Когда тяжеловес выходит из игры чисто: Mercedes поставил точку в большом американском конфликте

Mercedes урегулировал дизельный спор без влияния на прибыль — Reuters

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz поставил точку в одном из самых затяжных регуляторных споров в США, связанных с дизельными двигателями. Компания договорилась с американскими штатами о крупном финансовом урегулировании, закрывающем претензии по манипуляциям с выбросами. Речь идёт о многолетнем расследовании, тянущемся на фоне глобального дизельного скандала в автопроме. Об этом сообщает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Schwenke from Meschede, Deutschland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mercedes-Benz

Суть соглашения и его масштаб

Соглашение охватывает 48 штатов США, Пуэрто-Рико и округ Колумбия. Общая сумма выплат составляет 149,6 млн долларов, из которых 120 млн долларов автопроизводитель перечисляет сразу, а оставшиеся 29,6 млн долларов носят условный характер и могут быть сокращены при выполнении обязательств по ремонту или выкупу автомобилей. В рамках договорённостей Mercedes также выплатит по 2000 долларов владельцам и лизингополучателям дизельных машин, в которых были установлены обновлённые системы контроля выбросов.

Регуляторы утверждают, что в дизельные автомобили Mercedes было встроено незаконное программное обеспечение, искажавшее данные во время государственных тестов. В реальных условиях эксплуатации выбросы, по данным властей, превышали допустимые нормы в 30–40 раз. Под действие соглашения подпадают около 39 565 автомобилей, которые не были отремонтированы или окончательно выведены из эксплуатации к августу 2023 года.

Позиция компании и регуляторов

В Mercedes подчёркивают, что сделка фактически завершает все ключевые судебные разбирательства по дизельному вопросу в США и не окажет влияния на чистую прибыль группы. Компания также заявляет о достаточном уровне резервов, заложенных под экологические и юридические риски, на фоне продолжающейся трансформации модельного ряда и пересмотра роли дизельных моторов в стратегии бренда.

Со стороны штатов акцент делается не только на компенсациях, но и на будущих мерах контроля. Компания обязалась внедрить дополнительные механизмы комплаенса и пройти надзор, направленный на предотвращение повторения подобных нарушений.

Контекст дизельного скандала

История уходит корнями в 2015 год, когда Volkswagen публично признал использование так называемых defeat devices — программных решений для обхода экологических тестов. Этот скандал обошёлся VW более чем в 20 млрд долларов штрафов и компенсаций и стал триггером для проверок по всему мировому автопрому, включая производителей, инвестировавших в сложные дизельные технологии и системы снижения выбросов, подобные тем, что сегодня применяются в современных дизельных двигателях нового поколения.

Юридические риски за пределами США

Несмотря на урегулирование американского блока претензий, Mercedes по-прежнему сталкивается с правовыми рисками в других юрисдикциях. В частности, в Великобритании компания участвует в коллективном иске наряду с Ford, Nissan и Renault. Эти процессы развиваются на фоне общего давления на европейский автопром, который одновременно инвестирует в электрификацию, цифровые платформы и новые форматы внедорожников, включая проекты вроде компактного электрического G-Class.

Дизельные кейсы Mercedes и Volkswagen

Истории Mercedes и Volkswagen имеют общие черты, но различаются по масштабу. Volkswagen признал вину и столкнулся с глобальными санкциями, затронувшими около 11 млн автомобилей по всему миру. В случае Mercedes речь идёт о меньшем количестве машин и более фрагментированных соглашениях с регуляторами, что позволило компании избежать одномоментного финансового удара, но растянуло процесс на годы.

Советы шаг за шагом для владельцев дизельных Mercedes

Проверить, подпадает ли автомобиль под условия соглашения через официальные каналы производителя. Записаться на установку одобренного программного обеспечения системы снижения выбросов. Уточнить условия расширенной гарантии после проведения работ. Подать заявку на получение компенсации в размере 2000 долларов, если автомобиль участвует в программе.

Популярные вопросы о дизельном скандале Mercedes

Какие автомобили подпадают под соглашение?

Дизельные модели Mercedes, не отремонтированные и не выведенные из эксплуатации к августу 2023 года.

Сколько стоит урегулирование для компании?

Общая сумма составляет 149,6 млн долларов, часть которой может быть уменьшена при выполнении условий ремонта или выкупа автомобилей.

Что выгоднее владельцу — ремонт или выкуп?

Решение зависит от состояния машины, пробега и дальнейших планов эксплуатации, при этом в обоих вариантах предусмотрены компенсации и гарантийная поддержка.