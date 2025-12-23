Розетка перестаёт быть личной территорией: сервис BYD меняет роль домашней зарядки

BYD внедрил платформу совместного использования зарядок

Домашняя зарядка для электромобиля может перестать быть просто бытовым устройством и превратиться в источник дополнительного дохода. Китайский автогигант BYD запустил сервис, который позволяет делиться собственной зарядной станцией с соседями. Формально это шаг в сторону экономики совместного пользования, но на практике модель выглядит куда сложнее. Об этом сообщает издание Kolesa.

Как работает новый сервис BYD

В Китае BYD начал внедрение платформы совместного использования частных зарядных станций для электромобилей и гибридов. Владельцы домашних ЭЗС могут через фирменное приложение предложить свою «розетку» другим пользователям — в первую очередь соседям. Логика проста: большую часть дня зарядка простаивает, пока автомобиль владельца находится в пути или на парковке у офиса.

Сервис позволяет компенсировать часть затрат на электроэнергию, а арендатору — сократить время на дорогу до общественной станции и избежать очередей. По ожиданиям рынка, стоимость зарядки в частном формате будет ниже, чем на коммерческих ЭЗС, где в тариф закладываются операционные и инфраструктурные издержки. Такая модель вписывается в общий тренд, который формирует развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Где заканчивается приложение и начинается офлайн

Важно, что приложение BYD не управляет финансовой частью. Платформа лишь помогает найти потенциального арендатора среди зарегистрированных пользователей, обменяться контактами и договориться об условиях. Цена, график и формат оплаты остаются на усмотрение сторон и обсуждаются вне цифрового контура сервиса.

Таким образом, BYD фактически снимает с себя ответственность за коммерческую сторону процесса. Это упрощает запуск сервиса, но одновременно перекладывает риски на самих автовладельцев — от бытовых конфликтов до вопросов безопасности оборудования.

Опыт конкурентов на китайском рынке

Подобные решения уже реализованы у других китайских производителей электромобилей. Сервисы совместного использования зарядок предлагают, в частности, Nio и Xpeng. Китайские профильные СМИ отмечают, что у конкурентов функционал зачастую глубже: приложения позволяют сразу бронировать время, рассчитывать стоимость и оплачивать услугу онлайн.

Рост таких сервисов напрямую связан с тем, как именно формируется поток на зарядках и какие модели чаще всего оказываются у розеток — эту картину хорошо иллюстрирует популярность электромобилей на зарядных станциях.

Сравнение частной и общественной зарядки

Частная домашняя зарядка ориентирована на локальное использование. Она удобна для жителей одного квартала или жилого комплекса и не требует поездок через город. Общественные ЭЗС, напротив, рассчитаны на массовый поток и подходят для дальних поездок, но часто перегружены.

С точки зрения затрат частная зарядка потенциально дешевле, поскольку владелец платит только за электроэнергию без коммерческой наценки. Однако общественные станции выигрывают в стандартизации, уровне сервиса и юридической прозрачности.

Плюсы и минусы сдачи зарядки в аренду

Идея монетизации домашней ЭЗС выглядит привлекательно, но у неё есть обратная сторона. Перед тем как подключаться к подобному сервису, владельцу стоит оценить не только доход, но и сопутствующие риски.

Преимущества очевидны:

дополнительный доход без крупных вложений;

более эффективное использование уже установленного оборудования;

вклад в развитие инфраструктуры электромобилей.

Недостатки также нельзя игнорировать:

ускоренный износ зарядной станции;

вопросы ответственности в случае поломки или аварии;

необходимость самостоятельно договариваться и контролировать процесс.

Советы шаг за шагом для владельцев зарядных станций

Перед тем как сдавать зарядку в аренду, имеет смысл действовать поэтапно. Сначала стоит проверить технические характеристики станции и допустимую нагрузку. Затем — оценить электросеть дома и возможные ограничения по мощности.

Следующий шаг — определить понятные правила использования: график, стоимость, ответственность сторон. И только после этого подключаться к сервису и искать арендаторов среди соседей, которым действительно удобно пользоваться вашей точкой зарядки.

Популярные вопросы о совместном использовании зарядных станций

Можно ли заработать на домашней зарядке?

Да, но речь идёт скорее о частичной компенсации затрат, а не о полноценном источнике дохода.

Что лучше — частная зарядка или общественная ЭЗС?

Для повседневных поездок удобнее частная зарядка рядом с домом. Для трасс и дальних маршрутов общественные станции остаются незаменимыми.

Сколько стоит зарядка в частном формате?

Цена зависит от тарифа на электроэнергию и договорённости между владельцем и арендатором. Как правило, она ниже коммерческих ЭЗС.