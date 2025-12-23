Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересадка с делением сняла перегрузку корней у орхидей — Mein Schoener Garten
Овощи и зелень стали основой меню в год Огненной Лошади
Завод Heineken в бразильском городке неожиданно прекратил производство
Бойлер в доме используется для отопления, а не для подачи воды в душ — BobVila
Акции ЮГК взлетели на Московской бирже на фоне роста цен на золото
Revolut закрывает счета украинских клиентов из-за требований законодательства
Тараканы чаще всего проникают в дома через окна и двери — Estadao
Экспресс-диеты перед выходом в свет приводят к потере воды, а не объёмов
Голубой окрас песца встречается у 1–5 % популяции в Арктике

Стёкла мутнеют за секунды: привычное действие водителей которое только ухудшает видимость

Запотевание стёкол в автомобиле связано с высокой влажностью в салоне — Actualno
Авто

Ситуация знакома многим водителям: вы начинаете движение, и стекла внезапно покрываются влагой. Видимость резко падает, а дорога перестает быть чёткой и предсказуемой. В такие моменты даже привычные манёвры становятся опаснее, чем кажется. Об этом сообщает Actualno.

запотевшее окно
Фото: Designed by Freepik by freepik.com/free-photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
запотевшее окно

Почему запотевают стекла в автомобиле

Конденсат на окнах возникает из-за разницы температур и повышенной влажности в салоне. Зимой это происходит особенно часто: мокрая одежда, снег на обуви и дыхание пассажиров быстро насыщают воздух влагой. Когда тёплый и влажный воздух соприкасается с холодным стеклом, на его поверхности образуются капли воды — именно так формируется мутная плёнка на стекле, которая ухудшает обзор.

Многие водители действуют по привычке — протирают стекло рукой или слегка приоткрывают окно. Эти способы дают кратковременный эффект, но не устраняют причину. Через несколько минут влага возвращается, а видимость снова ухудшается.

Как правильно использовать систему вентиляции

Самый эффективный способ борьбы с запотеванием уже есть в автомобиле. Вентиляция и кондиционер рассчитаны именно на такие условия. Причём кондиционер полезен не только летом. Его основная функция — осушение воздуха.

Воздух проходит через холодный элемент системы, и лишняя влага оседает на нём. Принцип легко заметить в быту: холодная бутылка из холодильника быстро покрывается каплями воды. В машине происходит тот же процесс, только гораздо быстрее и безопаснее для обзора.

Правильная последовательность действий

Чтобы быстро вернуть прозрачность стекол, важен порядок. Сначала включите кондиционер. Затем направьте поток воздуха на лобовое стекло и передние боковые окна. Уже через короткое время конденсат исчезает, а обзор восстанавливается.

Заднее стекло и зеркала удобнее очищать штатным обогревом. Он справляется с влагой быстрее, чем любые ручные действия, и не оставляет разводов.

Распространённая ошибка водителей

Одна из самых частых ошибок — включение режима рециркуляции при запотевших окнах. В этом режиме приток свежего воздуха снаружи перекрывается, а влажность внутри салона только растёт. В результате конденсата становится ещё больше, и стекла запотевают сильнее.

Такая ситуация может возникнуть даже в сухую погоду, если в салоне уже накопилась влага. Поэтому при проблемах с обзором рециркуляцию лучше отключить — особенно зимой, когда условия движения и так осложнены, как это часто бывает при зимнем вождении.

Сравнение: ручные методы и климат-контроль

Протирание стекол или проветривание через окно решают проблему лишь на короткое время. Климат-контроль и кондиционер воздействуют на причину — влажный воздух. Именно поэтому автоматические системы оказываются эффективнее и безопаснее, особенно во время движения.

Плюсы и минусы разных подходов

Способы борьбы с конденсатом отличаются по эффективности и удобству.

Преимущества климатической системы:

  • быстрое восстановление видимости;

  • снижение влажности в салоне;

  • безопасность во время движения.

Недостатки ручных методов:

  • временный эффект;

  • риск разводов на стекле;

  • отвлечение водителя от дороги.

Советы шаг за шагом: как избежать запотевания

Регулярно используйте кондиционер даже зимой.
Отключайте режим рециркуляции при влажных окнах.
Направляйте воздух на лобовое и боковые стекла.
Следите за сухостью ковриков и салона.
Используйте обогрев заднего стекла и зеркал.

Популярные вопросы о запотевших стеклах

Опасно ли ездить с запотевшими окнами?
Да, резко снижается видимость, что увеличивает риск аварии.

Нужно ли включать кондиционер зимой?
Да, он эффективно осушает воздух и помогает бороться с конденсатом.

Почему нельзя включать рециркуляцию?
Потому что влажность в салоне растёт, и запотевание усиливается.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Садоводство, цветоводство
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Либеральные реформы привели к вымиранию сёл — Максим Шевченко
Леопардовый принт сохранил статус базового элемента гардероба — ND+
Ближайший период станет временем поиска баланса и стабильности
Астипалая развила экотуризм и медленные путешествия — заместитель Камбылис
Пересадка с делением сняла перегрузку корней у орхидей — Mein Schoener Garten
Овощи и зелень стали основой меню в год Огненной Лошади
Завод Heineken в бразильском городке неожиданно прекратил производство
На Ладоге фиксируются необъяснимые подводные "баррантиды"
Большинство видов пираний питается фруктами и растениями — Science & Vie
Бойлер в доме используется для отопления, а не для подачи воды в душ — BobVila
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.