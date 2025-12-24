Медная наживка у обочины: зарядные станции для электромобилей столкнулись с неожиданной угрозой

Кражи зарядных кабелей на станциях для электромобилей за короткое время превратились из редкого инцидента в системную проблему для операторов зарядной инфраструктуры. Из-за действий воров водители электромобилей всё чаще сталкиваются с неработающими зарядками, а компании несут многомиллионные убытки. В ответ рынок начал активно внедрять технические решения — от сирен и трекеров до красочных ловушек. Об этом сообщает AUTO BILD.
Ночные атаки на общественные зарядные станции стали реальностью для большинства европейских стран. Злоумышленники используют болторезы и углошлифовальные машины, чтобы быстро срезать медные кабели. Формально добыча выглядит скромно: стоимость меди в одном кабеле — около 40 евро. Однако для операторов зарядных сетей ущерб в разы выше.
Из-за необходимости замены кабеля, монтажа и повторной калибровки станции потери могут доходить до 8 000 евро за один инцидент. Дополнительно страдают водители электромобилей, которые оказываются у неработающих зарядных пунктов, а бизнес — из-за простоя инфраструктуры и упущенной выручки. На фоне активного роста зарядной сети и расширения парка электрокаров подобные инциденты всё чаще бьют по доверию к зарядной инфраструктуре для электромобилей.
С проблемой столкнулась и компания Gridzon из Вестфалии, работающая в сфере электромобильности и управляющая собственными зарядными станциями. Это подтолкнуло бизнес к разработке защитного решения, которое сегодня активно заказывают операторы по всей стране.
Компания разработала защитную оболочку для зарядных кабелей из трудноразрезаемого материала. Внутри встроена сигнализация мощностью 117 децибел и стробоскоп, который активируется при попытке повреждения. По желанию возможен и «тихий» режим тревоги. Также предусмотрено место для трекеров, включая Apple AirTag. Важный момент для операторов — кабель не прикручен к станции, что избавляет от повторной проверки по требованиям метрологии. Установка занимает около полутора часов.
Производитель зарядных станций Alpitronic пошёл по пути цифровой защиты. Система распознаёт разрыв кабеля в режиме реального времени. На дисплее появляется предупреждение, включается мигающая LED-подсветка, а сама станция передаёт сигнал дальше по цепочке оповещения.
При наличии соответствующей конфигурации активируются сирены, прожекторы и камеры, а в ряде случаев возможна автоматическая передача информации в полицию. Параллельно компания снижает привлекательность кабелей для воров, уменьшая долю меди за счёт улучшенного охлаждения зарядной инфраструктуры.
Американская компания Catstrap предложила нестандартное решение — систему DyeDefender. При повреждении оболочки из кабеля под давлением вырывается красящая жидкость, полностью покрывая и оборудование, и самого злоумышленника.
Аналогичный подход использует шведская компания Brandfokus с продуктом EVC Shield. Металлическая оплётка с пластиковой оболочкой заполняется пищевым красителем, который можно подобрать в любом цвете — вплоть до фирменного.
Сеть Ionity уже оснастила сотни своих станций такими системами и отмечает положительный эффект.
Tesla применяет похожие решения на Supercharger-станциях. Дополнительно в медные жилы новых кабелей гравируется надпись «Property of Tesla», что осложняет перепродажу. Такие меры дополняют более широкий тренд на усиление систем защиты от угона автомобилей, где всё чаще используются трекинг и превентивные технологии.
Механическая защита делает процесс кражи более трудоёмким и шумным. Электронные системы позволяют оперативно реагировать и передавать сигнал тревоги. Красочные ловушки не мешают физически, но резко повышают риск для вора быть опознанным. Трекинг усложняет перепродажу меди и помогает расследованию. На практике максимальный эффект даёт комбинация нескольких решений.
Современные меры безопасности повышают надёжность зарядной инфраструктуры и снижают простой станций. Они защищают инвестиции операторов и улучшают пользовательский опыт владельцев электромобилей. При этом кабели становятся тяжелее и дороже, а внедрение требует времени и затрат. Однако в долгосрочной перспективе такие меры оказываются экономически оправданными.
Оценить уровень риска конкретной локации.
Установить освещение и камеры видеонаблюдения.
Использовать механические оболочки с сигнализацией.
Добавить системы трекинга и удалённого оповещения.
Координировать меры безопасности с владельцами площадок — супермаркетами и торговыми центрами.
Основные расходы связаны не с медью, а с заменой, установкой, настройкой и простоем станции.
Лучшие результаты даёт сочетание физической защиты, сигнализации и визуального отпугивания.
Незначительно — кабели становятся чуть массивнее, но для пользователей электромобилей это почти незаметно.
