Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивые суши в тарталетках с крабовыми палочками и сыром
HD Hyundai и ВМС Перу объединяют усилия для разработки подводной лодки
Рецепт запечённой курицы с мандаринами в духовке для праздника
Зимнее планирование огорода и анализ почвы повышают урожайность
Агротуризм в регионах вырос за счет участия гостей — фермеры
Мини-тренировки по 10 минут помогают снизить последствия сидячей работы в декабре
Почему ледники Памира–Каракорума стабильны: исследование гляциолога Иидзуки
Агрессия кошки к собаке связана с защитой ресурсов, а не ревностью — Ouest-France
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой

Холод пережить можно, а вот затор — не всегда: зима раскрывает уязвимость электромобилей

Электромобиль обогревает салон от батареи часами — Auto Motor und Sport
Авто

Зимние пробки и перекрытые трассы — стресс для любого водителя, но владельцы электромобилей переживают особенно сильно. Главный страх — останется ли салон тёплым, если машина часами стоит без движения на морозе. Практика и расчёты показывают, что реальная картина отличается от популярных мифов. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Dulana Kodithuwakku is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему электромобиль не замерзает в пробке 

В отличие от машин с ДВС, электромобиль не получает тепло "бесплатно" от работающего мотора. Для обогрева салона используется энергия тяговой батареи, которая питает отдельную систему отопления. Чаще всего это резистивный нагреватель, знакомый по бытовой технике. Принцип простой: электрический ток проходит через элемент, тот нагревается и передаёт тепло в салон, формируя стабильный прогрев салона зимой даже без движения.

В современных моделях применяются PTC-нагреватели с керамическими элементами. Их ключевая особенность — саморегуляция температуры. По мере нагрева сопротивление растёт, а потребление энергии снижается. Это делает систему стабильной и безопасной даже при длительной работе в минусовых температурах.

Сколько энергии уходит на обогрев

Расход энергии на отопление напрямую зависит от погоды и настроек климата. В среднем система отопления потребляет от 1 до 3 кВт. Для батареи ёмкостью 60-80 кВт·ч это означает десятки часов автономного обогрева без движения. Даже с учётом потерь на холоде запас по времени остаётся существенным.

Важно и то, что в пробке электромобиль не тратит энергию на холостой ход, как это делает автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В итоге баланс потребления часто оказывается не таким критичным, как ожидают новички в электромобильности.

Что происходит в экстремальных условиях

При сильном морозе система управления может снижать мощность отопления, чтобы сохранить заряд батареи. Однако приоритет всегда отдаётся безопасности и минимальному комфорту в салоне. Кроме того, многие модели позволяют локально обогревать сиденья и руль — это эффективнее, чем греть весь объём воздуха и избегать типичных ошибок обогревателя зимой.

Дополнительный фактор — тепло, выделяемое самой батареей и силовой электроникой. Оно частично используется для поддержания рабочей температуры, что также снижает нагрузку на отопитель.

Сравнение: электромобиль и автомобиль с ДВС в зимней пробке

Автомобиль с ДВС получает тепло от двигателя, но при длительном простое на холостых оборотах расходует топливо и рискует остаться с пустым баком. Электромобиль тратит заряд батареи, но делает это предсказуемо и без лишних потерь. При этом отсутствие выхлопа позволяет безопасно оставаться в закрытом салоне, что особенно важно при снежных завалах и многочасовых заторах.

Плюсы и минусы электромобиля зимой

Зимняя эксплуатация имеет свои особенности, которые стоит учитывать заранее. Электромобиль в холодное время года показывает как сильные, так и слабые стороны.

Преимущества:

  • стабильная работа отопления без холостого хода;
  • быстрый прогрев салона;
  • возможность точечного обогрева сидений и руля.

Недостатки:

  • увеличение общего энергопотребления;
  • снижение запаса хода при сильных морозах;
  • зависимость комфорта от уровня заряда батареи.

Советы шаг за шагом для зимних поездок

  1. Перед выездом полностью зарядите батарею и прогрейте салон от сети.

  2. Используйте подогрев сидений и руля вместо максимальной температуры климата.

  3. Следите за прогнозом и планируйте маршрут с учётом зарядных станций.

  4. Держите в машине тёплые вещи на случай длительной остановки.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации электромобилей

Не разрядится ли батарея за ночь в пробке?

При среднем уровне заряда и умеренных настройках климата батареи хватит на многие часы, а иногда и на сутки.

Что лучше зимой: электромобиль или гибрид?

Гибрид даёт дополнительную гибкость, но современный электромобиль при правильной подготовке не уступает по уровню комфорта.

Сколько стоит обогрев салона в пересчёте на заряд?

Дополнительный расход энергии увеличивает потребление, но в денежном выражении это, как правило, дешевле топлива для ДВС.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Домашние удобрения для рождественского кактуса продлевают зимнее цветение — Centrum
Садоводство, цветоводство
Домашние удобрения для рождественского кактуса продлевают зимнее цветение — Centrum
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Последние материалы
Мини-тренировки по 10 минут помогают снизить последствия сидячей работы в декабре
Почему ледники Памира–Каракорума стабильны: исследование гляциолога Иидзуки
Зимой достаточно трёх свитеров для любых повседневных образов — Folha Vitoria
Агрессия кошки к собаке связана с защитой ресурсов, а не ревностью — Ouest-France
В России поднимут минимальные оптовые цены на водку — Минфин
21 декабря усилит интуицию у Раков Скорпионов и Рыб
Бордовые сапоги стали главным зимним трендом 2025–2026 — Vogue
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой
Упражнения на баланс замедляют потерю устойчивости после 50 лет
Крылья с барбекю и медовой глазурью стали фирменным блюдом в Гане — Epicurious
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.