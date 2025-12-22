Цифра 0% без паники: поведение электромобиля после разряда оказалось не таким очевидным

Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport

Запас хода "0%" на панели электромобиля не всегда означает мгновенную остановку. На практике машина ещё способна проехать некоторое расстояние, но условия и последствия такого движения различаются. Немецкий автоклуб ADAC решил проверить это на реальных автомобилях и в контролируемых условиях. Об этом сообщает Auto motor und sport.

Фото: Wikimedia Commons by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ электрокар Renault Zoe

Что происходит с электромобилем при 0% заряда

Современные электромобили заранее предупреждают водителя о низком уровне энергии: сначала появляются уведомления, затем система ограничивает мощность. При достижении 0% на дисплее электроника уже работает в аварийном режиме, сохраняя минимум энергии для базовых функций. Скорость снижается, отклик на педаль газа становится вялым, а климатическая система может отключаться автоматически.

Идея "резкой остановки" в большинстве случаев не подтверждается. Машина продолжает движение, но с жёсткими ограничениями. Однако запас этой "скрытой" энергии невелик и предназначен скорее для манёвра к обочине, чем для полноценного продолжения поездки, что особенно важно с учётом того, как быстро меняется рынок электромобилей.

Как проходил тест ADAC

Испытания проводились в Баварии, на полигоне в Пенцинге. Шесть серийных электромобилей разных классов — от компактных моделей до более тяжёлых — намеренно доводили до полного разряда. Инженеры фиксировали момент появления 0% на приборной панели и измеряли расстояние, которое автомобиль мог проехать после этого.

Результаты показали, что остаточный пробег после 0% может составлять от нескольких сотен метров до нескольких километров. Разброс зависит от массы автомобиля, настроек системы управления батареей, температуры и стиля езды — факторов, которые всё чаще учитываются и при оценке надёжности, включая статистику техосмотров электромобилей.

Почему нельзя рассчитывать на "скрытый" запас

Производители закладывают буфер ёмкости аккумулятора, чтобы защитить батарею от глубокого разряда. Это продлевает срок службы тягового аккумулятора, но не предназначено для регулярного использования. Частые разряды "в ноль" ускоряют деградацию батареи и могут привести к дорогому ремонту.

Кроме того, при полном разряде возможны побочные эффекты: потеря усилителя руля, ограниченная работа тормозных систем и отказ вспомогательной электроники. В условиях плотного трафика или на трассе это становится фактором риска.

Сравнение: электромобиль при 0% и автомобиль с ДВС на пустом баке

Ситуации внешне похожи, но технически отличаются. Электромобиль заранее снижает мощность и предупреждает водителя, тогда как автомобиль с ДВС может заглохнуть внезапно. При этом "канистра в багажнике" для электромобиля не работает — без зарядной станции движение не возобновить.

Электромобиль даёт больше времени на принятие решения, но меньше вариантов выхода из ситуации. Это важно учитывать при планировании маршрутов, особенно зимой или на загруженных трассах.

Плюсы и минусы движения при 0% заряда

Использование остаточного ресурса имеет ограниченный практический смысл. С одной стороны, это может помочь безопасно остановиться. С другой — создаёт ложное чувство уверенности.

Преимущества такого буфера:

позволяет съехать с проезжей части;

снижает риск внезапной остановки в потоке;

защищает аккумулятор от критического разряда.

Недостатки очевидны:

ускоренный износ батареи;

потеря мощности и комфорта;

риск отказа вспомогательных систем.

Советы по эксплуатации электромобиля шаг за шагом

Планируйте зарядку заранее, особенно в дальних поездках. Не доводите заряд ниже 10% без крайней необходимости. Используйте навигацию с учётом зарядных станций. Зимой закладывайте дополнительный резерв из-за падения эффективности батареи. При появлении предупреждений о низком заряде снижайте скорость и нагрузку.

Популярные вопросы об электромобилях и нулевом запасе хода

Сколько реально можно проехать при 0%?

В среднем — от 1 до 5 км, но это не гарантировано и зависит от модели и условий.

Что лучше: доехать до станции или сразу остановиться?

Если станция рядом и дорога безопасна — допустимо продолжить движение. В иных случаях лучше остановиться.

Вредит ли это аккумулятору?

Да, регулярный разряд до 0% ускоряет деградацию батареи и снижает её ресурс.