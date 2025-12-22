У них нет ног — и это их сила: отсутствие конечностей превратилось в эволюционное оружие

Змеи используют несколько типов движения, включая планирование и сайдвиндинг — Popsci

Змеи кажутся воплощением скольжения, но на самом деле их способы передвижения куда разнообразнее. Эти рептилии умеют ползать, плавать, карабкаться, "шагать" по песку и даже планировать в воздухе. Их движения — результат сложной работы мышц, кожи и эволюционных адаптаций. Об этом рассказывает Popsci.

Как змеи обходятся без ног

Отсутствие конечностей вовсе не ограничивает змей в подвижности. Они используют сотни мышц, соединённых с позвонками, рёбрами и кожей, чтобы создавать скоординированные волны по всему телу. По сути, каждое движение змеи — это полноценная тренировка всего тела.

Важную роль играет и кожа. На брюшной стороне у большинства змей есть микроскопические выступы, незаметные глазу. Они создают оптимальное трение: позволяют продвигаться вперёд, не соскальзывая назад или в стороны, что сформировалось ещё у древних форм, включая гигантов вроде титанобоа — доисторической змеи.

Самый известный способ — скольжение

Классическое S-образное движение, которое чаще всего представляют люди, называется боковой волнообразной локомоцией. Именно так могут передвигаться все около 4 тысяч современных видов змей. На неровных поверхностях тело при этом не только изгибается в стороны, но и слегка приподнимается — это помогает преодолевать препятствия.

Однако скольжение — лишь один из инструментов в арсенале этих животных.

Движение "как аккордеон"

Многие змеи используют так называемую концертину — способ передвижения, при котором тело поочерёдно сжимается и растягивается, напоминая меха аккордеона. Этот метод незаменим в узких пространствах: тоннелях, дуплах, на ветках и при лазании по стволам деревьев.

Такой тип движения позволяет змее надёжно фиксировать части тела, а затем подтягивать остальные сегменты вперёд.

Прямо и вбок: необычные техники

Некоторые виды применяют прямолинейное движение. В этом случае позвоночник остаётся почти ровным, а змея медленно "ползёт" вперёд за счёт работы брюшных мышц. Этот способ особенно полезен в тесных пространствах.

Есть и боковой ход — сайдвиндинг. При нём змея приподнимает части тела и перемещается по диагонали, почти не касаясь горячего песка. Пустынные виды, такие как сайдвиндеры и гадюки Перингея, могут развивать скорость до 18 миль в час — подобные стратегии помогали выживать и другим древним хищникам в экстремальных условиях, о чём напоминают находки времён пермского вымирания.

Плавание, полёт и даже "колёса"

Змеи отлично плавают, многие виды хорошо зарываются в почву, а некоторые демонстрируют по-настоящему экзотические приёмы. Представители рода Chrysopelea известны как "летающие змеи": они сплющивают тело, прыгают с ветки и извиваются в воздухе, планируя между деревьями.

На Гуаме коричневые древесные змеи освоили "лассо-локомоцию" — они обвивают гладкие столбы петлёй и, совершая небольшие изгибы, подтягивают тело вверх. А два редких вида из Юго-Восточной Азии способны буквально катиться, сворачиваясь в кольцо, вероятно, чтобы сбить с толку хищников.

Удар — самое быстрое движение

Отдельного внимания заслуживает бросок змеи при охоте или защите. Перед атакой она сворачивается, а затем молниеносно выбрасывает голову вперёд.

Исследование 2016 года показало, что укус происходит за 48-84 миллисекунды. Для сравнения, человеку требуется около 200 миллисекунд, чтобы моргнуть. Это делает реакцию змей практически недосягаемой для добычи.

Змеи как источник вдохновения для технологий

Способы передвижения змей давно интересуют инженеров. Уже около 30 лет разрабатываются змееподобные роботы, способные перемещаться там, где застревают колёсные и шагающие машины.

Например, робот, созданный в ETH Zürich, может пробираться через завалы в разрушенных зданиях и помогать спасателям находить людей. Учёные отмечают, что, несмотря на прогресс, искусственные аналоги всё ещё далеки от возможностей настоящих змей.

Сравнение: змеи и змееподобные роботы

Живые змеи сочетают гибкость, адаптивность и минимальные энергозатраты. Роботы пока уступают им в скорости реакции и универсальности, но выигрывают в выносливости и способности работать в опасных условиях.

Плюсы и минусы змеиного способа движения

Эволюция наделила змей уникальными преимуществами.

Плюсы: высокая манёвренность, способность двигаться в любых средах, минимальный контакт с поверхностью.

Минусы: зависимость от условий трения и сложности быстрого движения по ровным скользким поверхностям.

Популярные вопросы о движении змей

Все ли змеи могут скользить?

Да, боковое волнообразное движение доступно всем видам.

Какая змея самая быстрая?

Некоторые сайдвиндеры могут развивать скорость до 18 миль в час.

Правда ли, что змеи "летают"?

Некоторые виды способны планировать между деревьями, но не летать в полном смысле.