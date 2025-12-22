Лизинг закончился — риски остались: почему дешёвые авто из хабов не так безопасны, как кажется

Скидки до 40% на авто после лизинга не гарантируют качество — Ян Хайцеэр

Скидки до 40% на автомобили, продаваемые через специальные хабы после лизинга, выглядят привлекательно, но сами по себе не делают покупку ни безопасной, ни рискованной. Ключевым фактором остаётся реальное состояние машины и подход покупателя к проверке. Такую оценку дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя растущий интерес к альтернативным площадкам продажи изъятой автотехники.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) стоянка с подержанными машинами

Что скрывается за большими скидками

Продажа автомобилей через хабы чаще всего связана с желанием финансовых и лизинговых компаний быстрее избавиться от непрофильных активов. Речь идёт о машинах, которые были изъяты у арендаторов, не справившихся с лизинговыми платежами. В таких случаях используются аукционы или прямые продажи, а дисконт может достигать 40%.

При этом сами автомобили могут существенно отличаться друг от друга. Среди них встречаются как сравнительно новые машины с небольшим пробегом, так и экземпляры с интенсивной эксплуатацией. Формат продажи не даёт автоматического ответа на вопрос о качестве конкретного автомобиля и не создаёт дополнительных уникальных рисков по сравнению с обычным вторичным рынком.

На что обращать внимание покупателю

Эксперт подчёркивает, что ключевым условием безопасной сделки остаётся тщательная проверка. Как сообщает Москва 24, осмотр автомобиля желательно проводить на специализированной площадке и с участием опытных мастеров, которые способны выявить скрытые дефекты и следы серьёзного износа.

Особое значение имеет история обслуживания. Покупателю важно понимать, как именно эксплуатировался автомобиль, проходил ли он регулярное техническое обслуживание и соблюдались ли регламентные работы.

"Покупателю просто необходимо подходить к сделке разумно и использовать "голову"", — добавил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Как хабы повлияют на рынок

Влияние новых торговых площадок на вторичный рынок будет зависеть от ассортимента. Решающую роль сыграют марки, модели и объёмы автомобилей, которые поступят в продажу. По оценке эксперта, в большинстве случаев цены будут близки к рыночным, несмотря на заявленные скидки.

Не исключено и участие оптовых перекупщиков, которые будут приобретать автомобили крупными партиями для дальнейшей перепродажи в розницу. В итоге для конечного покупателя такие хабы становятся лишь ещё одним каналом приобретения подержанных машин, где действуют те же правила осмотрительности, что и на любом другом сегменте вторичного рынка.