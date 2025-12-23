Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возрастные авто с высокой надежностью почти не теряют цену
Потребление пива в Словакии упало вдвое за 30 лет
Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов
Жирные волосы после мытья появляются из-за активной работы сальных желёз — Ladylike
Аренда жилья в Таиланде для россиян сопровождается мошенничеством с залогами
Сербия продлила соглашение о поставках газа с Россией до конца марта 2026 года
Картофельный хлеб хранится дольше без потери текстуры — Serious Eats
Аврора Киба призналась, что не умеет копить деньги
Псковская область вошла в число бюджетных направлений на Новый год — аналитики

Розетка перестаёт быть личной территорией: сервис BYD меняет роль домашней зарядки

BYD внедрил платформу совместного использования зарядок
Авто

Домашняя зарядка для электромобиля может перестать быть просто бытовым устройством и превратиться в источник дополнительного дохода. Китайский автогигант BYD запустил сервис, который позволяет делиться собственной зарядной станцией с соседями. Формально это шаг в сторону экономики совместного пользования, но на практике модель выглядит куда сложнее. Об этом сообщает издание Kolesa.

зарядная станция
Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зарядная станция

Как работает новый сервис BYD

В Китае BYD начал внедрение платформы совместного использования частных зарядных станций для электромобилей и гибридов. Владельцы домашних ЭЗС могут через фирменное приложение предложить свою «розетку» другим пользователям — в первую очередь соседям. Логика проста: большую часть дня зарядка простаивает, пока автомобиль владельца находится в пути или на парковке у офиса.

Сервис позволяет компенсировать часть затрат на электроэнергию, а арендатору — сократить время на дорогу до общественной станции и избежать очередей. По ожиданиям рынка, стоимость зарядки в частном формате будет ниже, чем на коммерческих ЭЗС, где в тариф закладываются операционные и инфраструктурные издержки. Такая модель вписывается в общий тренд, который формирует развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Где заканчивается приложение и начинается офлайн

Важно, что приложение BYD не управляет финансовой частью. Платформа лишь помогает найти потенциального арендатора среди зарегистрированных пользователей, обменяться контактами и договориться об условиях. Цена, график и формат оплаты остаются на усмотрение сторон и обсуждаются вне цифрового контура сервиса.

Таким образом, BYD фактически снимает с себя ответственность за коммерческую сторону процесса. Это упрощает запуск сервиса, но одновременно перекладывает риски на самих автовладельцев — от бытовых конфликтов до вопросов безопасности оборудования.

Опыт конкурентов на китайском рынке

Подобные решения уже реализованы у других китайских производителей электромобилей. Сервисы совместного использования зарядок предлагают, в частности, Nio и Xpeng. Китайские профильные СМИ отмечают, что у конкурентов функционал зачастую глубже: приложения позволяют сразу бронировать время, рассчитывать стоимость и оплачивать услугу онлайн.

Рост таких сервисов напрямую связан с тем, как именно формируется поток на зарядках и какие модели чаще всего оказываются у розеток — эту картину хорошо иллюстрирует популярность электромобилей на зарядных станциях.

Сравнение частной и общественной зарядки

Частная домашняя зарядка ориентирована на локальное использование. Она удобна для жителей одного квартала или жилого комплекса и не требует поездок через город. Общественные ЭЗС, напротив, рассчитаны на массовый поток и подходят для дальних поездок, но часто перегружены.

С точки зрения затрат частная зарядка потенциально дешевле, поскольку владелец платит только за электроэнергию без коммерческой наценки. Однако общественные станции выигрывают в стандартизации, уровне сервиса и юридической прозрачности.

Плюсы и минусы сдачи зарядки в аренду

Идея монетизации домашней ЭЗС выглядит привлекательно, но у неё есть обратная сторона. Перед тем как подключаться к подобному сервису, владельцу стоит оценить не только доход, но и сопутствующие риски.

Преимущества очевидны:

  • дополнительный доход без крупных вложений;
  • более эффективное использование уже установленного оборудования;
  • вклад в развитие инфраструктуры электромобилей.

Недостатки также нельзя игнорировать:

  • ускоренный износ зарядной станции;
  • вопросы ответственности в случае поломки или аварии;
  • необходимость самостоятельно договариваться и контролировать процесс.

Советы шаг за шагом для владельцев зарядных станций

Перед тем как сдавать зарядку в аренду, имеет смысл действовать поэтапно. Сначала стоит проверить технические характеристики станции и допустимую нагрузку. Затем — оценить электросеть дома и возможные ограничения по мощности.

Следующий шаг — определить понятные правила использования: график, стоимость, ответственность сторон. И только после этого подключаться к сервису и искать арендаторов среди соседей, которым действительно удобно пользоваться вашей точкой зарядки.

Популярные вопросы о совместном использовании зарядных станций

Можно ли заработать на домашней зарядке?
Да, но речь идёт скорее о частичной компенсации затрат, а не о полноценном источнике дохода.

Что лучше — частная зарядка или общественная ЭЗС?
Для повседневных поездок удобнее частная зарядка рядом с домом. Для трасс и дальних маршрутов общественные станции остаются незаменимыми.

Сколько стоит зарядка в частном формате?
Цена зависит от тарифа на электроэнергию и договорённости между владельцем и арендатором. Как правило, она ниже коммерческих ЭЗС.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Новости спорта
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Садоводство, цветоводство
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Потребление пива в Словакии упало вдвое за 30 лет
Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов
Жирные волосы после мытья появляются из-за активной работы сальных желёз — Ladylike
Аренда жилья в Таиланде для россиян сопровождается мошенничеством с залогами
Яблоки выводят токсины и тяжёлые металлы из организма — садовод Кобец
BYD внедрил платформу совместного использования зарядок
Сербия продлила соглашение о поставках газа с Россией до конца марта 2026 года
Картофельный хлеб хранится дольше без потери текстуры — Serious Eats
Аврора Киба призналась, что не умеет копить деньги
Псковская область вошла в число бюджетных направлений на Новый год — аналитики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.