Любимец водителей из Японии удивил рынки: у Mazda появился неожиданный аргумент за ДВС

Mazda сохранила ДВС при снижении выбросов CO₂ — Auto Motor und Sport

Двигатель внутреннего сгорания может получить вторую жизнь — и не за счёт компромиссов. Mazda предлагает радикально иной подход: не просто сокращать выбросы CO₂, а улавливать их прямо из выхлопа и повторно использовать. Речь идёт о системе, которая встраивается в классическую силовую установку и работает по принципам экономики замкнутого цикла. Компания делает ставку на то, что ДВС ещё рано списывать со счетов. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Mazda

Новый взгляд Mazda на двигатель внутреннего сгорания

В Mazda рассматривают двигатель внутреннего сгорания не как тупиковую технологию, а как платформу для дальнейшего развития. Один из ключевых проектов компании — система рециркуляции CO₂, способная улавливать углекислый газ непосредственно из выхлопных газов автомобиля. Далее этот CO₂ не выбрасывается в атмосферу, а направляется на повторное использование.

Подобные разработки логично вписываются в общий тренд адаптации классических моторов к новым экологическим стандартам — как это уже происходит с топливами нового поколения, включая бензин со спиртом, который всё активнее тестируется и внедряется в серийные двигатели.

Как работает система улавливания CO₂

Принципиально система напоминает промышленные установки CCS (carbon capture and storage), но адаптирована под компактные размеры автомобиля. CO₂ отделяется от других компонентов выхлопа, временно накапливается и затем передаётся для дальнейшего использования после обслуживания или заправки.

В Mazda подчёркивают, что цель разработки — не только снижение углеродного следа при эксплуатации автомобиля, но и продление жизненного цикла самой силовой установки. На фоне дискуссий о том, почему современные моторы служат меньше прежних, такой подход выглядит попыткой изменить саму философию развития ДВС.

Экономика замкнутого цикла и автопром

Подход Mazda вписывается в глобальный тренд на circular economy. Вместо отказа от ДВС в пользу электромобилей компания предлагает альтернативный сценарий, при котором автомобили с бензиновыми и гибридными установками продолжают использоваться, но становятся частью замкнутого производственного цикла.

Это особенно актуально для рынков, где инфраструктура для электромобилей развивается медленно, а спрос на компактные автомобили, кроссоверы и коммерческий транспорт остаётся высоким. Mazda делает ставку на технологическую гибкость, а не на единый универсальный путь.

Сравнение: ДВС с улавливанием CO₂ и электромобиль

Классический электромобиль не производит выбросов во время движения, но его углеродный след сильно зависит от источников электроэнергии и производства батарей. Двигатель внутреннего сгорания с системой улавливания CO₂ снижает выбросы на этапе эксплуатации и позволяет повторно использовать углекислый газ в промышленности.

Кроме того, такие двигатели не требуют полной перестройки инфраструктуры, в отличие от зарядных сетей для электромобилей. Это делает технологию потенциально более масштабируемой в краткосрочной перспективе, особенно для среднего класса автомобилей и коммерческого сегмента.

Плюсы и минусы технологии Mazda

Подход Mazda выглядит многообещающим, но имеет свои особенности. Он сочетает в себе преимущества проверенных технологий и новых экологических решений.

К основным плюсам можно отнести:

снижение прямых выбросов CO₂;

возможность повторного использования углекислого газа;

сохранение привычной архитектуры автомобиля и топливной инфраструктуры.

При этом есть и ограничения:

усложнение конструкции двигателя;

необходимость обслуживания системы улавливания;

зависимость эффекта от последующей переработки CO₂.

Советы шаг за шагом: как оценивать такие технологии при выборе автомобиля

Перед покупкой автомобиля с новыми экологическими решениями стоит учитывать несколько факторов. Важно понимать, как именно технология работает в реальных условиях. Обратите внимание на наличие сервисной поддержки и инфраструктуры для обслуживания. Оцените, насколько технология совместима с вашим стилем эксплуатации — город, трасса, коммерческое использование. И, наконец, сравните совокупные затраты владения с альтернативами, включая гибриды и электромобили.

Популярные вопросы о двигателях с улавливанием CO₂

Что лучше — электромобиль или ДВС с улавливанием CO₂?

Выбор зависит от условий эксплуатации, доступности зарядной инфраструктуры и источников энергии в регионе.

Насколько это удорожает автомобиль?

На ранних этапах технология может увеличить стоимость, но при массовом внедрении разница может сократиться.

Можно ли использовать такую систему в коммерческом транспорте?

Да, именно коммерческие автомобили и фургоны считаются одними из самых перспективных сегментов для внедрения подобных решений.