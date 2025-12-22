Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Консервированные сардины повышают плотность костей — диетологи
Единый номер бронирования объединяет рейсы в одну стыковку — авиаэксперты
Тарифы на электроэнергию в России вырастут на 9–11% в 2026 году — экономист Медушенко
Аромат хвои уничтожает бактерии и грибки в воздухе — химик Дорохов
Казачество и Церковь: итоги заседания Коллегии войсковых священников
Эксперт Трепольский назвал идеальное время для покупки вторичного жилья в 2026 году
Мама Наташи Королёвой поздравила с юбилеем жену внука
Максимальный нагрев духовки оставляет центр пиццы сырым — кулинары
Массовая миграция в РФ связана не с нехваткой рабочих рук — журналист Шевченко

Запотевание начинается раньше, чем кажется: зима меняет логику видимости

Забитая вентиляция зимой повышает влажность в салоне — AUTO BILD
Авто

Зима традиционно считаются самыми сложными сезонами для водителей. Короткий световой день, дождь, грязь и перепады температур напрямую влияют на обзор и безопасность за рулём. Хорошая видимость в это время — не вопрос комфорта, а базовое условие безаварийной езды. Об этом сообщает AUTO BILD.

Щетки стеклоочистителя на авто
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Щетки стеклоочистителя на авто

Почему видимость зимой — критичный фактор

В холодный сезон лобовое стекло, фары и зеркала быстрее покрываются грязью, а в салоне скапливается влага. Всё это усиливает блики, ухудшает работу стеклоочистителей и увеличивает время реакции водителя. Даже современные системы помощи не компенсируют плохой обзор, если стекло запотело или оптика теряет эффективность.

Чистота стекол: снаружи и изнутри

После обычной мойки автомобиля лобовое стекло требует дополнительной обработки средством для стекол. Стойкие загрязнения, которые не видны днём, начинают бликовать при встречном солнце или фарах. Для деликатной очистки подойдут специальные составы для детейлинга.
В салоне на стекле образуется тонкая плёнка из пыли и выхлопных газов, которая активно притягивает влагу. Особенно это актуально для автомобилей, где курят. Регулярная чистка внутренней поверхности стекла заметно снижает запотевание.

Стеклоочистители и омыватель

Резинки дворников быстро собирают грязь и начинают оставлять разводы. Их стоит регулярно промывать водой и протирать микрофиброй, особенно в период осадков и слякоти, когда нагрузка на стеклоочистители зимой возрастает в разы. Если резина потрескалась или стала жёсткой, лучше заменить только резиновую вставку — это практичнее и дешевле, чем покупать комплект целиком.
Не менее важно следить за уровнем жидкости стеклоомывателя. Зимой используется только незамерзающая жидкость с правильной пропорцией компонентов, иначе система может выйти из строя.

Вентиляция, влага и кондиционер

Листва и грязь под капотом часто забивают вентиляционные каналы, затягивая влагу в салон. Их нужно периодически очищать вручную и пылесосом.
Влажные коврики и пространство для ног — частая причина конденсата на стёклах. Салон должен оставаться сухим. Даже зимой рекомендуется периодически включать кондиционер: он эффективно убирает лишнюю влагу из воздуха.

Фары и зимний набор

Грязная оптика теряет значительную часть светового потока, и водитель начинает видеть дорогу фрагментарно. В дождливую погоду фары стоит протирать вручную, даже если автомобиль оснащён омывателем, поскольку подготовка фар к зиме напрямую влияет на дистанцию видимости и своевременное распознавание препятствий.
В багажнике или салоне всегда должны быть скребок для льда и средство для размораживания стекол и замков — это стандартный зимний минимум.

Сравнение: уход за обзором зимой и летом

Летом основное внимание уделяется пыли и насекомым, а стеклоочистители работают в щадящем режиме. Зимой нагрузка кратно выше: грязь, реагенты, лёд и постоянная влажность. Поэтому в холодный сезон обслуживание стекол, дворников, фар и вентиляции должно быть регулярным, а не эпизодическим.

Плюсы и минусы регулярного ухода за видимостью

Постоянное внимание к обзору напрямую влияет на безопасность и комфорт, особенно в городском потоке и на трассе.


Плюсы:

  • улучшенная видимость в темноте и осадках;
  • меньше бликов и запотевания;
  • продление срока службы дворников и фар.


Минусы:

  • дополнительные затраты на автохимию;
  • необходимость регулярного контроля.

Советы шаг за шагом для зимней эксплуатации

  1. Раз в неделю очищайте стекла снаружи и изнутри.

  2. Проверяйте состояние дворников и уровень омывателя.

  3. Удаляйте влагу из салона и ковриков.

  4. Включайте кондиционер даже при работе печки.

  5. Следите за чистотой фар и зеркал.

Популярные вопросы о видимости зимой

Как выбрать зимнюю жидкость для омывателя?
Ориентируйтесь на температурный запас и проверенных производителей, избегая сомнительных смесей.

Что лучше: менять дворники целиком или только резинки?
Если каркас в порядке, замена резинок — оптимальное решение.

Почему стекла запотевают даже при работающей печке?
Причина обычно в повышенной влажности и засорённой вентиляции.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун
Наука и техника
Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Скрытое тепло под Гренландией влияет на движение ледников — заведующий Милн
Фонтанчик с проточной водой повышают интерес кошек к питью
Селёдка под шубой становится праздничнее с креветками
Казачество и Церковь: итоги заседания Коллегии войсковых священников
Эксперт Трепольский назвал идеальное время для покупки вторичного жилья в 2026 году
Забитая вентиляция зимой повышает влажность в салоне — AUTO BILD
Мама Наташи Королёвой поздравила с юбилеем жену внука
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Максимальный нагрев духовки оставляет центр пиццы сырым — кулинары
Массовая миграция в РФ связана не с нехваткой рабочих рук — журналист Шевченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.