То, чего боялись владельцы, отступает: рынок запчастей для китайских машин меняется

Российский рынок автозапчастей для китайских машин готовят к системной перестройке. На фоне доминирования брендов из КНР власти и бизнес ищут решение для стабильного сервиса и защиты от контрафакта. В фокусе — единый цифровой контур для деталей, который должен закрыть сразу несколько болевых точек. Об этом сообщает China Motors.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Зачем рынку единая база запчастей

Доля китайских автомобилей в структуре новых продаж в России в 2025 году превысила 50 %, и вместе с ростом автопарка усиливается давление на сервисную инфраструктуру. Владельцы Haval, Chery, Geely, Exeed, BYD, Omoda и других марок всё чаще сталкиваются с проблемами подбора деталей, сроков поставок и качества комплектующих. Рынок фрагментирован: оригинальные запчасти распределены по разрозненным складам, а параллельно циркулирует большой объём поддельных автозапчастей, не прошедших проверку.

Создание единой национальной базы призвано упорядочить этот сегмент. Речь идёт не о формальном каталоге, а о рабочем инструменте для СТО, страховых компаний, дилеров и частных автовладельцев. Он должен сократить время ремонта, стабилизировать цены и снизить операционные риски.

Как будет работать система

Проект предполагает запуск централизованного цифрового каталога, где будут собраны артикулы, данные о совместимости, актуальная стоимость и наличие запчастей. Система охватит как расходники — тормозные колодки, фильтры, элементы подвески, — так и сложные узлы, включая электронику и блоки управления двигателем.

Отдельный акцент сделан на маркировке и проверке происхождения. Каждая позиция должна проходить верификацию на соответствие стандартам, что особенно важно для безопасности и страховых случаев. Интеграция с сервисными сетями и онлайн-платформами позволит получать данные в режиме реального времени, без ручных запросов и "серых" схем.

Почему вопрос стал критичным именно сейчас

Многие официальные дилеры китайских брендов уже инвестировали в собственные склады, но такие решения работают локально и не масштабируются на всю страну. При этом парк китайских автомобилей в России превысил 3,5 млн единиц, и всё больше машин выходит за пределы гарантийного обслуживания. В таких условиях даже опытные автовладельцы вынуждены тратить время на подбор запчастей по VIN и сверку артикулов вручную, что повышает риск ошибки.

Без общей логистической и информационной базы это приводит к задержкам ремонта, росту стоимости работ и падению доверия клиентов. Новая система должна снять эти узкие места и задать единый стандарт для рынка.

Стратегический эффект для рынка

Запуск единой базы запчастей рассматривается как шаг к нормализации послепродажного обслуживания. Он снижает издержки для СТО, упрощает работу страховых компаний и делает владение автомобилем более предсказуемым для клиента. В долгосрочной перспективе это усиливает позиционирование китайских брендов не как временной альтернативы, а как основы обновлённого автопарка страны.

Сравнение текущей модели и централизованной базы

Сегодня подбор запчастей часто строится через разрозненные каталоги, посредников и ручные проверки. Это увеличивает сроки и вероятность ошибки. Централизованная база формирует единый источник данных с унифицированной и проверенной информацией, что снижает риски и ускоряет обслуживание.

Плюсы и минусы инициативы

Создание единой базы имеет очевидные преимущества, но требует серьёзной координации. Проект затрагивает логистику, IT-инфраструктуру и регуляторику, поэтому эффект будет зависеть от качества реализации.

Плюсы:
— снижение доли контрафакта и несовместимых деталей;
— ускорение ремонта и прозрачность ценообразования;
— удобство для СТО, страховых компаний и владельцев авто.

Минусы:
— высокая стоимость запуска и поддержки системы;
— необходимость постоянного обновления данных;
— зависимость от дисциплины участников рынка.

Советы по обслуживанию китайских автомобилей шаг за шагом

  1. Проверяйте происхождение запчастей и наличие маркировки.

  2. Используйте официальные сервисы и проверенные СТО.

  3. Сравнивайте артикулы и совместимость, а не только цену.

  4. Учитывайте рекомендации производителя при выборе аналогов.

Популярные вопросы о базе запчастей для китайских авто

Зачем нужна единая база, если есть дилеры?

Она объединяет данные по всей стране и упрощает доступ к деталям за пределами дилерской сети.

Как это повлияет на стоимость ремонта?

Ожидается снижение цен за счёт прозрачности и сокращения посредников.

Что лучше — оригинал или сертифицированный аналог?

Оригинал предпочтителен, но проверенный аналог допустим при подтверждённой совместимости.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
