Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морозы в Подмосковье осложнили зимовку водоплавающих птиц — Минэкологии
Светлана Немоляева назвала Чулпан Хаматову предателем
Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России — РСТ
Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска
Маленькие пингвины меняют партнеров после неудачи — National Geographic
Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"
Медленный фитнес снижает нагрузку на суставы и позвоночник — тренеры
Компания Никиты Ефремова* может быть ликвидирована
Тренды помады 2026 включают красный, готику и bubblegum pink — Marianne

История громкая, цифры сдержанные: надёжность немецких машин оказалась не такой ровной

Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
Авто

Volkswagen — бренд с историей, громкими победами и не менее громкими кризисами. Немецкий концерн давно перестал ассоциироваться только с Beetle и сегодня выпускает кроссоверы, электромобили и массовые седаны для глобального рынка. Но главный вопрос для покупателей остаётся прежним: насколько надёжны современные автомобили VW на практике. Об этом сообщает Consumer Reports.

Логотип Volkswagen
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логотип Volkswagen

Как Consumer Reports оценивает надёжность Volkswagen

Consumer Reports формирует рейтинги на основе реального опыта владельцев за последние 12 месяцев. В исследовании 2025 года участвовали данные по 380 тысячам автомобилей, охватывающие 20 категорий неисправностей — от двигателя и трансмиссии до мультимедиа и электроники электромобилей.

В общем зачёте из 26 крупных брендов Volkswagen занял 16-е место, оказавшись чуть ниже среднего уровня рынка. Самой надёжной моделью в актуальной линейке признан Golf GTI, а наименее стабильным оказался компактный кроссовер Taos, который Consumer Reports называет "менее надёжным, чем другие автомобили того же модельного года". На фоне этого особенно контрастно выглядят результаты японских брендов в рейтинге Consumer Reports, которые второй год подряд удерживают лидирующие позиции.

Другие рейтинги

Картина становится сложнее, если смотреть на альтернативные источники. RepairPal оценивает надёжность Volkswagen на 3,5 балла из 5, что соответствует 12-му месту среди 32 марок. При этом Jetta, Golf и Passat получили статус "выше среднего", а Tiguan и Golf GTI — "средний".

Отдельное исследование Consumer Reports по подержанным автомобилям 2025 года поставило VW на 13-е место из 26 брендов — результат немного лучше, чем у новых машин. Такой сдвиг объясняется тем, что часть моделей со временем показывает себя стабильнее, что подтверждается и в обзорах, посвящённых надёжным подержанным автомобилям. В то же время JD Power, анализирующий автомобили возрастом до трёх лет, отвёл Volkswagen последнее место с показателем 285 проблем на 100 автомобилей.

Продажи, рынок и стоимость владения

Несмотря на репутационные удары и скромные рейтинги надёжности, Volkswagen остаётся заметным игроком на рынке США. В 2024 году бренд продал 316 504 автомобиля — рост на 19,4% год к году, что говорит о стабильном спросе.

Самыми популярными моделями остаются Tiguan, Atlas и Jetta. Ключевое позиционирование VW — "немецкая инженерия за разумные деньги". Бренд использует общие платформы с Audi, но не уходит в премиальный сегмент Mercedes или BMW, что напрямую влияет на стоимость обслуживания.

Согласно RepairPal, средние годовые расходы на ремонт Volkswagen составляют около 676 долларов. Для сравнения, BMW обходится в среднем в 968 долларов, Audi — в 987, а более массовая Toyota — около 441 доллара в год. На фоне конкурентов VW выглядит компромиссом между комфортом, технологиями и затратами.

Сравнение Volkswagen с конкурентами

Если рассматривать Volkswagen в одном ряду с другими марками, картина выглядит прагматично. Немецкий бренд уступает Toyota по надёжности и стоимости владения, но выигрывает по ощущениям от вождения и оснащению. По сравнению с BMW и Audi VW заметно дешевле в обслуживании, но и не предлагает тот же уровень роскоши.

Плюсы и минусы автомобилей Volkswagen

Выбор VW редко бывает однозначным, и у бренда есть как сильные, так и слабые стороны.

К преимуществам относятся:

  • широкий модельный ряд — от компактных хэтчбеков до кроссоверов и электромобилей;
  • современные технологии и платформы;
  • умеренные расходы на обслуживание по меркам немецких марок.

Среди недостатков:

  • нестабильные показатели надёжности в зависимости от модели;
  • слабые позиции отдельных кроссоверов;
  • проигрыш японским брендам по долговечности.

Советы по выбору Volkswagen шаг за шагом

  1. Определите приоритет: надёжность, технологии или комфорт.

  2. Изучите статистику конкретной модели и года выпуска.

  3. Сравните новые и подержанные версии одной модели.

  4. Рассчитайте долгосрочные расходы на обслуживание.

  5. Сопоставьте VW с конкурентами в том же ценовом сегменте.

Популярные вопросы о надёжности Volkswagen

Насколько надёжны автомобили Volkswagen в целом?

В среднем — чуть ниже рынка. Ключевую роль играет конкретная модель и её поколение.

Что лучше по надёжности: Volkswagen или японские бренды?

Японские марки стабильно показывают лучшие результаты в рейтингах, но VW часто выигрывает по дизайну и оснащению.

Сколько стоит обслуживание Volkswagen?

Средние годовые расходы составляют около 676 долларов — это ниже премиальных брендов, но выше массовых японских моделей.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Наука и техника
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Недвижимость
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Десерты с ним получаются другими: крем, который меняет текстуру, но не перегружает вкус
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Стиль без усилий: 17 комнатных растений, которые сами создают дизайнерский эффект в обычной банке
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Какао и кофе обеспечивают подъём теста без шоколада — Serious Eats
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России — РСТ
Порфирия сформировала образы вампиров в Европе — биолог Клэр Ашер
Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска
Утренняя зарядка в кровати улучшает кровообращение
Маленькие пингвины меняют партнеров после неудачи — National Geographic
Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"
Козероги первыми получат финансовый рост в 2026 году
Гейхеры цветут весной при умеренном поливе — садовод Мари Ианнотти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.