История громкая, цифры сдержанные: надёжность немецких машин оказалась не такой ровной

Volkswagen — бренд с историей, громкими победами и не менее громкими кризисами. Немецкий концерн давно перестал ассоциироваться только с Beetle и сегодня выпускает кроссоверы, электромобили и массовые седаны для глобального рынка. Но главный вопрос для покупателей остаётся прежним: насколько надёжны современные автомобили VW на практике. Об этом сообщает Consumer Reports.
Consumer Reports формирует рейтинги на основе реального опыта владельцев за последние 12 месяцев. В исследовании 2025 года участвовали данные по 380 тысячам автомобилей, охватывающие 20 категорий неисправностей — от двигателя и трансмиссии до мультимедиа и электроники электромобилей.
В общем зачёте из 26 крупных брендов Volkswagen занял 16-е место, оказавшись чуть ниже среднего уровня рынка. Самой надёжной моделью в актуальной линейке признан Golf GTI, а наименее стабильным оказался компактный кроссовер Taos, который Consumer Reports называет "менее надёжным, чем другие автомобили того же модельного года". На фоне этого особенно контрастно выглядят результаты японских брендов в рейтинге Consumer Reports, которые второй год подряд удерживают лидирующие позиции.
Картина становится сложнее, если смотреть на альтернативные источники. RepairPal оценивает надёжность Volkswagen на 3,5 балла из 5, что соответствует 12-му месту среди 32 марок. При этом Jetta, Golf и Passat получили статус "выше среднего", а Tiguan и Golf GTI — "средний".
Отдельное исследование Consumer Reports по подержанным автомобилям 2025 года поставило VW на 13-е место из 26 брендов — результат немного лучше, чем у новых машин. Такой сдвиг объясняется тем, что часть моделей со временем показывает себя стабильнее, что подтверждается и в обзорах, посвящённых надёжным подержанным автомобилям. В то же время JD Power, анализирующий автомобили возрастом до трёх лет, отвёл Volkswagen последнее место с показателем 285 проблем на 100 автомобилей.
Несмотря на репутационные удары и скромные рейтинги надёжности, Volkswagen остаётся заметным игроком на рынке США. В 2024 году бренд продал 316 504 автомобиля — рост на 19,4% год к году, что говорит о стабильном спросе.
Самыми популярными моделями остаются Tiguan, Atlas и Jetta. Ключевое позиционирование VW — "немецкая инженерия за разумные деньги". Бренд использует общие платформы с Audi, но не уходит в премиальный сегмент Mercedes или BMW, что напрямую влияет на стоимость обслуживания.
Согласно RepairPal, средние годовые расходы на ремонт Volkswagen составляют около 676 долларов. Для сравнения, BMW обходится в среднем в 968 долларов, Audi — в 987, а более массовая Toyota — около 441 доллара в год. На фоне конкурентов VW выглядит компромиссом между комфортом, технологиями и затратами.
Если рассматривать Volkswagen в одном ряду с другими марками, картина выглядит прагматично. Немецкий бренд уступает Toyota по надёжности и стоимости владения, но выигрывает по ощущениям от вождения и оснащению. По сравнению с BMW и Audi VW заметно дешевле в обслуживании, но и не предлагает тот же уровень роскоши.
Выбор VW редко бывает однозначным, и у бренда есть как сильные, так и слабые стороны.
К преимуществам относятся:
Среди недостатков:
Определите приоритет: надёжность, технологии или комфорт.
Изучите статистику конкретной модели и года выпуска.
Сравните новые и подержанные версии одной модели.
Рассчитайте долгосрочные расходы на обслуживание.
Сопоставьте VW с конкурентами в том же ценовом сегменте.
В среднем — чуть ниже рынка. Ключевую роль играет конкретная модель и её поколение.
Японские марки стабильно показывают лучшие результаты в рейтингах, но VW часто выигрывает по дизайну и оснащению.
Средние годовые расходы составляют около 676 долларов — это ниже премиальных брендов, но выше массовых японских моделей.
Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.