Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одежда без утюга разглаживается с помощью пара и бытовых приборов — Real Simple
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Учёные обнаружили маскировку кальмара в донных отложениях Тихого океана
Ген выживания опухоли стал предохранителем иммунного ответа — доктор Хубер
Срезание плесени допустили только для твёрдых сыров — врачи Mayo Clinic
Правительство обозначило области применения цифрового рубля в бюджете в 2026 году
Волонтёры в Финляндии создают искусственные сугробы для сайменских нерп — The Guardia
Круг покупателей "Авто.ру" расширяется
Соль, сода и хозяйственное мыло очищают кухонные полотенца — primainspirace

Полезна летом, опасна зимой: кнопка в салоне, которая незаметно снижает внимание водителя

Длительное использование рециркуляции зимой вызывает запотевание стёкол — carandmotor
Авто

В морозные утренние часы водители часто действуют на автомате, включая привычные функции в салоне автомобиля. Однако одна кнопка, полезная летом, зимой может сыграть против комфорта и безопасности. Речь идёт о режиме рециркуляции воздуха, который в холодное время года способен создать сразу несколько проблем. Об этом сообщает автомобильная редакция carandmotor.

Салон праворульного авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салон праворульного авто

Почему режим рециркуляции вызывает споры

Рециркуляция воздуха — одна из самых неоднозначных функций климатической системы. В тёплое время года она помогает быстрее охладить салон, снижает нагрузку на кондиционер и может немного сократить расход топлива. Но зимой её эффективность для пассажиров стремится к нулю, а потенциальные риски, наоборот, возрастают, особенно с учётом общей зимней эксплуатации автомобиля.

При активной рециркуляции система снова и снова прогоняет один и тот же воздух внутри салона, практически не подмешивая свежий снаружи. В холодный сезон это создаёт условия, при которых комфорт быстро сменяется дискомфортом.

Первая проблема — запотевание стёкол

Зимой в салоне автомобиля и без того повышенная влажность: дыхание пассажиров, мокрая одежда, снег на обуви. При включённой рециркуляции влага не выводится наружу, а накапливается.

В результате окна начинают быстро запотевать, ухудшая обзор. Это особенно опасно в утренние часы, когда водитель ещё не полностью адаптировался к дороге, а видимость и так ограничена сумерками или снегопадом.

Вторая и более серьёзная причина — избыток углекислого газа

Главный риск связан не со стёклами, а с качеством воздуха. Эксперты предупреждают: при длительной работе рециркуляции зимой в салоне резко возрастает концентрация углекислого газа.

Тесты показали, что уже через 20 минут использования этого режима уровень CO₂ может увеличиться примерно в пять раз. Воздух не обновляется, количество кислорода снижается, а это напрямую влияет на самочувствие водителя. Похожий эффект замкнутой среды возникает и при проблемах с климатической системой, когда в салоне появляется неприятный запах из-за скрытых процессов внутри неё — об этом часто напоминают при обсуждении работы автомобильного кондиционера.

Такое состояние может вызвать сонливость, усталость, головную боль, головокружение, снижение концентрации внимания и увеличение времени реакции. Всё это особенно опасно при длительных поездках и движении по трассе.

Как правильно использовать рециркуляцию зимой

Полностью отказываться от этой функции не нужно — важно использовать её грамотно. Кратковременное включение может быть полезным, но постоянная работа создаёт риски.

Рециркуляция допустима в начале поездки, когда нужно быстрее прогреть салон. После достижения комфортной температуры систему лучше перевести в режим подачи свежего воздуха.

Плюсы и минусы рециркуляции в холодное время

Эта функция имеет свои сильные и слабые стороны, которые особенно заметны зимой.

К положительным моментам относится быстрый прогрев салона и защита от резких запахов с улицы.

  • Плюсы: ускоренный нагрев, изоляция от загрязнённого воздуха, снижение нагрузки на климатическую систему.
  • Минусы: запотевание стёкол, рост концентрации CO₂, ухудшение самочувствия и внимания водителя.

Советы по безопасному использованию климат-контроля

Включайте рециркуляцию только на 5–10 минут в начале поездки для быстрого прогрева.
После достижения нужной температуры переключайтесь на подачу свежего воздуха.
Используйте рециркуляцию кратковременно при проезде зон с сильным загрязнением.
Каждые 1–2 часа при длительной поездке ненадолго проветривайте салон, приоткрывая окна.

Популярные вопросы о рециркуляции воздуха в автомобиле

Можно ли ездить с включённой рециркуляцией зимой постоянно?
Нет, длительное использование ухудшает качество воздуха в салоне.

Почему появляется сонливость за рулём?
Из-за повышения уровня углекислого газа и снижения кислорода.

Когда рециркуляция действительно полезна?
При быстром прогреве салона или проезде зон с сильными запахами и загрязнением.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Красота и стиль
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Учёные обнаружили маскировку кальмара в донных отложениях Тихого океана
Длительное использование рециркуляции зимой вызывает запотевание стёкол — carandmotor
Ген выживания опухоли стал предохранителем иммунного ответа — доктор Хубер
Срезание плесени допустили только для твёрдых сыров — врачи Mayo Clinic
Картофель отваривают перед запеканием с копченым мясом и яйцами
Правительство обозначило области применения цифрового рубля в бюджете в 2026 году
Оксид железа окрасил побережье Ормуза в алый цвет — India Today
Волонтёры в Финляндии создают искусственные сугробы для сайменских нерп — The Guardia
Круг покупателей "Авто.ру" расширяется
Соль, сода и хозяйственное мыло очищают кухонные полотенца — primainspirace
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.