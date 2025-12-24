История громкая, цифры сдержанные: надёжность немецких машин оказалась не такой ровной

Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports

Volkswagen — бренд с историей, громкими победами и не менее громкими кризисами. Немецкий концерн давно перестал ассоциироваться только с Beetle и сегодня выпускает кроссоверы, электромобили и массовые седаны для глобального рынка. Но главный вопрос для покупателей остаётся прежним: насколько надёжны современные автомобили VW на практике. Об этом сообщает Consumer Reports.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Логотип Volkswagen

Как Consumer Reports оценивает надёжность Volkswagen

Consumer Reports формирует рейтинги на основе реального опыта владельцев за последние 12 месяцев. В исследовании 2025 года участвовали данные по 380 тысячам автомобилей, охватывающие 20 категорий неисправностей — от двигателя и трансмиссии до мультимедиа и электроники электромобилей.

В общем зачёте из 26 крупных брендов Volkswagen занял 16-е место, оказавшись чуть ниже среднего уровня рынка. Самой надёжной моделью в актуальной линейке признан Golf GTI, а наименее стабильным оказался компактный кроссовер Taos, который Consumer Reports называет "менее надёжным, чем другие автомобили того же модельного года". На фоне этого особенно контрастно выглядят результаты японских брендов в рейтинге Consumer Reports, которые второй год подряд удерживают лидирующие позиции.

Другие рейтинги

Картина становится сложнее, если смотреть на альтернативные источники. RepairPal оценивает надёжность Volkswagen на 3,5 балла из 5, что соответствует 12-му месту среди 32 марок. При этом Jetta, Golf и Passat получили статус "выше среднего", а Tiguan и Golf GTI — "средний".

Отдельное исследование Consumer Reports по подержанным автомобилям 2025 года поставило VW на 13-е место из 26 брендов — результат немного лучше, чем у новых машин. Такой сдвиг объясняется тем, что часть моделей со временем показывает себя стабильнее, что подтверждается и в обзорах, посвящённых надёжным подержанным автомобилям. В то же время JD Power, анализирующий автомобили возрастом до трёх лет, отвёл Volkswagen последнее место с показателем 285 проблем на 100 автомобилей.

Продажи, рынок и стоимость владения

Несмотря на репутационные удары и скромные рейтинги надёжности, Volkswagen остаётся заметным игроком на рынке США. В 2024 году бренд продал 316 504 автомобиля — рост на 19,4% год к году, что говорит о стабильном спросе.

Самыми популярными моделями остаются Tiguan, Atlas и Jetta. Ключевое позиционирование VW — "немецкая инженерия за разумные деньги". Бренд использует общие платформы с Audi, но не уходит в премиальный сегмент Mercedes или BMW, что напрямую влияет на стоимость обслуживания.

Согласно RepairPal, средние годовые расходы на ремонт Volkswagen составляют около 676 долларов. Для сравнения, BMW обходится в среднем в 968 долларов, Audi — в 987, а более массовая Toyota — около 441 доллара в год. На фоне конкурентов VW выглядит компромиссом между комфортом, технологиями и затратами.

Сравнение Volkswagen с конкурентами

Если рассматривать Volkswagen в одном ряду с другими марками, картина выглядит прагматично. Немецкий бренд уступает Toyota по надёжности и стоимости владения, но выигрывает по ощущениям от вождения и оснащению. По сравнению с BMW и Audi VW заметно дешевле в обслуживании, но и не предлагает тот же уровень роскоши.

Плюсы и минусы автомобилей Volkswagen

Выбор VW редко бывает однозначным, и у бренда есть как сильные, так и слабые стороны.

К преимуществам относятся:

широкий модельный ряд — от компактных хэтчбеков до кроссоверов и электромобилей;

современные технологии и платформы;

умеренные расходы на обслуживание по меркам немецких марок.

Среди недостатков:

нестабильные показатели надёжности в зависимости от модели;

слабые позиции отдельных кроссоверов;

проигрыш японским брендам по долговечности.

Советы по выбору Volkswagen шаг за шагом

Определите приоритет: надёжность, технологии или комфорт. Изучите статистику конкретной модели и года выпуска. Сравните новые и подержанные версии одной модели. Рассчитайте долгосрочные расходы на обслуживание. Сопоставьте VW с конкурентами в том же ценовом сегменте.

Популярные вопросы о надёжности Volkswagen

Насколько надёжны автомобили Volkswagen в целом?

В среднем — чуть ниже рынка. Ключевую роль играет конкретная модель и её поколение.

Что лучше по надёжности: Volkswagen или японские бренды?

Японские марки стабильно показывают лучшие результаты в рейтингах, но VW часто выигрывает по дизайну и оснащению.

Сколько стоит обслуживание Volkswagen?

Средние годовые расходы составляют около 676 долларов — это ниже премиальных брендов, но выше массовых японских моделей.