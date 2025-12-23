Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заправки снова щёлкнули по кошельку: что происходит с ценами на московских заправках под Новый год

Средняя цена АИ-95 на АЗС Москвы выросла до 67,80 рубля за литр — Rambler
Авто

Цены на топливо в столице снова начали расти после короткой паузы, которая длилась несколько недель. На московских АЗС впервые с конца ноября одновременно подорожали все основные марки бензина. Изменения затронули как массовые, так и премиальные виды топлива, а динамика по дизелю оказалась неоднородной. Об этом сообщает Rambler.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Что происходит с ценами на московских АЗС

Согласно отчёту Московской топливной ассоциации за период с 16 по 22 декабря, рынок топлива в Москве вышел из фазы относительной стабильности. Ещё в начале месяца стоимость АИ-92 и АИ-95 практически не менялась, однако к концу декабря рост возобновился. Пусть подорожание и выглядит символическим, оно охватило сразу все основные виды бензина.

Средний рост цен на бензин составил 7 копеек за литр, что выше показателя предыдущей недели, когда прибавка оценивалась в 5,6 копейки. Такая динамика указывает на постепенное усиление ценового давления на рынке топлива в мегаполисе.

Как изменились цены по маркам топлива

Наиболее заметные изменения пришлись на премиальный сегмент. АИ-100 дорожает вторую неделю подряд и демонстрирует самый высокий темп роста. Массовые марки прибавили скромнее, но факт одновременного повышения сразу по всем позициям стал первым за месяц.

Ситуация с дизельным топливом выглядит более сдержанной. Темпы роста цен на солярку снизились почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей, что может быть связано с сезонным снижением спроса со стороны части автомобилистов и коммерческого транспорта.

Текущая стоимость бензина и дизеля в Москве

По итогам отчётного периода средние цены на столичных заправках выглядят следующим образом. АИ-92 подорожал на 2 копейки — с 61,39 до 61,41 рубля за литр. АИ-95 прибавил 3 копейки и теперь стоит 67,80 рубля. Литр АИ-100 вырос в цене сразу на 16 копеек — до 91,43 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 8 копеек и достигло уровня 74,96 рубля за литр.

Такие изменения особенно важны для автовладельцев, регулярно использующих личный транспорт, а также для компаний, чьи расходы напрямую зависят от стоимости топлива, включая логистику и сервисы доставки.

Сравнение: массовый бензин и премиальные марки

Разница в динамике цен между массовыми и премиальными марками остаётся заметной. АИ-92 и АИ-95 традиционно реагируют на рыночные изменения более плавно, поскольку ориентированы на широкий круг автомобилистов. Эти виды топлива чаще выбирают владельцы городских автомобилей, кроссоверов и машин с небольшими моторами.

Премиальный АИ-100, напротив, чувствительнее к колебаниям рынка. Его используют владельцы спортивных и мощных автомобилей, а также некоторые современные турбированные двигатели. Даже незначительные изменения в оптовых ценах или логистике быстрее отражаются на розничной стоимости такого топлива.

Плюсы и минусы текущей ситуации для водителей

Рост цен на топливо имеет как очевидные минусы, так и менее заметные плюсы, которые стоит учитывать.

К преимуществам можно отнести более плавный рост по массовым маркам бензина. Это позволяет автомобилистам планировать расходы без резких скачков в бюджете. Кроме того, замедление роста цен на дизель снижает нагрузку на владельцев коммерческого транспорта и дизельных легковых авто.

Среди минусов — ускорение подорожания премиального бензина. Для владельцев автомобилей, требовательных к качеству топлива, это означает рост регулярных затрат. Также сам факт одновременного повышения цен по всем позициям может сигнализировать о продолжении тренда в ближайшие недели.

Советы водителям: как снизить расходы на топливо

Чтобы минимизировать влияние роста цен на бензин и дизель, автомобилистам стоит учитывать несколько практических шагов.

Следите за расходом топлива и состоянием автомобиля: исправные шины, фильтры и свечи напрямую влияют на экономичность, а скрытые неисправности часто стоят за внезапным ростом расхода.

Используйте подходящую марку бензина, рекомендованную производителем, не переплачивая за более высокий октан без необходимости.

Планируйте заправки заранее, выбирая АЗС с программами лояльности и бонусами — в 2025 году топливные карты для экономии становятся одним из самых простых способов снизить регулярные расходы.

Популярные вопросы о ценах на бензин в Москве

Почему цены на бензин растут даже при небольших изменениях?
Стоимость топлива формируется из множества факторов, включая оптовые цены, налоги, логистику и сезонный спрос, поэтому даже минимальные колебания могут отражаться на рознице.

Есть ли разница, где заправляться — в центре или на окраинах?
Разброс цен между районами Москвы обычно невелик, однако на отдельных АЗС стоимость может отличаться из-за бренда, сервиса и дополнительных услуг.

Что выгоднее для города: бензин или дизель?
Выбор зависит от типа автомобиля и условий эксплуатации. Дизель часто экономичнее на длинных дистанциях, а бензин удобнее для коротких городских поездок.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
