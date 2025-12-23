Капсула времени на колёсах: советская "Волга" с заводской отделкой удивила Европу

ГАЗ-24 в оригинальной комплектации появился на продаже в Париже

Винтажный автомобиль с пробегом меньше, чем у служебной машины за месяц, неожиданно всплыл не в российском регионе, а в центре Парижа. Речь идёт о советской "Волге", состояние которой выбивается из привычных представлений о возрасте и происхождении таких машин.

Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ГАЗ-24-01 Волга

Редкий лот с советским прошлым

В десятом округе французской столицы выставлен на продажу ГАЗ-24, сошедший с конвейера в январе 1976 года. По данным из объявления, пробег автомобиля составляет всего 2 000 километров, что автоматически переводит его из категории "ретро" в разряд коллекционных редкостей. Продавцом выступает частное лицо, а заявленная стоимость достигает 24 000 евро — примерно 2,23 млн рублей по текущему курсу.

Под капотом у автомобиля бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил. Несмотря на солидный возраст, технические характеристики полностью соответствуют заводской конфигурации. Для европейского рынка подобный экземпляр — редкость, что напрямую влияет на интерес со стороны коллекционеров и ценителей советского автопрома.

Таксомоторная версия с заводской спецификой

Продавец указывает, что автомобиль относится к модификации ГАЗ-2401, которая серийно выпускалась с 1970 года для работы в такси. Такие "Волги" отличались характерной маркировкой кузова в виде "шашечек", наличием зелёного фонаря "свободен" и специфической отделкой салона. Вместо радиоприёмника в этих версиях штатно устанавливался таксометр, а в интерьере использовался кожзаменитель.

Подобная комплектация сегодня воспринимается не как утилитарная, а как исторически аутентичная. Именно сохранённая заводская спецификация делает автомобиль особенно ценным для коллекционного рынка, где важна не только модель, но и её происхождение.

Состояние, которое диктует цену

Судя по опубликованным фотографиям, кузов и салон автомобиля находятся в состоянии, близком к идеальному. Минимальный пробег и бережное хранение визуально подтверждаются отсутствием заметных следов износа. Сам факт нахождения такого автомобиля в Париже добавляет лоту дополнительную символическую ценность, сообщает 110km.ru.

На фоне других предложений по ГАЗ-24 разных годов выпуска этот экземпляр выделяется именно сохранностью и историческим контекстом. Высокая цена в данном случае объясняется не только редкостью модели, но и тем, что советские автомобили в таком состоянии в Европе практически не встречаются. Для потенциального покупателя это не средство передвижения, а материальный фрагмент эпохи.