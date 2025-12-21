Холод пережить можно, а вот затор — не всегда: зима раскрывает уязвимость электромобилей

Электромобиль обогревает салон от батареи часами — Auto Motor und Sport

Зимние пробки и перекрытые трассы — стресс для любого водителя, но владельцы электромобилей переживают особенно сильно. Главный страх — останется ли салон тёплым, если машина часами стоит без движения на морозе. Практика и расчёты показывают, что реальная картина отличается от популярных мифов. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Фото: unsplash.com by Dulana Kodithuwakku is licensed under Free to use under the Unsplash License Автомобиль в снегу

Почему электромобиль не замерзает в пробке

В отличие от машин с ДВС, электромобиль не получает тепло "бесплатно" от работающего мотора. Для обогрева салона используется энергия тяговой батареи, которая питает отдельную систему отопления. Чаще всего это резистивный нагреватель, знакомый по бытовой технике. Принцип простой: электрический ток проходит через элемент, тот нагревается и передаёт тепло в салон, формируя стабильный прогрев салона зимой даже без движения.

В современных моделях применяются PTC-нагреватели с керамическими элементами. Их ключевая особенность — саморегуляция температуры. По мере нагрева сопротивление растёт, а потребление энергии снижается. Это делает систему стабильной и безопасной даже при длительной работе в минусовых температурах.

Сколько энергии уходит на обогрев

Расход энергии на отопление напрямую зависит от погоды и настроек климата. В среднем система отопления потребляет от 1 до 3 кВт. Для батареи ёмкостью 60-80 кВт·ч это означает десятки часов автономного обогрева без движения. Даже с учётом потерь на холоде запас по времени остаётся существенным.

Важно и то, что в пробке электромобиль не тратит энергию на холостой ход, как это делает автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В итоге баланс потребления часто оказывается не таким критичным, как ожидают новички в электромобильности.

Что происходит в экстремальных условиях

При сильном морозе система управления может снижать мощность отопления, чтобы сохранить заряд батареи. Однако приоритет всегда отдаётся безопасности и минимальному комфорту в салоне. Кроме того, многие модели позволяют локально обогревать сиденья и руль — это эффективнее, чем греть весь объём воздуха и избегать типичных ошибок обогревателя зимой.

Дополнительный фактор — тепло, выделяемое самой батареей и силовой электроникой. Оно частично используется для поддержания рабочей температуры, что также снижает нагрузку на отопитель.

Сравнение: электромобиль и автомобиль с ДВС в зимней пробке

Автомобиль с ДВС получает тепло от двигателя, но при длительном простое на холостых оборотах расходует топливо и рискует остаться с пустым баком. Электромобиль тратит заряд батареи, но делает это предсказуемо и без лишних потерь. При этом отсутствие выхлопа позволяет безопасно оставаться в закрытом салоне, что особенно важно при снежных завалах и многочасовых заторах.

Плюсы и минусы электромобиля зимой

Зимняя эксплуатация имеет свои особенности, которые стоит учитывать заранее. Электромобиль в холодное время года показывает как сильные, так и слабые стороны.

Преимущества:

стабильная работа отопления без холостого хода;

быстрый прогрев салона;

возможность точечного обогрева сидений и руля.

Недостатки:

увеличение общего энергопотребления;

снижение запаса хода при сильных морозах;

зависимость комфорта от уровня заряда батареи.

Советы шаг за шагом для зимних поездок

Перед выездом полностью зарядите батарею и прогрейте салон от сети. Используйте подогрев сидений и руля вместо максимальной температуры климата. Следите за прогнозом и планируйте маршрут с учётом зарядных станций. Держите в машине тёплые вещи на случай длительной остановки.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации электромобилей

Не разрядится ли батарея за ночь в пробке?

При среднем уровне заряда и умеренных настройках климата батареи хватит на многие часы, а иногда и на сутки.

Что лучше зимой: электромобиль или гибрид?

Гибрид даёт дополнительную гибкость, но современный электромобиль при правильной подготовке не уступает по уровню комфорта.

Сколько стоит обогрев салона в пересчёте на заряд?

Дополнительный расход энергии увеличивает потребление, но в денежном выражении это, как правило, дешевле топлива для ДВС.