Эта деталь в автомобиле давно стала объектом охоты, хотя большинство водителей её игнорирует

Катализатор автомобиля включает платину палладий и родий — Jalopnik

Платина давно закрепилась в статусе одного из самых ценных металлов, но мало кто задумывается, что она буквально ездит с нами каждый день. Источник редкого ресурса спрятан в детали, на которую водители обычно не обращают внимания. Речь идёт о каталитическом нейтрализаторе — элементе выхлопной системы, ставшем объектом охоты злоумышленников, сообщает Jalopnik.

Фото: wikipediа by The RedBurn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ катализатор

Почему платина в катализаторе так ценится

Платину используют уже несколько тысяч лет, и её редкость играет ключевую роль в высокой цене. В природе этот металл встречается в 15-20 раз реже золота, что автоматически делает его стратегическим ресурсом. Автопром нашёл ему прикладное применение — в системах очистки выхлопных газов.

В среднем один каталитический нейтрализатор содержит около 3-7 граммов платины. Цифра кажется скромной, но при цене почти 4 500 рублей за грамм ценность детали резко возрастает. С учётом того, что катализатор можно демонтировать менее чем за минуту, он превратился в удобную цель для криминального бизнеса, особенно на фоне новых тенденций угонов.

Какие ещё металлы скрыты внутри

Каталитический нейтрализатор работает не только за счёт платины. В его основе — металлы платиновой группы, которые одновременно устойчивы к агрессивной среде и ускоряют химические реакции.

В конструкции обычно используются:

платина и палладий — для нейтрализации угарного газа и углеводородов;

родий — для снижения оксидов азота.

При этом палладий встречается примерно в 15 раз реже платины, а родий — почти в 25 раз. Родий считается одним из самых редких металлов на планете, что объясняет его цену свыше 22 500 рублей за грамм.

Почему катализаторы воруют чаще всего

Общий объём драгоценных металлов в одном катализаторе невелик: несколько граммов платины, 2-7 граммов палладия и до 2 граммов родия. Однако в пересчёте на деньги это ощутимый доход. За катализатор с обычного бензинового автомобиля перекупщики платят до 27 000 рублей, а за деталь с гибрида — до 126 000 рублей.

Разница объясняется конструкцией: гибриды дольше работают в щадящем режиме, поэтому в их катализаторах выше концентрация ценных металлов. Именно поэтому такие автомобили чаще попадают в зону риска и нередко фигурируют в статистике страховых компаний.

Как защитить автомобиль от кражи

Несмотря на снижение числа краж после пандемии, проблема остаётся актуальной. Особенно уязвимы автомобили без гаражного хранения и с высоким клиренсом.

Практика показывает, что эффективны несколько базовых мер. Парковка на освещённых площадках с камерами видеонаблюдения снижает вероятность кражи. Домашний гараж или собственная система видеонаблюдения также работают как фактор сдерживания.

Дополнительно можно нанести гравировку с номером автомобиля на корпус катализатора или установить специальные противоугонные кожухи. Такие решения усложняют перепродажу детали и делают кражу экономически менее привлекательной.

Сравнение: бензиновый автомобиль и гибрид

Каталитические нейтрализаторы в бензиновых моделях содержат стандартный набор металлов и быстрее изнашиваются. В гибридных автомобилях катализатор работает мягче, дольше сохраняет активные элементы и содержит больше палладия и родия. Именно поэтому гибриды чаще становятся целью краж, а их ремонт обходится дороже.

Плюсы и минусы каталитических нейтрализаторов

Каталитический нейтрализатор — обязательный элемент современного авто, но у него есть не только преимущества. Он снижает вредные выбросы и помогает соответствовать экологическим нормам. При этом высокая стоимость драгоценных металлов делает его уязвимым для краж и увеличивает цену замены.

К дополнительным минусам относят чувствительность к качеству топлива и дорогой ремонт. Однако без этой детали эксплуатация автомобиля в большинстве стран невозможна.

Советы шаг за шагом по защите катализатора

Выбирайте освещённые и охраняемые парковки. По возможности храните автомобиль в гараже. Установите камеры или видеорегистратор с датчиком движения. Рассмотрите гравировку или защитный кожух для катализатора.

Популярные вопросы о каталитических нейтрализаторах

Сколько стоит замена катализатора? Цена зависит от модели авто и может доходить до нескольких сотен тысяч рублей, особенно для гибридов.

Что лучше — оригинальный или универсальный катализатор? Оригинал дороже, но точнее соответствует требованиям двигателя и экологии.

Можно ли ездить без катализатора? В большинстве регионов это незаконно и приводит к проблемам с техосмотром и экологическими штрафами.