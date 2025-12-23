Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манеры за столом рассказывают о социальном статусе — Smithsonian
Пчёлы выбрали для жизни самое неожиданное место на Земле
Косые мышцы пресса формируют визуальную талию — фитнес-тренеры
Сбербанк назвал самую популярную памятную монету 2025 года
Съедобная жимолость начинает плодоносить на третий год после посадки
Телескоп "Хаббл" стал свидетелем уникального события в системе звезды Фомальгаут
В Турции задержали актрису "Великолепного века" Эзги Эюбоглу
В Восточной Азии обнаружен новый вид черепашьего клеща Amblyomma kappa — Earth
В России для поездок без связи используют Яндекс Карты, 2ГИС и Organic Maps

Новый год вне дома: куда россияне отправляются на новогодние каникулы в 2025 году

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг новогодних направлений
Авто

Новогодние каникулы для многих россиян всё чаще ассоциируются не только с домом, но и с дорогой. Каждый четвёртый житель страны задумывается о поездке в праздничные дни, а часть уже определилась с планами. Выбор направлений оказался разнообразным — от столиц до небольших исторических городов. Об этом сообщает Rambler.

Молодая женщина в новогодней сказке
Фото: Desingned by Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина в новогодней сказке

Сколько россиян планируют поездки

В опросе приняли участие более 3200 человек из разных регионов России. Согласно данным исследования, 12% респондентов уже запланировали путешествие на новогодние праздники. Ещё 15% пока взвешивают варианты и окончательное решение не приняли. Остальные предпочитают провести каникулы дома или пока не рассматривают поездки.

Какой транспорт выбирают на Новый год

Наиболее популярными способами передвижения остаются самолёт и личный автомобиль. Самолётом собираются воспользоваться 40% опрошенных, что говорит о востребованности дальних маршрутов. Поездки на машине выбирают 36%, особенно для путешествий по Золотому кольцу и соседним регионам, где зимой особенно важно учитывать нюансы зимнего вождения. Железнодорожный транспорт предпочитают 32% участников опроса, ценя комфорт и возможность избежать зимних дорог.

Топ направлений для новогодних путешествий

Лидером рейтинга стала Москва — в столицу планируют отправиться 15% респондентов. На втором месте Санкт-Петербург с результатом 13%. Замыкает тройку Суздаль, который выбрали 9% опрошенных.

В список популярных направлений также вошли Карелия, Ярославль и Нижний Новгород — по 6% каждый. Чуть меньший интерес вызывают Великий Устюг, Сочи, Казань, Сергиев Посад и Кострома. В совокупности 32% респондентов указали другие города, включая Самару, Краснодар и Волгоград.

Почему россияне выбирают эти маршруты

Выбор направления во многом определяется практическими факторами. Для 34% опрошенных решающую роль играет стоимость поездки. Столько же обращают внимание на климат и возможность провести праздники с близкими. Удобство и простота дороги важны для 32% респондентов, особенно при поездках на автомобиле, когда заранее продуманные маршруты зимних поездок помогают избежать лишнего стресса. Достопримечательности и гастрономия влияют на выбор 23%, а праздничные ярмарки и события — на 19%.

Сравнение: мегаполисы и малые города

Крупные города привлекают развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и насыщенной программой мероприятий. Малые туристические центры, такие как Суздаль или Кострома, выигрывают атмосферой, историческим колоритом и более спокойным ритмом. Выбор между ними часто зависит от бюджета, состава семьи и формата отдыха — активного или размеренного.

Плюсы и минусы новогодних путешествий

Поездки в праздничные дни имеют свои особенности, которые важно учитывать заранее.

Преимущества:

  • смена обстановки и новые впечатления;

  • праздничная атмосфера в туристических городах;

  • возможность совместить отдых и экскурсии.

Недостатки:

  • повышенные цены на билеты и жильё;

  • высокая загруженность транспорта;

  • необходимость раннего бронирования.

Советы шаг за шагом для планирования поездки

Определите бюджет и допустимую дальность маршрута.
Выберите транспорт с учётом погоды и времени в пути.
Забронируйте жильё заранее, особенно в популярных городах.
Уточните расписание праздничных мероприятий.
Продумайте альтернативные маршруты на случай перегрузки дорог.

Популярные вопросы о новогодних путешествиях

Когда лучше покупать билеты?
Чем раньше, тем выше шанс сэкономить, особенно на авиаперелётах.

Что выбрать — поезд или автомобиль?
Поезд подойдёт для дальних маршрутов, автомобиль — для поездок по соседним регионам.

Какие направления самые универсальные?
Москва и Санкт-Петербург подходят для разных форматов отдыха благодаря инфраструктуре и выбору развлечений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Садоводство, цветоводство
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Новости спорта
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Русские морозы показали правду: китайцы глохнут не от холода, а от ошибки, которую забыли исправить
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Последние материалы
Картофельный салат стал символом рождественского стола — iDNES
Плавленый сыр ускоряет старение сосудов из-за фосфатов — врач Вялов
Сбербанк назвал самую популярную памятную монету 2025 года
Съедобная жимолость начинает плодоносить на третий год после посадки
Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг новогодних направлений
Скандинавский тёплый пол снижает энергопотери за счёт изоляции фундамента
Телескоп "Хаббл" стал свидетелем уникального события в системе звезды Фомальгаут
В Турции задержали актрису "Великолепного века" Эзги Эюбоглу
Ель осушает верхний слой грунта до 300 литров в день
В Восточной Азии обнаружен новый вид черепашьего клеща Amblyomma kappa — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.