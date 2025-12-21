Без рецепта, но с последствиями: мелкий шрифт в инструкции решает слишком многое

Минздрав опубликовал перечень лекарств, нежелательных за рулём — Autonews

Даже привычные лекарства могут неожиданно создать проблемы для водителей. Многие препараты продаются без рецепта и не вызывают субъективного дискомфорта, но при этом способны повлиять на внимание, реакцию и результаты медосвидетельствования. В 2025 году вопрос лекарств за рулём по-прежнему остаётся юридически и медицински чувствительным. Об этом сообщает Autonews.

Лишают ли водительских прав за лекарства в 2025 году

Ранее при выявлении в организме водителя определённых веществ можно было лишиться прав, даже если речь шла о назначенных врачом препаратах. После решения Конституционного суда эта практика была приостановлена: если в анализах обнаружены лекарства, не входящие в перечень наркотических или психотропных веществ, автоматического лишения прав быть не должно.

При этом КС обязал законодателей доработать КоАП, чтобы отделить злоупотребление препаратами от добросовестного лечения. По состоянию на конец 2025 года чёткого нормативного списка всё ещё нет, а рекомендации ГИБДД сводятся к осторожности и индивидуальной оценке ситуации.

Что важно читать в инструкции к лекарству

Главный ориентир для водителя — раздел инструкции об управлении транспортом. Если указано, что препарат снижает концентрацию, вызывает сонливость или замедляет психомоторные реакции, за руль лучше не садиться.

Медики подчёркивают: особого внимания требуют седативные средства, антидепрессанты, нейролептики, антигистаминные препараты и некоторые обезболивающие. Даже при хорошем самочувствии они могут влиять на реакцию, особенно в первые дни приёма или при смене дозировки.

Алкоголь и "скрытые" вещества в составе

Опасность представляют не только сильнодействующие препараты. Этиловый спирт и вещества, влияющие на ЦНС, содержатся во многих сиропах от кашля, спреях для горла, каплях в нос, средствах от простуды и аллергии. Иногда речь идёт о микродозах, которые не ощущаются, но фиксируются анализами.

Список лекарств, нежелательных для водителей

В 2024 году Минздрав опубликовал информативный перечень препаратов, при приёме которых не рекомендуется управление транспортом. Он не имеет прямой юридической силы, но остаётся единственным официальным ориентиром.

В него входят, в частности:

препараты с фенобарбиталом и спиртом (корвалол, валокордин, валосердин);

сиропы и настойки на спирту (солодка, боярышник, пустырник);

комбинированные средства от простуды (антигриппин, терафлю, колдрекс);

антигистаминные первого поколения;

препараты с мелатонином;

отдельные противоэпилептические и обезболивающие средства.

Также выделена группа лекарств, при которых за руль можно садиться только при отсутствии побочных эффектов — например, ибупрофен, цетиризин или цефазолин.

Сравнение: самочувствие и объективные риски

Отсутствие сонливости не означает безопасности. Многие препараты влияют на скорость реакции и координацию незаметно для человека. Анализы же фиксируют вещества объективно, независимо от ощущений водителя, а состояние за рулём оценивается не только субъективно, но и с точки зрения потенциальной угрозы для дорожной безопасности.

Плюсы и минусы осторожного подхода

Осознанное отношение к приёму лекарств имеет свои особенности.

К плюсам относятся:

снижение риска ДТП;

отсутствие проблем при проверках;

защита водительских прав;

более предсказуемое состояние за рулём.

К минусам можно отнести:

необходимость планировать поездки;

временный отказ от вождения;

сложности при хроническом лечении.

Советы водителям шаг за шагом

Перед поездкой всегда проверяйте инструкцию к препарату. Избегайте управления автомобилем в первые дни приёма новых лекарств. Не сочетайте медикаменты с алкоголем. При сомнениях консультируйтесь с врачом и, по возможности, откладывайте поездки.

Популярные вопросы о лекарствах и вождении

Есть ли официальный запретительный список?

Пока нет, существует только информативный перечень Минздрава.

Можно ли лишиться прав за обычные таблетки?

Формально — нет, если препарат не относится к наркотическим или психотропным, но риски остаются.

Что делать при назначении сильных лекарств?

Воздержаться от вождения до оценки реакции организма.