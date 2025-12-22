Предел оказался ближе, чем думали: китайский двигатель переписал представление о бензине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Китайский автопром снова напомнил о себе не громкими лозунгами, а инженерным результатом. Компания Chery показала бензиновый двигатель, который вплотную приблизился к пределам эффективности классического ДВС. Разработка ориентирована не на прошлое, а на гибридное будущее. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Chery
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Chery

Ставка Chery на гибриды, а не только на электромобили 

В Chery открыто дают понять: полный отказ от двигателей внутреннего сгорания компания не рассматривает. Вместо этого бренд делает ставку на подключаемые гибриды, где бензиновый двигатель остаётся ключевым элементом силовой установки. Такой подход позволяет сочетать запас хода, привычную инфраструктуру и снижение расхода топлива, особенно на фоне того, как современные моторы служат меньше прежних.

Новая разработка была представлена на Международном саммите пользователей Chery в китайском Уху. Речь идёт о четырёхцилиндровом бензиновом моторе, который достиг теплового КПД на уровне 48 процентов — показатель, ранее считавшийся практически недостижимым для серийных ДВС.

В чём суть рекордной эффективности

Тепловой КПД отражает, какая доля энергии топлива превращается в полезную работу. Для большинства современных бензиновых двигателей этот показатель находится в диапазоне 35-40 процентов. Даже лучшие гибридные силовые установки редко выходят за рамки 41-43 процентов, несмотря на активное развитие технологий и рост числа гибридных кроссоверов и электромобилей.

В случае нового двигателя Chery ключевую роль играет крайне высокая степень сжатия, точная система управления процессом сгорания и оптимизация тепловых потерь. Всё это особенно важно для гибридных автомобилей, где мотор работает в узком, наиболее эффективном диапазоне оборотов.

Где будет применяться новый двигатель

Первым носителем технологии станет гибридная система Super Hybrid, которая используется в моделях Omoda и Jaecoo. В таких автомобилях ДВС работает в связке с электромотором, аккумулятором и системой рекуперации энергии. Это позволяет снизить расход топлива, выбросы CO₂ и нагрузку на двигатель в городских режимах.

Для сегментов "компактный кроссовер", "средний класс" и "внедорожник" подобные решения становятся стратегически важными, особенно на рынках, где инфраструктура для чистых электромобилей пока развивается неравномерно.

Сравнение: классический ДВС и гибридный двигатель Chery

Традиционный бензиновый двигатель рассчитан на широкий диапазон режимов, что неизбежно снижает среднюю эффективность. Гибридный мотор Chery оптимизирован под конкретные рабочие сценарии, где он показывает максимальный КПД. В результате автомобиль реже расходует топливо вхолостую и активнее использует электротягу.

Плюсы и минусы технологии

Высокая эффективность открывает новые возможности, но у решения есть и ограничения.

К основным преимуществам относятся:

  • заметное снижение расхода топлива в городском цикле;

  • меньшие выбросы по сравнению с обычными ДВС;

  • совместимость с существующей топливной инфраструктурой.

Среди возможных минусов:

  • более сложная конструкция по сравнению с традиционным мотором;

  • зависимость эффективности от работы гибридной системы;

  • потенциально более высокая стоимость обслуживания.

Советы шаг за шагом: как выбрать гибрид с эффективным ДВС

  1. Оцените, как часто вы ездите в городе и используете электрический режим.

  2. Проверьте ёмкость батареи и реальный запас хода без включения ДВС.

  3. Уточните, адаптирован ли двигатель под локальные стандарты топлива.

  4. Сравните гарантийные условия на силовую установку и аккумулятор.

Популярные вопросы о гибридных двигателях Chery

Насколько 48% КПД влияет на расход топлива?
В реальной эксплуатации это означает меньший расход в гибридном режиме, особенно при равномерном движении.

Чем такой двигатель лучше обычного бензинового?
Он работает в оптимальных режимах и реже теряет энергию впустую.

Подходит ли технология для дальних поездок?
Да, именно гибриды сочетают электрическую экономичность и автономность ДВС.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
