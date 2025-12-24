Медная наживка у обочины: зарядные станции для электромобилей столкнулись с неожиданной угрозой

Операторы зарядок теряют до 8 тыс евро из-за краж кабелей — AUTO BILD

Кражи зарядных кабелей на станциях для электромобилей за короткое время превратились из редкого инцидента в системную проблему для операторов зарядной инфраструктуры. Из-за действий воров водители электромобилей всё чаще сталкиваются с неработающими зарядками, а компании несут многомиллионные убытки. В ответ рынок начал активно внедрять технические решения — от сирен и трекеров до красочных ловушек. Об этом сообщает AUTO BILD.

Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зарядная станция

Кража кабелей как новая угроза электромобильности

Ночные атаки на общественные зарядные станции стали реальностью для большинства европейских стран. Злоумышленники используют болторезы и углошлифовальные машины, чтобы быстро срезать медные кабели. Формально добыча выглядит скромно: стоимость меди в одном кабеле — около 40 евро. Однако для операторов зарядных сетей ущерб в разы выше.

Из-за необходимости замены кабеля, монтажа и повторной калибровки станции потери могут доходить до 8 000 евро за один инцидент. Дополнительно страдают водители электромобилей, которые оказываются у неработающих зарядных пунктов, а бизнес — из-за простоя инфраструктуры и упущенной выручки. На фоне активного роста зарядной сети и расширения парка электрокаров подобные инциденты всё чаще бьют по доверию к зарядной инфраструктуре для электромобилей.

Немецкий средний бизнес отвечает на вызов

С проблемой столкнулась и компания Gridzon из Вестфалии, работающая в сфере электромобильности и управляющая собственными зарядными станциями. Это подтолкнуло бизнес к разработке защитного решения, которое сегодня активно заказывают операторы по всей стране.

Компания разработала защитную оболочку для зарядных кабелей из трудноразрезаемого материала. Внутри встроена сигнализация мощностью 117 децибел и стробоскоп, который активируется при попытке повреждения. По желанию возможен и «тихий» режим тревоги. Также предусмотрено место для трекеров, включая Apple AirTag. Важный момент для операторов — кабель не прикручен к станции, что избавляет от повторной проверки по требованиям метрологии. Установка занимает около полутора часов.

Какие решения тестируют операторы зарядных сетей

Производитель зарядных станций Alpitronic пошёл по пути цифровой защиты. Система распознаёт разрыв кабеля в режиме реального времени. На дисплее появляется предупреждение, включается мигающая LED-подсветка, а сама станция передаёт сигнал дальше по цепочке оповещения.

При наличии соответствующей конфигурации активируются сирены, прожекторы и камеры, а в ряде случаев возможна автоматическая передача информации в полицию. Параллельно компания снижает привлекательность кабелей для воров, уменьшая долю меди за счёт улучшенного охлаждения зарядной инфраструктуры.

Ловушки с краской

Американская компания Catstrap предложила нестандартное решение — систему DyeDefender. При повреждении оболочки из кабеля под давлением вырывается красящая жидкость, полностью покрывая и оборудование, и самого злоумышленника.

Аналогичный подход использует шведская компания Brandfokus с продуктом EVC Shield. Металлическая оплётка с пластиковой оболочкой заполняется пищевым красителем, который можно подобрать в любом цвете — вплоть до фирменного.

Первые результаты и опыт Tesla

Сеть Ionity уже оснастила сотни своих станций такими системами и отмечает положительный эффект.

Tesla применяет похожие решения на Supercharger-станциях. Дополнительно в медные жилы новых кабелей гравируется надпись «Property of Tesla», что осложняет перепродажу. Такие меры дополняют более широкий тренд на усиление систем защиты от угона автомобилей, где всё чаще используются трекинг и превентивные технологии.

Сравнение подходов к защите зарядных кабелей

Механическая защита делает процесс кражи более трудоёмким и шумным. Электронные системы позволяют оперативно реагировать и передавать сигнал тревоги. Красочные ловушки не мешают физически, но резко повышают риск для вора быть опознанным. Трекинг усложняет перепродажу меди и помогает расследованию. На практике максимальный эффект даёт комбинация нескольких решений.

Плюсы и минусы защитных систем

Современные меры безопасности повышают надёжность зарядной инфраструктуры и снижают простой станций. Они защищают инвестиции операторов и улучшают пользовательский опыт владельцев электромобилей. При этом кабели становятся тяжелее и дороже, а внедрение требует времени и затрат. Однако в долгосрочной перспективе такие меры оказываются экономически оправданными.

Советы по защите зарядных станций шаг за шагом

Оценить уровень риска конкретной локации. Установить освещение и камеры видеонаблюдения. Использовать механические оболочки с сигнализацией. Добавить системы трекинга и удалённого оповещения. Координировать меры безопасности с владельцами площадок — супермаркетами и торговыми центрами.

Популярные вопросы о защите зарядных кабелей

Почему кража кабеля так дорого обходится операторам?

Основные расходы связаны не с медью, а с заменой, установкой, настройкой и простоем станции.

Какие меры считаются самыми эффективными?

Лучшие результаты даёт сочетание физической защиты, сигнализации и визуального отпугивания.

Повлияют ли такие системы на удобство зарядки?

Незначительно — кабели становятся чуть массивнее, но для пользователей электромобилей это почти незаметно.