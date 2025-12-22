Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижение пенсионного возраста приведет к более низким выплатам — депутат Бессараб
Перенос простуды на ногах повышает риск осложнений — иммунолог Жемчугов
Фетисов включил Овечкина в тройку лучших спортсменов года
Постоянно подключённые зарядные устройства создают фантомную нагрузку в доме
Взятие Вильчи подтвердило изменение динамики СВО — политолог Колчин
В Курске открыли мемориальную доску Вадиму Кирпиченко
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев

Японский рынок без границ: в линейке Honda появилась нетипичная логика происхождения

Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Авто

Японский авторынок переживает заметный, хотя и не шумный разворот. Страна, десятилетиями ассоциировавшаяся с машинами "только для своих", всё чаще получает автомобили, произведённые за пределами архипелага. Один из самых показательных кейсов — стратегия Honda, которая начала ввозить в Японию собственные модели. Об этом сообщает издание Autoblog.

Honda CR-V
Фото: commons.wikimedia.org by HJUdall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Honda CR-V

Когда JDM перестал быть исключительно японским 

Аббревиатура JDM долгое время была маркером особого статуса. Под ней понимались автомобили, созданные специально для внутреннего рынка Японии и недоступные за её пределами. От культовой Honda NSX до нишевых кей-каров вроде S660 — такие машины формировали миф о закрытом и элитарном рынке.

Со временем этот миф начал трескаться. Глобализация автопрома и давление на издержки изменили правила игры. Даже японские бренды всё чаще выстраивают производство так, чтобы завод находился ближе к рынкам роста, а не обязательно на родине марки. При этом сама идея "японского качества" никуда не исчезла — она просто перестала быть жёстко привязана к географии.

Какие модели Honda теперь ввозят в Японию

Один из самых наглядных примеров — Honda CR-V. Гибридный CR-V e: HEV для японского рынка собирается в Таиланде, а водородный CR-V e: FCEV поставляется из США, с завода в Огайо. Фактически ключевой кроссовер бренда для домашнего рынка больше не является продуктом локальной сборки.

В эту же логику укладываются и другие модели. Accord приезжает из Таиланда, Odyssey — из Китая, компактный WR-V — из Индии. В сумме Honda импортирует примерно треть своей линейки для Японии. При этом кей-кары по-прежнему выпускаются внутри страны — этот сегмент жёстко завязан на местные регламенты и экономику.

Что остаётся "сделано в Японии"

Полный отказ от внутреннего производства не планируется. Модели Fit, Step Wgn, Freed, Vezel, ZR-V, Civic, включая Type R, а также возрождённый Prelude продолжают собираться на японских заводах. Это те автомобили, где локальный рынок остаётся ключевым, а объёмы продаж оправдывают загрузку мощностей.

Интересно, что на фоне таких решений устойчивый имидж японских брендов по надёжности сохраняется. В международных исследованиях именно японцы продолжают опережать европейский премиум, что подтверждает, что место сборки не стало критическим фактором для конечного качества, как это видно, например, в рейтинге надёжности японских брендов.

Экономика вместо романтики

Причины происходящего лежат на поверхности. Таиланд давно стал производственным хабом Юго-Восточной Азии, Китай даёт масштаб и скорость, Индия — доступ к растущим рынкам и более низкую себестоимость. В ряде случаев доставка готового автомобиля в Японию оказывается дешевле, чем поддержание избыточных мощностей внутри страны.

Этот подход вписывается в глобальную картину, где импорт и перераспределение потоков всё сильнее меняют традиционные рынки. Подобные процессы хорошо видны и за пределами Японии, когда импорт автомобилей усиливает позиции азиатских производителей и постепенно вытесняет старые региональные модели производства.

Сравнение: японская сборка и импортные Honda

Автомобили японской сборки традиционно ассоциируются с локальной идентичностью и историей бренда. Они часто точнее попадают в вкусы внутреннего покупателя и воспринимаются как "настоящий JDM". Импортные версии, напротив, изначально проектируются как глобальные продукты с универсальными настройками.

При этом по ключевым параметрам — ресурсу, подгонке деталей, надёжности гибридных систем — принципиальной разницы нет. Отличие сводится скорее к восприятию и символике, чем к реальным эксплуатационным характеристикам.

Плюсы и минусы новой стратегии

Переход к импорту части модельного ряда имеет очевидные сильные и слабые стороны. Он меняет не только экономику бренда, но и отношение покупателей.

Среди плюсов можно выделить:

  • снижение затрат и более гибкое ценообразование;
  • использование современных заводов и масштабируемых платформ;
  • сохранение привычного уровня качества и надёжности.

К минусам относят:

  • размывание классического образа JDM;
  • зависимость от глобальной логистики;
  • потерю ощущения "эксклюзивности" у части аудитории.

Советы шаг за шагом: как выбирать Honda в Японии

При выборе Honda на японском рынке стоит начать с понимания типа силовой установки — гибрид, бензин или водород. Далее важно учитывать страну производства, так как от неё могут зависеть сроки поставки и набор опций. Следующий шаг — расчёт полной стоимости владения, включая страховку и обслуживание. Финальный этап — тест-драйв, который позволяет отбросить мифы и оценить автомобиль по факту.

Популярные вопросы о стратегии Honda в Японии

Почему Honda ввозит автомобили в Японию?
Это позволяет снизить издержки и эффективнее распределять производство между глобальными заводами.

Страдает ли качество от зарубежной сборки?
Нет, автомобили соответствуют единым стандартам бренда независимо от страны выпуска.

Что выбрать — японскую сборку или импорт?
Выбор зависит от модели, цены и оснащения, а не от географии завода.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов
Замшевые мюли The Row и Ugg стали частью зимних городских образов
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Российская сеть дискаунтеров "Светофор" вышла на рынок Бразилии под брендом Vantajosо
В США заменяют назначенных при Байдене послов — политолог Топорнин
Интерактивный центр дымковской игрушки разместят на Спасской улице — гиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.