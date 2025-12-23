Новый год вне дома: куда россияне отправляются на новогодние каникулы в 2025 году

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг новогодних направлений

Новогодние каникулы для многих россиян всё чаще ассоциируются не только с домом, но и с дорогой. Каждый четвёртый житель страны задумывается о поездке в праздничные дни, а часть уже определилась с планами. Выбор направлений оказался разнообразным — от столиц до небольших исторических городов. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Desingned by Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина в новогодней сказке

Сколько россиян планируют поездки

В опросе приняли участие более 3200 человек из разных регионов России. Согласно данным исследования, 12% респондентов уже запланировали путешествие на новогодние праздники. Ещё 15% пока взвешивают варианты и окончательное решение не приняли. Остальные предпочитают провести каникулы дома или пока не рассматривают поездки.

Какой транспорт выбирают на Новый год

Наиболее популярными способами передвижения остаются самолёт и личный автомобиль. Самолётом собираются воспользоваться 40% опрошенных, что говорит о востребованности дальних маршрутов. Поездки на машине выбирают 36%, особенно для путешествий по Золотому кольцу и соседним регионам, где зимой особенно важно учитывать нюансы зимнего вождения. Железнодорожный транспорт предпочитают 32% участников опроса, ценя комфорт и возможность избежать зимних дорог.

Топ направлений для новогодних путешествий

Лидером рейтинга стала Москва — в столицу планируют отправиться 15% респондентов. На втором месте Санкт-Петербург с результатом 13%. Замыкает тройку Суздаль, который выбрали 9% опрошенных.

В список популярных направлений также вошли Карелия, Ярославль и Нижний Новгород — по 6% каждый. Чуть меньший интерес вызывают Великий Устюг, Сочи, Казань, Сергиев Посад и Кострома. В совокупности 32% респондентов указали другие города, включая Самару, Краснодар и Волгоград.

Почему россияне выбирают эти маршруты

Выбор направления во многом определяется практическими факторами. Для 34% опрошенных решающую роль играет стоимость поездки. Столько же обращают внимание на климат и возможность провести праздники с близкими. Удобство и простота дороги важны для 32% респондентов, особенно при поездках на автомобиле, когда заранее продуманные маршруты зимних поездок помогают избежать лишнего стресса. Достопримечательности и гастрономия влияют на выбор 23%, а праздничные ярмарки и события — на 19%.

Сравнение: мегаполисы и малые города

Крупные города привлекают развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и насыщенной программой мероприятий. Малые туристические центры, такие как Суздаль или Кострома, выигрывают атмосферой, историческим колоритом и более спокойным ритмом. Выбор между ними часто зависит от бюджета, состава семьи и формата отдыха — активного или размеренного.

Плюсы и минусы новогодних путешествий

Поездки в праздничные дни имеют свои особенности, которые важно учитывать заранее.

Преимущества:

смена обстановки и новые впечатления;

праздничная атмосфера в туристических городах;

возможность совместить отдых и экскурсии.

Недостатки:

повышенные цены на билеты и жильё;

высокая загруженность транспорта;

необходимость раннего бронирования.

Советы шаг за шагом для планирования поездки

Определите бюджет и допустимую дальность маршрута.

Выберите транспорт с учётом погоды и времени в пути.

Забронируйте жильё заранее, особенно в популярных городах.

Уточните расписание праздничных мероприятий.

Продумайте альтернативные маршруты на случай перегрузки дорог.

Популярные вопросы о новогодних путешествиях

Когда лучше покупать билеты?

Чем раньше, тем выше шанс сэкономить, особенно на авиаперелётах.

Что выбрать — поезд или автомобиль?

Поезд подойдёт для дальних маршрутов, автомобиль — для поездок по соседним регионам.

Какие направления самые универсальные?

Москва и Санкт-Петербург подходят для разных форматов отдыха благодаря инфраструктуре и выбору развлечений.