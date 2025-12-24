Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами

Китай сделал шаг, которого от него давно ждали в отрасли высоких технологий и машиностроения. В стране впервые успешно запущен роторный двигатель Ванкеля полностью собственной разработки. Проект реализован в сжатые сроки и уже получил прикладное назначение. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.
Государственная компания Harbin Dongan Auto Engine, входящая в группу Changan Automobile, провела первый успешный запуск роторного двигателя R05E. Испытания прошли 19 декабря в научно-исследовательском центре Dongan Power Range Extender. Серийный выпуск агрегата запланирован на 2027 год, что для столь сложной технологии считается реалистичным сроком.
Разработка стартовала в апреле и заняла всего восемь месяцев. В проекте участвовала международная инжиниринговая компания AVL, которая помогала с расчетами, моделированием и проверкой ключевых узлов. Для китайской промышленности это редкий пример быстрого цикла от идеи до работающего прототипа.
В основе двигателя — классическая схема Ванкеля с треугольным ротором и изогнутыми боковыми поверхностями. Конструкция включает независимую двойную систему зажигания, облегчённый эксцентриковый вал и встроенную систему компенсации. Для термостабильности используется интегрированная водяная рубашка охлаждения.
При номинальных 6500 об/мин двигатель развивает 53 кВт, а удельная мощность достигает примерно 1,2 кВт/кг. Корпус выполнен из литого алюминия, а для снижения трения применено покрытие NDC на основе наноалмазного композита. Отдельное внимание уделено компоновке камеры сгорания и уплотнению ротора — традиционно самым проблемным зонам таких моторов.
R05E изначально создавался для маловысотной авиации — это беспилотники, пилотируемые аппараты, а также eVTOL-платформы. Компактность, низкий уровень вибраций и шума делают его подходящим для решений в сфере воздушной мобильности нового поколения. Параллельно двигатель рассматривается как range extender для аккумуляторных электромобилей, где он может увеличить запас хода без серьёзного роста массы.
В перспективе Dongan намерена выпустить двухроторную версию мощностью свыше 110 кВт. Это расширит возможности применения — от более тяжёлых летательных аппаратов до коммерческого транспорта.
Разработка собственного двигателя Ванкеля вписывается в промышленную политику Китая. Страна последовательно снижает зависимость от импортных технологий и делает ставку на гибридные силовые установки и электрификацию транспорта, что уже меняет структуру мирового рынка электромобилей. Dongan, основанная в 1948 году, уже сотрудничает с Xpeng Aeroht, Huawei и DJI, разрабатывая моторы для беспилотников разных классов.
Роторный двигатель выигрывает за счёт компактности и высокой удельной мощности. Он проще по конструкции, работает мягче и занимает меньше места, что важно для авиации и электромобилей. Классический поршневой ДВС, в свою очередь, остаётся более экономичным в длительном режиме и лучше знаком сервисной инфраструктуре. В реальных проектах выбор определяется задачей, а не универсальностью технологии.
Роторные моторы привлекают инженеров не случайно. Они дают конкретные преимущества, но и ограничения остаются.
Преимущества:
Недостатки:
Оцените сценарий использования: авиация, электромобиль, спецтехника.
Уточните роль двигателя — основной или вспомогательный.
Обратите внимание на доступность сервиса и компонентов.
Сравните характеристики с классическими ДВС и электрическими системами.
Подходит ли двигатель Ванкеля для электромобиля?
Да, в формате генератора для увеличения запаса хода он особенно эффективен.
Сколько стоит обслуживание такого двигателя?
Оно дороже классического ДВС, но проще и дешевле авиационных турбин.
Что лучше для eVTOL — роторный двигатель или турбина?
Роторный двигатель выигрывает по компактности и цене, турбина — по мощности.
Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.