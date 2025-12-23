Машина на морозе становится хрупкой: быстрый ремонт превращается в историю с продолжением

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Холод в очередной раз обнажает слабые места личного автотранспорта — от забытых регламентных работ до мелких неисправностей, которые летом казались несущественными. Но попытка решить эти вопросы на улице при минусовой температуре может обернуться для владельца новыми проблемами.

Проверка подкапотного пространства
Фото: Desiggned by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проверка подкапотного пространства

Почему "быстрый ремонт" зимой — плохая идея

По словам автоэксперта Владимира Бахарева, современные автомобили технически усложнились настолько, что даже элементарные операции больше не относятся к разряду простых. Конструкция многих моделей не предполагает оперативного доступа к узлам без частичной разборки кузовных элементов.

В результате попытка заменить лампу, масло или охлаждающую жидкость "на коленке" в мороз превращается в рискованный эксперимент. Холод снижает эластичность материалов, усложняет демонтаж деталей и увеличивает вероятность сопутствующих повреждений. Даже незначительная ошибка может привести к цепочке дополнительных работ, которые в итоге всё равно потребуют визита в сервис.

Риски технические и физические

Эксперт обращает внимание, что уличная замена технических жидкостей в морозных условиях зачастую бессмысленна с практической точки зрения. Масло не сливается полностью, автомобиль приходится ставить в неустойчивое положение, а работа под днищем становится небезопасной.

"Современная машина устроена так, что даже для наладки лампочки головного света иногда нужно снять целиком блок-фару и бампер. В этом случае получается, что маленькая починка может превратиться в целую экспедицию с точки зрения самостоятельного ремонта", — отметил автоэксперт Владимир Бахарев

Он также подчеркнул, что замена масла или антифриза на морозе — это не экономия, а потенциальный источник дополнительных затрат и рисков для здоровья.

Когда без ремонта не обойтись

Если неисправность требует немедленного устранения, специалисты рекомендуют искать тёплые, хорошо освещённые места, предназначенные для обслуживания автомобилей. При этом важно соблюдать правила пользования территорией и не создавать помех другим водителям, сообщает издание "Абзац".

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов напоминал о базовых принципах зимнего вождения, указывая на необходимость плавных манёвров и соблюдения дистанции даже при использовании шипованной резины. Эти рекомендации дополняют общий подход: зимой автомобилю требуется не спешка, а взвешенные и профессиональные решения.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
