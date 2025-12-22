Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блины из яиц и миндального масла готовятся без сахара и муки — SimplyRecipes
Анна Семенович ушла из спорта из-за проблем со здоровьем
Литва предлагает направить доходы от транзита белорусского калия на поддержку Украины
Фестиваль пельменей в Удмуртии продлят до девяти дней власти региона
Паровая очистка микроволновки уксусом удаляет жир и запахи — Prima Inspirace
Доломитовая мука зимой улучшает структуру почвы перед посадками — Obchod
Плохая адгезия разрушает краску пластикового бампера
Елена Товстик заявила, что Катя Гордон её шантажировала
При долгой бессоннице нужно встать с постели — сомнолог Гаврилова

Тёплая куртка как фактор риска: почему зимой пешеход опаснее, чем кажется водителю

Изношенные дворники ухудшили реакцию водителей зимой
Авто

Зимой дорога меняется быстрее, чем водитель успевает к этому привыкнуть. Скользкий асфальт, сугробы у обочин и люди, которые появляются буквально из ниоткуда, превращают обычную поездку в тест на выживание. Самая сложная переменная в этой формуле — пешеход, чьё поведение на льду невозможно просчитать на сто процентов. Об этом сообщает "Радиоточка Плюс".

Холодное время года в городе
Фото: https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Холодное время года в городе

Почему зимой пешеход — главный риск на дороге

Зимой пешеход становится менее заметным и более непредсказуемым. Тёплая одежда с капюшоном сужает обзор и глушит звуки, а внимание человека сосредоточено на том, чтобы не упасть и быстрее добраться до тепла.
На льду даже осознанная попытка остановиться может закончиться скольжением прямо на проезжую часть. Водителю важно учитывать, что пешеход часто неверно оценивает скорость автомобиля и его тормозной путь.

Что мешает водителю вовремя среагировать

Даже опытный водитель зимой сталкивается с объективными ограничениями. Снегопад, сумерки и грязные фары резко снижают видимость. Тёмная зимняя одежда делает человека практически незаметным, а сугробы и припаркованные машины формируют "слепые зоны", из которых пешеход выходит в последний момент.
Дополнительный риск создаёт состояние автомобиля: изношенные щётки стеклоочистителя и обледеневшее лобовое стекло ухудшают обзор сильнее, чем кажется, особенно в плотном потоке и при встречном свете фар.

Как действовать рядом с пешеходами

Ключевая стратегия — отказ от летних привычек. Скорость должна быть не "разрешённой", а безопасной, особенно у переходов, остановок и во дворах.
Торможение и руление — только плавные. Резкий манёвр на льду почти всегда заканчивается потерей контроля, особенно если автомобиль движется без электронных помощников и требует точной техники торможения на скользкой дороге.
Если соседний ряд остановился перед "зеброй", движение в своём ряду тоже нужно прекратить, даже если пешехода не видно.

Опасные зоны: где нужна максимальная концентрация

Во дворах и жилых зонах скорость должна быть минимальной: дети и пожилые люди могут появиться внезапно и двигаться непредсказуемо.
Остановки общественного транспорта требуют особой осторожности — пешеходы часто выходят из-за автобуса прямо на дорогу.
Нерегулируемые переходы зимой опасны вдвойне: разметка скользкая или скрыта под снегом, а знак означает потенциальное появление людей даже при пустой дороге.

Роль автомобиля в зимней безопасности

Техническое состояние машины напрямую влияет на шансы избежать наезда. Зимние шины, исправные тормоза, чистые фары и хороший обзор через стекло — это не комфорт, а базовый уровень безопасности. Летняя резина или плохой свет в случае ДТП становятся серьёзным отягчающим фактором, особенно с учётом действующих требований к сезонной эксплуатации.

Юридический контекст ДТП с пешеходом

Автомобиль считается источником повышенной опасности, поэтому водитель почти всегда несёт ответственность за вред пешеходу. Зимние условия не освобождают от обязанностей, а технические нарушения автомобиля лишь усиливают позицию обвинения.
При наезде важно остановиться, вызвать скорую и ГИБДД, зафиксировать обстановку и не решать вопрос "на месте".

Сравнение: зимняя и летняя тактика рядом с пешеходами

Летом водитель может полагаться на предсказуемость сцепления и обзор. Зимой приоритет смещается к упреждению: снижение скорости заранее, увеличенная дистанция и отказ от резких манёвров. В холодный сезон безопасность строится не на реакции, а на прогнозе.

Плюсы и минусы осторожного зимнего вождения

Осознанный стиль даёт больше времени на принятие решений и снижает риск ДТП.
К минусам относят увеличение времени в пути и необходимость постоянного контроля за состоянием машины, включая свет, резину и видимость через лобовое стекло.

Советы шаг за шагом: как объезжать пешеходов зимой

  1. Снижайте скорость заранее у любых потенциально опасных мест.

  2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал.

  3. Тормозите плавно, без резких движений рулём.

  4. Всегда исходите из того, что пешеход вас не видит и может поскользнуться.

Популярные вопросы о зимнем движении рядом с пешеходами

Как выбрать безопасную скорость зимой?
Ориентируйтесь не на знаки, а на возможность остановиться в пределах видимости.

Что лучше — тормозить или объезжать?
На льду чаще безопаснее тормозить прямо, чем резко маневрировать.

Сколько стоит ошибка водителя зимой?
Цена ошибки — от ремонта и штрафов до серьёзной юридической ответственности и человеческой жизни.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Плохая адгезия разрушает краску пластикового бампера
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Елена Товстик заявила, что Катя Гордон её шантажировала
Ходьба с палками снижает нагрузку на колени и поясницу
При долгой бессоннице нужно встать с постели — сомнолог Гаврилова
Бархатные брюки снова вошли в женскую моду в 2025-2026 — Vogue
Судак, тарань и лещ могут попасть в Красную книгу Ростовской области — зоолог Дудкин
Цены на сливочное масло снижаются — эксперт Тихонова
Сахар ускоряет восстановление после силовой тренировки — спортивные физиологи
Ген MC1R оказался нарушен при хронических ранах кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.