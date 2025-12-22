Допуск к рулю по новой схеме: патент BMW показывает неожиданный сценарий будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
BMW запатентовала блокировку запуска авто при алкоголе — Autoblog
Пьяное вождение остаётся одной из самых острых проблем на дорогах, несмотря на развитие ассистентов и электроники. BMW предлагает технологическое решение, которое может вмешиваться ещё до начала поездки. Речь идёт не о штрафах или камерах, а о блокировке самого автомобиля. Об этом сообщает Autoblog.

BMW Logo
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Logo

Почему проблема до сих пор актуальна 

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, около 30% смертельных ДТП ежегодно связаны с вождением в нетрезвом виде. В 2023 году это привело к 12 429 погибшим — в среднем более 30 человек в день. Даже с учётом современных систем безопасности, таких как автоматическое торможение и контроль полосы, человеческий фактор по-прежнему остаётся ключевым риском, особенно когда речь идёт о нетрезвых водителях.

Автопроизводители всё чаще смещают фокус с последствий аварий на их предотвращение, делая ставку на электронику, которая ограничивает доступ к управлению автомобилем ещё до начала движения.

Суть патента BMW

BMW подала патент во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности, в котором предлагается связать цифровой ключ автомобиля с алкотестером. Сегодня цифровой ключ уже используется в ряде моделей: смартфон или смарт-часы позволяют открывать авто, запускать двигатель, настраивать климат-контроль и сохранять водительские профили — всё это уже стало частью повседневной эксплуатации.

Согласно описанию патента, перед возможностью начать движение водитель должен пройти дыхательный тест. Если уровень алкоголя превышает допустимую норму, автомобиль остаётся заблокированным, что перекликается с ситуациями, когда даже стоящий автомобиль может стать причиной юридических последствий для водителя. При этом система может разрешить доступ к мультимедиа и климату, чтобы человек мог безопасно дождаться трезвого водителя или прийти в норму в салоне.

Баланс между безопасностью и контролем

Подобные решения давно применяются в рамках судебных ограничений, когда водителям предписывают использовать алкозамки. Однако массовое внедрение такой технологии поднимает вопрос конфиденциальности данных, особенно в контексте того, как фиксируются и хранятся результаты проверок, включая сценарии, когда алкотестер показал ноль, но водителя всё равно могут направить на дополнительные процедуры.

Опасения усиливаются на фоне недавних скандалов вокруг телеметрии и пользовательских данных, которые уже вызывали вопросы у страховых компаний и регуляторов.

Потенциальное влияние на рынок

Патент BMW укладывается в общий тренд: автопроизводители всё чаще ограничивают возможности водителя ради безопасности. Аналогичный подход применяется и в других сегментах, где электроника всё активнее вмешивается в процесс управления, снижая риски аварийности.

Если подобные системы станут стандартом, это может изменить требования к страховке, корпоративным автопаркам и каршерингу, где контроль поведения водителя напрямую влияет на экономику сервиса и уровень рисков.

Сравнение: цифровой ключ с алкотестером и классические решения

Классические меры борьбы с пьяным вождением опираются на проверки и наказания после нарушения. Технология BMW работает на опережение, не позволяя запустить автомобиль. В отличие от стационарных алкозамков, цифровой ключ интегрируется в экосистему смартфона и автомобиля, что упрощает использование. При этом вопрос хранения данных делает её более чувствительной с точки зрения приватности.

Плюсы и минусы технологии

Решение выглядит перспективным, но не универсальным. Оно сочетает удобство и жёсткий контроль, что подходит не всем сценариям эксплуатации.

Преимущества включают:

  • снижение числа аварий по вине нетрезвых водителей;
  • интеграцию с уже существующими цифровыми ключами;
  • возможность использовать климат и мультимедиа без движения.

Ограничения и риски:

  • вопросы конфиденциальности и хранения данных;
  • потенциальное влияние на страховые взносы;
  • зависимость от корректной работы электроники и датчиков.

Советы по использованию подобных систем

  1. Проверяйте, где и как хранятся данные о тестах.

  2. Уточняйте условия страхования при наличии таких технологий.

  3. Используйте систему как дополнительную защиту, а не замену личной ответственности.

Популярные вопросы о технологии блокировки пьяного вождения

Как выбрать автомобиль с подобной системой?
Следует обращать внимание на поддержку цифрового ключа и официальные заявления производителя о внедрении алкотестеров.

Повлияет ли это на стоимость страховки?
Теоретически — да, как в сторону снижения, так и увеличения, в зависимости от политики страховой компании и подхода к оценке рисков.

Что лучше: алкозамок или цифровой ключ с проверкой?
Алкозамок проще и автономнее, цифровой ключ удобнее и гибче, но требует доверия к обработке данных, особенно в ситуациях, когда выпил в припаркованной машине и последствия зависят от обстоятельств.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
