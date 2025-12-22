Полезна летом, опасна зимой: кнопка в салоне, которая незаметно снижает внимание водителя

Длительное использование рециркуляции зимой вызывает запотевание стёкол — carandmotor

В морозные утренние часы водители часто действуют на автомате, включая привычные функции в салоне автомобиля. Однако одна кнопка, полезная летом, зимой может сыграть против комфорта и безопасности. Речь идёт о режиме рециркуляции воздуха, который в холодное время года способен создать сразу несколько проблем. Об этом сообщает автомобильная редакция carandmotor.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салон праворульного авто

Почему режим рециркуляции вызывает споры

Рециркуляция воздуха — одна из самых неоднозначных функций климатической системы. В тёплое время года она помогает быстрее охладить салон, снижает нагрузку на кондиционер и может немного сократить расход топлива. Но зимой её эффективность для пассажиров стремится к нулю, а потенциальные риски, наоборот, возрастают, особенно с учётом общей зимней эксплуатации автомобиля.

При активной рециркуляции система снова и снова прогоняет один и тот же воздух внутри салона, практически не подмешивая свежий снаружи. В холодный сезон это создаёт условия, при которых комфорт быстро сменяется дискомфортом.

Первая проблема — запотевание стёкол

Зимой в салоне автомобиля и без того повышенная влажность: дыхание пассажиров, мокрая одежда, снег на обуви. При включённой рециркуляции влага не выводится наружу, а накапливается.

В результате окна начинают быстро запотевать, ухудшая обзор. Это особенно опасно в утренние часы, когда водитель ещё не полностью адаптировался к дороге, а видимость и так ограничена сумерками или снегопадом.

Вторая и более серьёзная причина — избыток углекислого газа

Главный риск связан не со стёклами, а с качеством воздуха. Эксперты предупреждают: при длительной работе рециркуляции зимой в салоне резко возрастает концентрация углекислого газа.

Тесты показали, что уже через 20 минут использования этого режима уровень CO₂ может увеличиться примерно в пять раз. Воздух не обновляется, количество кислорода снижается, а это напрямую влияет на самочувствие водителя. Похожий эффект замкнутой среды возникает и при проблемах с климатической системой, когда в салоне появляется неприятный запах из-за скрытых процессов внутри неё — об этом часто напоминают при обсуждении работы автомобильного кондиционера.

Такое состояние может вызвать сонливость, усталость, головную боль, головокружение, снижение концентрации внимания и увеличение времени реакции. Всё это особенно опасно при длительных поездках и движении по трассе.

Как правильно использовать рециркуляцию зимой

Полностью отказываться от этой функции не нужно — важно использовать её грамотно. Кратковременное включение может быть полезным, но постоянная работа создаёт риски.

Рециркуляция допустима в начале поездки, когда нужно быстрее прогреть салон. После достижения комфортной температуры систему лучше перевести в режим подачи свежего воздуха.

Плюсы и минусы рециркуляции в холодное время

Эта функция имеет свои сильные и слабые стороны, которые особенно заметны зимой.

К положительным моментам относится быстрый прогрев салона и защита от резких запахов с улицы.

Плюсы: ускоренный нагрев, изоляция от загрязнённого воздуха, снижение нагрузки на климатическую систему.

Минусы: запотевание стёкол, рост концентрации CO₂, ухудшение самочувствия и внимания водителя.

Советы по безопасному использованию климат-контроля

Включайте рециркуляцию только на 5–10 минут в начале поездки для быстрого прогрева.

После достижения нужной температуры переключайтесь на подачу свежего воздуха.

Используйте рециркуляцию кратковременно при проезде зон с сильным загрязнением.

Каждые 1–2 часа при длительной поездке ненадолго проветривайте салон, приоткрывая окна.

Популярные вопросы о рециркуляции воздуха в автомобиле

Можно ли ездить с включённой рециркуляцией зимой постоянно?

Нет, длительное использование ухудшает качество воздуха в салоне.

Почему появляется сонливость за рулём?

Из-за повышения уровня углекислого газа и снижения кислорода.

Когда рециркуляция действительно полезна?

При быстром прогреве салона или проезде зон с сильными запахами и загрязнением.