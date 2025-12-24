Японский автолюбимец россиян спустился ниже привычного уровня: цифры оказались упрямыми

Lexus опустился с третьего на шестое место в рейтинге надёжности — Consumer Reports

Конец 2025 года оказался для Lexus не таким уверенным, как привыкли видеть поклонники бренда. Марка, много лет ассоциировавшаяся с эталонной надежностью, неожиданно потеряла сразу три позиции в свежем рейтинге Consumer Reports. В итоге Lexus сместился с третьего места на шестое, уступив ряду конкурентов. Об этом сообщает Consumer Reports.

Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0 Lexus

Что повлияло на падение рейтинга Lexus

Рейтинг Consumer Reports формируется на основе усреднённых оценок надежности новых автомобилей, и в этот раз совокупная картина для Lexus оказалась менее ровной. Основное давление на итоговый результат оказали отдельные модели, которые раньше стабильно демонстрировали высокие показатели, а теперь опустились до среднего уровня.

Отдельную роль сыграло отсутствие в актуальной линейке седана Lexus ES. Эта модель традиционно приносила бренду высокие баллы в опросах CR, но в 2025 году она временно выбыла из расчётов. Новый Lexus ES вернётся только в статусе модели 2026 года, что автоматически сократило число "якорных" автомобилей с сильной статистикой надежности.

На этом фоне Lexus пропустил вперёд Subaru, BMW, Porsche, Honda и Toyota, при том что в рейтинге надежности Consumer Reports японские бренды в целом продолжают доминировать. При этом полностью провальным результат назвать нельзя: большинство моделей 2026 года получили оценки выше среднего, а гибридные версии Lexus NX Hybrid и Lexus TX Hybrid 2026 года и вовсе были отмечены как одни из самых стабильных в линейке.

Проблемы третьего поколения Lexus GX

Ключевым слабым звеном оказался Lexus GX третьего поколения. Среднеразмерный рамный внедорожник с тремя рядами сидений с момента дебюта в 2024 году стабильно тянет рейтинг вниз. В 2024 году модель получила оценку ниже среднего, а в 2025-м набрала ещё меньше баллов.

Владельцы жалуются на скрип передних тормозов, особенно при движении задним ходом на малых скоростях. Дополнительный негатив вызвали сбои в работе массажных сидений — причиной часто становилось отсоединение воздушных шлангов. Также модель попала под отзывную кампанию из-за двигателя V35A: в отдельных экземплярах сохранялись следы производственной стружки, которые могли привести к повреждению подшипников и потере мощности под нагрузкой.

Отдельно CR зафиксировал проблемы с камерой заднего вида. У части автомобилей изображение могло зависать или вовсе не появляться при включении задней передачи, что стало причиной ещё одного отзыва.

Как Lexus смотрится на фоне лидеров рынка

Если смотреть без оглядки на репутацию, текущий рейтинг Lexus нельзя назвать критическим. Однако в сравнении с лидерами разрыв становится заметен. Из 13 моделей Lexus, протестированных CR, только две получили оценку "отлично", тогда как у Subaru таких автомобилей большинство.

Subaru удерживает позиции за счёт унификации платформ и проверенных решений, а BMW демонстрирует рост надёжности за счёт доработки гибридных и электронных систем. На этом фоне покупатели всё чаще обращают внимание не только на бренд, но и на статистику отказов, как это происходит при выборе надёжных автомобилей с пробегом.

Сравнение надежности Lexus, Subaru и BMW

Lexus по-прежнему делает ставку на комфорт, гибридные технологии и качество материалов, но статистика Consumer Reports показывает зависимость бренда от отдельных моделей-лидеров. Subaru выигрывает за счёт стабильности и простоты конструкций, а BMW сокращает отставание благодаря более выверенной работе с электроникой и силовыми установками.

Плюсы и минусы текущей линейки Lexus

На фоне свежего отчёта Consumer Reports картина выглядит неоднозначной. С одной стороны, бренд сохраняет высокий средний уровень, с другой — теряет очки из-за точечных проблем.

К сильным сторонам относятся:

высокая надёжность гибридных моделей;

качественная сборка салона и электронных систем;

умеренные эксплуатационные расходы по меркам премиум-сегмента.

Слабые места также очевидны:

"детские болезни" новых поколений;

отзывные кампании по ключевым узлам;

влияние отдельных моделей на итоговый рейтинг бренда.

Советы по выбору надежного Lexus

При выборе Lexus в 2025–2026 году стоит подходить к покупке рационально. В приоритете — гибридные версии, которые показывают наиболее стабильные результаты. Также важно изучать статистику отзывов по конкретному году выпуска и учитывать особенности новых поколений рамных внедорожников.

Популярные вопросы о надежности Lexus

Почему Lexus потерял позиции в рейтинге Consumer Reports?

Из-за снижения оценок отдельных моделей, прежде всего Lexus GX, и временного отсутствия Lexus ES в актуальной линейке.

Какие модели Lexus сейчас самые надежные?

По данным CR, наиболее высокие оценки получили Lexus NX Hybrid и Lexus TX Hybrid 2026 года.

Стоит ли опасаться покупки нового Lexus?

Бренд остаётся надёжным, но при выборе конкретной модели важно учитывать поколение, отзывы владельцев и историю отзывных кампаний.