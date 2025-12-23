Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авторынок в тисках дефицита: ажиотаж на старые моторы создал новые угрозы для автовладельцев

Перекупщики не дают гарантий на двигатели после ремонта — автоэксперт Ладушкин
Авто

Рост интереса к неисправным двигателям обусловлен дефицитом новых агрегатов и ростом цен на комплектующие. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Detroit Diesel V8
Фото: commons.wikimedia.org by VX1NG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Detroit Diesel V8

Ранее "Российская газета" сообщила, что в России все чаще появляются объявления о покупке старых моторов.

По словам Ладушкина, рост интереса к неисправным двигателям вызван дефицитом новых агрегатов и ограничением поставок из-за рубежа. Перекупщики выкупают вышедшие из строя моторы, восстанавливают их и реализуют по более высокой цене, получая прибыль на разнице стоимости.

"Перекупщики приобретают неисправные двигатели с целью их дальнейшего восстановления и продажи. Ситуация на рынке такова, что новые моторы становятся дефицитом, а спрос на восстановленные агрегаты стабильно растет. Особенно это заметно в отношении двигателей для автомобилей премиум-класса", — пояснил он.

Эксперт отметил, что главная проблема заключается в отсутствии прозрачных стандартов качества и гарантий. Он подчеркнул, что покупатель зачастую не может быть уверен, из каких деталей собран двигатель и как долго он прослужит.

"Если при ремонте используются изношенные комплектующие, то ресурс такого мотора предсказать невозможно. Перекупщики не предоставляют гарантий, поэтому покупатель берет на себя все риски. В итоге двигатель может работать продолжительное время, а может выйти из строя уже после установки", — подчеркнул автоэксперт.

Ладушкин добавил, что вмешательство государства в этот процесс маловероятно, поскольку перекупщики формально действуют в рамках закона. По его словам, продажа бывших в употреблении запчастей не запрещена, и каждая деталь находит своего покупателя. Перекупщики всегда могут сослаться на то, что клиент был осведомлен о состоянии товара и согласился приобрести его с учетом снижения цены.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
