноября одновременно подорожали все основные марки бензина. Изменения затронули как массовые, так и премиальные виды топлива, а динамика по дизелю оказалась неоднородной. Об этом сообщает Rambler.
Согласно отчёту Московской топливной ассоциации за период с 16 по 22 декабря, рынок топлива в Москве вышел из фазы относительной стабильности. Ещё в начале месяца стоимость АИ-92 и АИ-95 практически не менялась, однако к концу декабря рост возобновился. Пусть подорожание и выглядит символическим, оно охватило сразу все основные виды бензина.
Средний рост цен на бензин составил 7 копеек за литр, что выше показателя предыдущей недели, когда прибавка оценивалась в 5,6 копейки. Такая динамика указывает на постепенное усиление ценового давления на рынке топлива в мегаполисе.
Наиболее заметные изменения пришлись на премиальный сегмент. АИ-100 дорожает вторую неделю подряд и демонстрирует самый высокий темп роста. Массовые марки прибавили скромнее, но факт одновременного повышения сразу по всем позициям стал первым за месяц.
Ситуация с дизельным топливом выглядит более сдержанной. Темпы роста цен на солярку снизились почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей, что может быть связано с сезонным снижением спроса со стороны части автомобилистов и коммерческого транспорта.
По итогам отчётного периода средние цены на столичных заправках выглядят следующим образом. АИ-92 подорожал на 2 копейки — с 61,39 до 61,41 рубля за литр. АИ-95 прибавил 3 копейки и теперь стоит 67,80 рубля. Литр АИ-100 вырос в цене сразу на 16 копеек — до 91,43 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 8 копеек и достигло уровня 74,96 рубля за литр.
Такие изменения особенно важны для автовладельцев, регулярно использующих личный транспорт, а также для компаний, чьи расходы напрямую зависят от стоимости топлива, включая логистику и сервисы доставки.
Разница в динамике цен между массовыми и премиальными марками остаётся заметной. АИ-92 и АИ-95 традиционно реагируют на рыночные изменения более плавно, поскольку ориентированы на широкий круг автомобилистов. Эти виды топлива чаще выбирают владельцы городских автомобилей, кроссоверов и машин с небольшими моторами.
Премиальный АИ-100, напротив, чувствительнее к колебаниям рынка. Его используют владельцы спортивных и мощных автомобилей, а также некоторые современные турбированные двигатели. Даже незначительные изменения в оптовых ценах или логистике быстрее отражаются на розничной стоимости такого топлива.
Рост цен на топливо имеет как очевидные минусы, так и менее заметные плюсы, которые стоит учитывать.
К преимуществам можно отнести более плавный рост по массовым маркам бензина. Это позволяет автомобилистам планировать расходы без резких скачков в бюджете. Кроме того, замедление роста цен на дизель снижает нагрузку на владельцев коммерческого транспорта и дизельных легковых авто.
Среди минусов — ускорение подорожания премиального бензина. Для владельцев автомобилей, требовательных к качеству топлива, это означает рост регулярных затрат. Также сам факт одновременного повышения цен по всем позициям может сигнализировать о продолжении тренда в ближайшие недели.
Чтобы минимизировать влияние роста цен на бензин и дизель, автомобилистам стоит учитывать несколько практических шагов.
Следите за расходом топлива и состоянием автомобиля: исправные шины, фильтры и свечи напрямую влияют на экономичность, а скрытые неисправности часто стоят за внезапным ростом расхода.
Используйте подходящую марку бензина, рекомендованную производителем, не переплачивая за более высокий октан без необходимости.
Планируйте заправки заранее, выбирая АЗС с программами лояльности и бонусами — в 2025 году топливные карты для экономии становятся одним из самых простых способов снизить регулярные расходы.
Почему цены на бензин растут даже при небольших изменениях?
Стоимость топлива формируется из множества факторов, включая оптовые цены, налоги, логистику и сезонный спрос, поэтому даже минимальные колебания могут отражаться на рознице.
Есть ли разница, где заправляться — в центре или на окраинах?
Разброс цен между районами Москвы обычно невелик, однако на отдельных АЗС стоимость может отличаться из-за бренда, сервиса и дополнительных услуг.
Что выгоднее для города: бензин или дизель?
Выбор зависит от типа автомобиля и условий эксплуатации. Дизель часто экономичнее на длинных дистанциях, а бензин удобнее для коротких городских поездок.
