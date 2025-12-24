К нему привыкли, а он взял и изменился: обновлённый Chery неожиданно прибавил в классе

Chery обновил Tiggo 4 дизайн и салон после рестайлинга

Обновлённый Chery Tiggo 4 легко спутать с новой моделью — настолько заметно он изменился внешне и по салону. Машина стала дороже выглядеть, лучше оснащаться и ощутимо прибавила в комфорте. При этом в сегменте компактных кроссоверов конкуренция только усилилась, и выбор перестал быть очевидным. Об этом сообщает журнал Favorit Motors.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Chery

Внешность и первое впечатление

После рестайлинга Tiggo 4 визуально приблизили к старшим моделям бренда. Передняя часть стала строже: крупная решётка, вертикальные дневные ходовые огни, аккуратные хромированные элементы. В потоке автомобиль смотрится взрослее и солиднее, чем дорестайлинговая версия, и не теряется рядом с более дорогими кроссоверами. При этом архитектура платформы осталась прежней — T1X, знакомая по моделям Chery прошлых лет, но внешний возраст теперь не считывается.

Салон и эргономика

Интерьер — один из главных аргументов модели. В топ-версиях двухцветная отделка выглядит нарядно и создаёт ощущение уюта. Посадка высокая, обзор хороший, органы управления разнесены логично. Климат и подогревы вынесены на физические кнопки, что удобно в повседневной эксплуатации.

Передние кресла оснащаются электроприводами и поясничной поддержкой, но качество кожзама среднее — со временем возможен износ. Сдвоенный экран приборов и мультимедиа выглядит современно, хотя по удобству это скорее дань тренду. Селектор коробки передач требует аккуратности: чувствительность выше, чем хотелось бы.

Практичность для города и семьи

Для российских условий Tiggo 4 хорошо укомплектован. Уже в базе есть подогрев руля, лобового стекла и передних сидений, а в старших комплектациях — подогрев заднего дивана. Это делает модель удобной для зимней эксплуатации, особенно с учётом климата и качества дорог.

Второй ряд рассчитан скорее на короткие поездки. Места по коленям достаточно, но запаса немного, а центральное место неудобно из-за тоннеля. Плюс — двери закрывают пороги, что снижает риск испачкать одежду в слякоть и снег.

Багажник и повседневное использование

Объём багажника — около 340 литров. Для покупок и поездок по городу хватает, но компоновка простая: минимум ниш, жёсткий пластик, ступенька при сложенных сиденьях. Электропривода пятой двери нет, как и дополнительных отсеков под полом, что в этом классе уже воспринимается как упущение. При выборе багажных решений также стоит ориентироваться на сопоставимые по объёму предложения, например, у компактных моделей конкурентов.

Техника, моторы и коробки

Для рынка доступны два бензиновых двигателя 1.5. Атмосферный мотор (113 л.с.) сочетается с механикой или вариатором, турбоверсия (147 л.с.) — с 6-ступенчатым преселективным «роботом». Оба двигателя Acteco имеют чугунный блок и цепной привод ГРМ, что положительно сказывается на ресурсе при нормальном обслуживании.

По трансмиссиям важно выбирать осознанно. Механика проста и надёжна, вариатор при корректной эксплуатации способен пройти внушительный пробег, а «робот» стал заметно мягче и выносливее, хотя по характеру остаётся специфичным — различия между типами коробок особенно заметны в городских режимах и пробках.

Поведение на дороге

Атмосферная версия ориентирована на спокойную езду: плавно, без резких ускорений, но и без драйва. Турбо-вариант едет бодрее, особенно на трассе, однако в плотном потоке возможны рывки при трогании. Подвеска комфортна на мелких неровностях, но крупные ямы ощущаются жёстко. Управляемость настроена безопасно — электроника вмешивается рано, руль без яркой обратной связи.

Сравнение версий Chery Tiggo 4

Атмосферный Tiggo 4 подойдёт тем, кто ищет предсказуемый городской кроссовер с мягким характером и умеренными расходами. Турбоверсия ориентирована на тех, кому важна динамика и уверенность на трассе, но придётся мириться с особенностями роботизированной коробки, которые проявляются сильнее, чем у классических автоматов и вариаторов.

Плюсы и минусы модели

Модель интересна сочетанием цены и оснащения, но имеет и компромиссы.

Плюсы:

богатый «зимний пакет»;

современный внешний вид;

высокий уровень оснащения уже в базе.

Минусы:

тесный второй ряд;

простой багажник;

особенности работы трансмиссий, особенно в городе.

Советы по выбору Chery Tiggo 4 шаг за шагом

Определите основной сценарий эксплуатации: город, трасса или смешанный режим. Для размеренной езды подойдёт атмосферный мотор с вариатором. Для активных поездок лучше рассматривать турбо, но обязательно оценить поведение коробки на тест-драйве. Обратите внимание на комплектации с расширенным зимним пакетом и ассистентами.

Популярные вопросы о Chery Tiggo 4

Какой мотор надёжнее?

Оба двигателя конструктивно простые, а ресурс во многом зависит от обслуживания и качества топлива.

Сколько стоит обслуживание?

Регламентное ТО сопоставимо с конкурентами в классе, без резких переплат при регулярном сервисе.

Какие альтернативы Tiggo 4?

Если важны другие параметры, можно сравнить с альтернативами в этом сегменте, где предлагаются отличные баланс динамики и комфорта.