Автомобиль становится роскошью: новые сборы и штрафы превращают 2026-й в испытание для кошелька

Утильсбор на машины увеличат с января 2026 года — Autonews

Автомобилистов в России в ближайшее время ожидает сразу несколько заметных нововведений. Речь идёт не об одном законе, а о целой системе изменений — от новых налогов и штрафов до пересмотра правил обучения и усиления автоматического контроля. Многие меры готовились заранее, но именно в 2026 году они начнут работать в полную силу. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Автомобили

Рейтинги автошкол: прозрачность вместо формальности

Одним из самых обсуждаемых новшеств станет запуск общедоступного рейтинга автошкол. Законопроект уже одобрен Госдумой, а сама система должна заработать в 2026 году.

Оценивать учебные заведения планируется по двум показателям. Первый — доля учеников, которые успешно сдают экзамены в ГИБДД. Второй — статистика ДТП с участием выпускников в первые годы после получения прав.

Власти рассчитывают, что такой подход позволит отсечь формальное обучение и подтолкнёт автошколы к реальному повышению качества подготовки. Для будущих водителей рейтинг станет ориентиром при выборе места обучения.

Рост стоимости эвакуации и хранения автомобилей

С 1 января 2026 года в Москве изменятся тарифы на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках. В департаменте транспорта подчёркивают, что даже после повышения услуги останутся дотационными.

Перемещение мотоциклов и автомобилей мощностью до 80 л.с. будет стоить 8,5 тыс. рублей. Самая массовая категория — машины с моторами от 80 до 250 л.с. — обойдётся владельцам в 12,45 тыс. рублей. Суточное хранение составит от 1360 до 3040 рублей, при этом первые 24 часа традиционно остаются бесплатными. Сохранится и скидка 25% при быстрой оплате.

Утилизационный сбор и цены на автомобили

В 2026 году продолжится ежегодная индексация утилизационного сбора, решение о которой было принято ещё в 2024 году. Эксперты авторынка ожидают, что рост утильсбора отразится на конечной цене автомобилей, особенно импортных моделей.

В правительстве, в свою очередь, заявляют, что на машины российской сборки влияние будет минимальным. Аргумент — наличие локального производства практически во всех популярных сегментах рынка, от бюджетных моделей до кроссоверов.

Транспортный налог: корректировка спустя годы

В ряде регионов в 2026 году вырастут ставки транспортного налога. Так, в Московской области увеличение составит от 1 до 4 рублей за одну лошадиную силу.

Для автомобилей мощностью до 100 л.с. ставка достигнет 14 рублей, для диапазона 100–150 л.с. — 35 рублей. Региональные власти подчёркивают, что тарифы не пересматривались более десяти лет, а инфляция за это время превысила 100%. Все действующие льготы для социально уязвимых категорий обещают сохранить.

Такси по новым правилам локализации

С 1 марта 2026 года в полном объёме вступит в силу закон о локализации такси. Он вводит строгие требования к автомобилям, которые допускаются к перевозке пассажиров.

Работать в такси смогут только машины, произведённые в России с высоким уровнем локализации либо выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов. Власти считают, что эта мера простимулирует спрос на отечественные автомобили и обновление автопарков.

Камеры и ОСАГО: автоматические штрафы

Одно из самых чувствительных нововведений — возможное автоматическое штрафование за отсутствие полиса ОСАГО. Законопроект уже прошёл первое чтение, а комплексы фото- и видеофиксации технически готовы к такой проверке.

Предполагается, что в течение суток водитель сможет получить только один штраф в размере 800 рублей. Повторные нарушения будут наказываться строже. Это должно сократить число автомобилей без страховки на дорогах.

Контроль не только за водителями

В 2026 году расширится и сфера автоматического контроля. Власти обратили внимание на рост числа инцидентов с курьерами на велосипедах и электросамокатах, поэтому ожидаются новые поправки в ПДД, регулирующие их движение.

Кроме того, Минтранс предлагает использовать камеры для фиксации нарушений со стороны пешеходов — например, при переходе железнодорожных путей в неположенных местах. Штрафы в таких случаях планируется выписывать по аналогии с дорожными нарушениями автомобилистов.

Что изменится для водителей сильнее всего

Наибольшее влияние на повседневную жизнь автомобилистов окажут автоматические штрафы, рост налоговой нагрузки и ужесточение контроля через камеры. Менее заметными, но стратегически важными станут рейтинги автошкол и правила для такси, которые повлияют на рынок в долгосрочной перспективе.

Советы водителям

Проверьте актуальность полиса ОСАГО и срок его действия. Уточните ставки транспортного налога в своём регионе. Следите за изменениями ПДД, особенно если пользуетесь электросамокатами или велосипедом. Планируя работу в такси, заранее учитывайте требования к автомобилю.

Популярные вопросы о нововведениях для водителей в 2026 году

Подорожают ли все автомобили из-за утильсбора?

Импортные модели — вероятнее всего, да. Для машин российской сборки рост может быть менее заметным.

Будут ли камеры штрафовать за ОСАГО сразу везде?

Система планируется к поэтапному внедрению после окончательного принятия закона.

Отменят ли льготы по транспортному налогу?

Нет, действующие льготы для социально незащищённых категорий сохраняются.