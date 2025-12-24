Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами

Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport

Китай сделал шаг, которого от него давно ждали в отрасли высоких технологий и машиностроения. В стране впервые успешно запущен роторный двигатель Ванкеля полностью собственной разработки. Проект реализован в сжатые сроки и уже получил прикладное назначение. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Фото: commons.wikimedia.org by Softeis at German Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роторный двигатель

Китайский двигатель Ванкеля: что именно разработали

Государственная компания Harbin Dongan Auto Engine, входящая в группу Changan Automobile, провела первый успешный запуск роторного двигателя R05E. Испытания прошли 19 декабря в научно-исследовательском центре Dongan Power Range Extender. Серийный выпуск агрегата запланирован на 2027 год, что для столь сложной технологии считается реалистичным сроком.

Разработка стартовала в апреле и заняла всего восемь месяцев. В проекте участвовала международная инжиниринговая компания AVL, которая помогала с расчетами, моделированием и проверкой ключевых узлов. Для китайской промышленности это редкий пример быстрого цикла от идеи до работающего прототипа.

Технические особенности R05E

В основе двигателя — классическая схема Ванкеля с треугольным ротором и изогнутыми боковыми поверхностями. Конструкция включает независимую двойную систему зажигания, облегчённый эксцентриковый вал и встроенную систему компенсации. Для термостабильности используется интегрированная водяная рубашка охлаждения.

При номинальных 6500 об/мин двигатель развивает 53 кВт, а удельная мощность достигает примерно 1,2 кВт/кг. Корпус выполнен из литого алюминия, а для снижения трения применено покрытие NDC на основе наноалмазного композита. Отдельное внимание уделено компоновке камеры сгорания и уплотнению ротора — традиционно самым проблемным зонам таких моторов.

Где планируют применять двигатель

R05E изначально создавался для маловысотной авиации — это беспилотники, пилотируемые аппараты, а также eVTOL-платформы. Компактность, низкий уровень вибраций и шума делают его подходящим для решений в сфере воздушной мобильности нового поколения. Параллельно двигатель рассматривается как range extender для аккумуляторных электромобилей, где он может увеличить запас хода без серьёзного роста массы.

В перспективе Dongan намерена выпустить двухроторную версию мощностью свыше 110 кВт. Это расширит возможности применения — от более тяжёлых летательных аппаратов до коммерческого транспорта.

Роторные двигатели и стратегия Китая

Разработка собственного двигателя Ванкеля вписывается в промышленную политику Китая. Страна последовательно снижает зависимость от импортных технологий и делает ставку на гибридные силовые установки и электрификацию транспорта, что уже меняет структуру мирового рынка электромобилей. Dongan, основанная в 1948 году, уже сотрудничает с Xpeng Aeroht, Huawei и DJI, разрабатывая моторы для беспилотников разных классов.

Сравнение: двигатель Ванкеля и классический ДВС

Роторный двигатель выигрывает за счёт компактности и высокой удельной мощности. Он проще по конструкции, работает мягче и занимает меньше места, что важно для авиации и электромобилей. Классический поршневой ДВС, в свою очередь, остаётся более экономичным в длительном режиме и лучше знаком сервисной инфраструктуре. В реальных проектах выбор определяется задачей, а не универсальностью технологии.

Плюсы и минусы роторного двигателя

Роторные моторы привлекают инженеров не случайно. Они дают конкретные преимущества, но и ограничения остаются.

Преимущества:

компактные размеры и малая масса;

низкий уровень вибраций;

высокая удельная мощность;

удобство интеграции в авиацию и eVTOL.

Недостатки:

сложность уплотнений;

повышенные требования к материалам;

исторически более высокий расход топлива;

ограниченный ресурс без точной настройки.

Советы по выбору техники с роторным двигателем

Оцените сценарий использования: авиация, электромобиль, спецтехника. Уточните роль двигателя — основной или вспомогательный. Обратите внимание на доступность сервиса и компонентов. Сравните характеристики с классическими ДВС и электрическими системами.

Популярные вопросы о двигателе Ванкеля

Подходит ли двигатель Ванкеля для электромобиля?

Да, в формате генератора для увеличения запаса хода он особенно эффективен.

Сколько стоит обслуживание такого двигателя?

Оно дороже классического ДВС, но проще и дешевле авиационных турбин.

Что лучше для eVTOL — роторный двигатель или турбина?

Роторный двигатель выигрывает по компактности и цене, турбина — по мощности.