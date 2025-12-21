Эта деталь в автомобиле давно стала объектом охоты, хотя большинство водителей её игнорирует

Платина давно закрепилась в статусе одного из самых ценных металлов, но мало кто задумывается, что она буквально ездит с нами каждый день. Источник редкого ресурса спрятан в детали, на которую водители обычно не обращают внимания. Речь идёт о каталитическом нейтрализаторе — элементе выхлопной системы, ставшем объектом охоты злоумышленников, сообщает Jalopnik.
Платину используют уже несколько тысяч лет, и её редкость играет ключевую роль в высокой цене. В природе этот металл встречается в 15-20 раз реже золота, что автоматически делает его стратегическим ресурсом. Автопром нашёл ему прикладное применение — в системах очистки выхлопных газов.
В среднем один каталитический нейтрализатор содержит около 3-7 граммов платины. Цифра кажется скромной, но при цене почти 4 500 рублей за грамм ценность детали резко возрастает. С учётом того, что катализатор можно демонтировать менее чем за минуту, он превратился в удобную цель для криминального бизнеса, особенно на фоне новых тенденций угонов.
Каталитический нейтрализатор работает не только за счёт платины. В его основе — металлы платиновой группы, которые одновременно устойчивы к агрессивной среде и ускоряют химические реакции.
В конструкции обычно используются:
платина и палладий — для нейтрализации угарного газа и углеводородов;
родий — для снижения оксидов азота.
При этом палладий встречается примерно в 15 раз реже платины, а родий — почти в 25 раз. Родий считается одним из самых редких металлов на планете, что объясняет его цену свыше 22 500 рублей за грамм.
Общий объём драгоценных металлов в одном катализаторе невелик: несколько граммов платины, 2-7 граммов палладия и до 2 граммов родия. Однако в пересчёте на деньги это ощутимый доход. За катализатор с обычного бензинового автомобиля перекупщики платят до 27 000 рублей, а за деталь с гибрида — до 126 000 рублей.
Разница объясняется конструкцией: гибриды дольше работают в щадящем режиме, поэтому в их катализаторах выше концентрация ценных металлов. Именно поэтому такие автомобили чаще попадают в зону риска и нередко фигурируют в статистике страховых компаний.
Несмотря на снижение числа краж после пандемии, проблема остаётся актуальной. Особенно уязвимы автомобили без гаражного хранения и с высоким клиренсом.
Практика показывает, что эффективны несколько базовых мер. Парковка на освещённых площадках с камерами видеонаблюдения снижает вероятность кражи. Домашний гараж или собственная система видеонаблюдения также работают как фактор сдерживания.
Дополнительно можно нанести гравировку с номером автомобиля на корпус катализатора или установить специальные противоугонные кожухи. Такие решения усложняют перепродажу детали и делают кражу экономически менее привлекательной.
Каталитические нейтрализаторы в бензиновых моделях содержат стандартный набор металлов и быстрее изнашиваются. В гибридных автомобилях катализатор работает мягче, дольше сохраняет активные элементы и содержит больше палладия и родия. Именно поэтому гибриды чаще становятся целью краж, а их ремонт обходится дороже.
Каталитический нейтрализатор — обязательный элемент современного авто, но у него есть не только преимущества. Он снижает вредные выбросы и помогает соответствовать экологическим нормам. При этом высокая стоимость драгоценных металлов делает его уязвимым для краж и увеличивает цену замены.
К дополнительным минусам относят чувствительность к качеству топлива и дорогой ремонт. Однако без этой детали эксплуатация автомобиля в большинстве стран невозможна.
Выбирайте освещённые и охраняемые парковки.
По возможности храните автомобиль в гараже.
Установите камеры или видеорегистратор с датчиком движения.
Рассмотрите гравировку или защитный кожух для катализатора.
Сколько стоит замена катализатора? Цена зависит от модели авто и может доходить до нескольких сотен тысяч рублей, особенно для гибридов.
Что лучше — оригинальный или универсальный катализатор? Оригинал дороже, но точнее соответствует требованиям двигателя и экологии.
Можно ли ездить без катализатора? В большинстве регионов это незаконно и приводит к проблемам с техосмотром и экологическими штрафами.
