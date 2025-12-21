Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистка стиральной машины уксусом подходит для разных загрузок — Apartment Therapy
Семена папайи из спелого плода дали всходы за 14 дней — Mein Schoener Garten
Катя Гордон возмутилась поведением Джигана и Самойловой
Киев перешёл к атакам на российские нефтяные суда
Паркет, ламинат и ковёр не подходят для кухни — Real Simple
Половина случаев высокого давления связана не с сердцем — кардиолог Рудченко
Магнитная инверсия не угрожает биосфере Земли — геофизик Пасенко
В России готовят новые правила для водителей и рост штрафов — Rambler
Лавров напомнил третий закон Ньютона, объясняя устойчивость России к санкциям

Любимец водителей из Японии удивил рынки: у Mazda появился неожиданный аргумент за ДВС

Mazda сохранила ДВС при снижении выбросов CO₂ — Auto Motor und Sport
Авто

Двигатель внутреннего сгорания может получить вторую жизнь — и не за счёт компромиссов. Mazda предлагает радикально иной подход: не просто сокращать выбросы CO₂, а улавливать их прямо из выхлопа и повторно использовать. Речь идёт о системе, которая встраивается в классическую силовую установку и работает по принципам экономики замкнутого цикла. Компания делает ставку на то, что ДВС ещё рано списывать со счетов. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Mazda
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Mazda

Новый взгляд Mazda на двигатель внутреннего сгорания 

В Mazda рассматривают двигатель внутреннего сгорания не как тупиковую технологию, а как платформу для дальнейшего развития. Один из ключевых проектов компании — система рециркуляции CO₂, способная улавливать углекислый газ непосредственно из выхлопных газов автомобиля. Далее этот CO₂ не выбрасывается в атмосферу, а направляется на повторное использование.

Подобные разработки логично вписываются в общий тренд адаптации классических моторов к новым экологическим стандартам — как это уже происходит с топливами нового поколения, включая бензин со спиртом, который всё активнее тестируется и внедряется в серийные двигатели.

Как работает система улавливания CO₂

Принципиально система напоминает промышленные установки CCS (carbon capture and storage), но адаптирована под компактные размеры автомобиля. CO₂ отделяется от других компонентов выхлопа, временно накапливается и затем передаётся для дальнейшего использования после обслуживания или заправки.

В Mazda подчёркивают, что цель разработки — не только снижение углеродного следа при эксплуатации автомобиля, но и продление жизненного цикла самой силовой установки. На фоне дискуссий о том, почему современные моторы служат меньше прежних, такой подход выглядит попыткой изменить саму философию развития ДВС.

Экономика замкнутого цикла и автопром

Подход Mazda вписывается в глобальный тренд на circular economy. Вместо отказа от ДВС в пользу электромобилей компания предлагает альтернативный сценарий, при котором автомобили с бензиновыми и гибридными установками продолжают использоваться, но становятся частью замкнутого производственного цикла.

Это особенно актуально для рынков, где инфраструктура для электромобилей развивается медленно, а спрос на компактные автомобили, кроссоверы и коммерческий транспорт остаётся высоким. Mazda делает ставку на технологическую гибкость, а не на единый универсальный путь.

Сравнение: ДВС с улавливанием CO₂ и электромобиль

Классический электромобиль не производит выбросов во время движения, но его углеродный след сильно зависит от источников электроэнергии и производства батарей. Двигатель внутреннего сгорания с системой улавливания CO₂ снижает выбросы на этапе эксплуатации и позволяет повторно использовать углекислый газ в промышленности.

Кроме того, такие двигатели не требуют полной перестройки инфраструктуры, в отличие от зарядных сетей для электромобилей. Это делает технологию потенциально более масштабируемой в краткосрочной перспективе, особенно для среднего класса автомобилей и коммерческого сегмента.

Плюсы и минусы технологии Mazda

Подход Mazda выглядит многообещающим, но имеет свои особенности. Он сочетает в себе преимущества проверенных технологий и новых экологических решений.

К основным плюсам можно отнести:

  • снижение прямых выбросов CO₂;
  • возможность повторного использования углекислого газа;
  • сохранение привычной архитектуры автомобиля и топливной инфраструктуры.

При этом есть и ограничения:

  • усложнение конструкции двигателя;
  • необходимость обслуживания системы улавливания;
  • зависимость эффекта от последующей переработки CO₂.

Советы шаг за шагом: как оценивать такие технологии при выборе автомобиля

Перед покупкой автомобиля с новыми экологическими решениями стоит учитывать несколько факторов. Важно понимать, как именно технология работает в реальных условиях. Обратите внимание на наличие сервисной поддержки и инфраструктуры для обслуживания. Оцените, насколько технология совместима с вашим стилем эксплуатации — город, трасса, коммерческое использование. И, наконец, сравните совокупные затраты владения с альтернативами, включая гибриды и электромобили.

Популярные вопросы о двигателях с улавливанием CO₂

Что лучше — электромобиль или ДВС с улавливанием CO₂?

Выбор зависит от условий эксплуатации, доступности зарядной инфраструктуры и источников энергии в регионе.

Насколько это удорожает автомобиль?

На ранних этапах технология может увеличить стоимость, но при массовом внедрении разница может сократиться.

Можно ли использовать такую систему в коммерческом транспорте?

Да, именно коммерческие автомобили и фургоны считаются одними из самых перспективных сегментов для внедрения подобных решений.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Домашние удобрения для рождественского кактуса продлевают зимнее цветение — Centrum
Садоводство, цветоводство
Домашние удобрения для рождественского кактуса продлевают зимнее цветение — Centrum
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Шоу-бизнес
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Чёрную смородину желательно сажать зимой — садовод Джулиан Палфраманд
Садоводство, цветоводство
Чёрную смородину желательно сажать зимой — садовод Джулиан Палфраманд
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Чистка стиральной машины уксусом подходит для разных загрузок — Apartment Therapy
Астрологический фон усиливает потребность в порядке и паузах
В Париже сохранились полностью готовые станции метро без пассажиров
Яд мамбы вызывает двойной паралич, обходя противоядия — профессор Брайан Фрай
Масло черного тмина содержит тимохинон с антиэйдж-действием — ND Mais
Семена папайи из спелого плода дали всходы за 14 дней — Mein Schoener Garten
Катя Гордон возмутилась поведением Джигана и Самойловой
Безымянный вулкан потерял вершину из-за бокового взрыва 1956 года — Science&Vie
Гонконгский грипп вызывает тяжёлое течение у детей до 5 лет
Киев перешёл к атакам на российские нефтяные суда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.