Бренды больше не решают: что происходит с рынком новых автомобилей и к чему готовиться дальше

Китайские кроссоверы и автомобили Lada стали лидерами продаж в России в 2025 году

Российский рынок новых автомобилей в 2025 году живёт по новым правилам, где спрос всё чаще формируют практичность и цена, а не происхождение бренда. Несмотря на падение продаж, покупатели продолжают активно выбирать конкретные модели, которые лучше других вписались в текущие реалии. В лидерах — отечественные автомобили и кроссоверы китайских марок, предлагающие богатое оснащение за разумные деньги. Об этом сообщает Rambler.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Что происходит с рынком новых авто в 2025 году

С января по ноябрь 2025 года в России продали 1 189 546 новых автомобилей — это на 17,8% меньше, чем годом ранее. Авторынок продолжает перестраиваться: европейские премиальные бренды теряют долю, а китайские производители, напротив, укрепляют позиции. Всё чаще они делают ставку на локализацию и выпуск моделей под российскими брендами, что наглядно отражает изменение структуры рынка.

Ключевым фактором остаётся рост цен. Повышение утилизационного сбора, сложности с логистикой и параллельным импортом, а также смещение спроса в сторону более дорогих комплектаций привели к тому, что средняя цена нового автомобиля выросла с 2,89 до 3,43 млн рублей. Аналитики ожидают сохранения этой тенденции и в 2026 году на фоне будущего удорожания автомобилей.

Самые продаваемые автомобили года

Лидерами продаж стали Lada Granta и Lada Vesta — именно они обеспечили АвтоВАЗу уверенное доминирование в массовом сегменте. Granta остаётся самым доступным вариантом для города, а Vesta — компромиссом между ценой, комфортом и оснащением. Замыкает тройку Haval Jolion — компактный кроссовер, который покупатели ценят за современный дизайн, электронику и выбор между передним и полным приводом.

В десятку также вошли Belgee X50 и X70, Geely Monjaro, Haval M6, Lada Niva Legend, Largus и Chery Tiggo 7L / Tenet T7. Примечательно, что у большинства моделей даже максимальные версии стоят ниже средней рыночной цены, а самым дорогим автомобилем в топе стал Geely Monjaro.

Почему именно эти модели выбирают чаще всего

Популярность лидеров объясняется сочетанием нескольких факторов. Это доступность обслуживания, понятные силовые агрегаты, наличие "тёплых" опций, а также практичные кузова — седаны и кроссоверы. Для многих покупателей решающими стали вместительный багажник, клиренс, экономичный двигатель и возможность купить автомобиль без переплаты за избыточные опции.

Сравнение: седаны против кроссоверов

Седаны вроде Lada Granta и Vesta по-прежнему выигрывают за счёт цены, простоты конструкции и низкой стоимости владения. Они подходят для города, такси и повседневных поездок. Кроссоверы — Haval Jolion, Belgee X50 или Tiggo 7L — предлагают больший клиренс, просторный салон и универсальность, что делает их популярными у семейных покупателей и жителей регионов.

Плюсы и минусы популярных моделей

Большинство лидеров рынка объединяют общие сильные стороны. Они хорошо адаптированы к российским условиям, имеют развитую дилерскую сеть и понятные комплектации.

Плюсы: доступная цена, наличие кондиционера или климат-контроля, подогревы сидений и руля, современные мультимедийные системы.

Минусы: ограниченный выбор двигателей, скромная базовая безопасность у бюджетных версий, рост цен даже в массовом сегменте.

Советы по выбору нового автомобиля

Определите бюджет с учётом страховки и обслуживания.

Решите, важнее ли вам клиренс и полный привод или экономичность.

Сравните комплектации — иногда версия "средняя" выгоднее базовой.

Уточните доступность запчастей и сервисов в вашем регионе.

Популярные вопросы о новых автомобилях 2025 года

Какой новый автомобиль самый доступный?

Lada Granta остаётся самым дешёвым вариантом среди массовых моделей.

Сколько стоит популярный кроссовер в 2025 году?

Цены на востребованные кроссоверы начинаются примерно от 2 млн рублей.

Что лучше выбрать — седан или кроссовер?

Для города подойдёт седан, для универсальных задач и поездок за город — кроссовер.