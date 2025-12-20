Никто не ожидал такого от электрокара: зимой привычный комфорт внезапно перестаёт работать

Зимой электромобиль сталкивается с задачей, о которой владельцы машин с ДВС раньше почти не задумывались, — где взять тепло для салона и батареи. В электрокарах нет двигателя, который щедро делился бы избыточным теплом, поэтому обогрев здесь — отдельная инженерная система. От её типа напрямую зависят комфорт, скорость зарядки и реальный запас хода. Об этом сообщает Auto motor und sport.
В электромобилях климат-контроль и терморегулирование аккумулятора работают в связке. Электромоторы и силовая электроника выделяют минимум тепла, а батарея чувствительна к холоду и перегреву. При низких температурах падает доступная ёмкость, снижается отдача мощности и ограничивается быстрая зарядка, что особенно заметно на фоне роста интереса к электромобилям на российском рынке. Поэтому системы отопления отвечают сразу за салон и за сохранность аккумулятора.
Самое простое решение — это PTC-нагреватель. Аббревиатура расшифровывается как "положительный температурный коэффициент". В основе — керамические элементы, которые нагреваются при прохождении электрического тока и передают тепло воздуху системы вентиляции.
Ключевая особенность таких нагревателей — саморегуляция.
Такая схема безопасна и не требует сложной электроники. PTC-нагреватели быстро прогревают салон, но потребляют много энергии напрямую из батареи. В мороз это заметно сокращает запас хода, особенно в городских поездках с частыми остановками.
Более технологичное решение — тепловой насос. Он использует тепло окружающего воздуха и остаточную энергию от электромотора, инвертора и аккумулятора. Принцип работы напоминает холодильник, только в обратном направлении: хладагент испаряется, отбирая тепло, затем сжимается и передаёт его в салон.
Такой подход позволяет получить до трёх киловатт тепла из одного киловатта электроэнергии. Это делает тепловой насос заметно эффективнее PTC-нагревателей и снижает зимние потери пробега — фактор, который всё чаще учитывается при оценке надёжности электромобилей.
Тепловой насос — это не отдельный блок, а комплекс компонентов: испаритель, конденсатор, клапаны и датчики. В современных электромобилях он всё чаще отвечает и за терморегулирование батареи. Это критично для ресурса аккумулятора и стабильной мощности. Слишком холодная батарея теряет эффективность, слишком горячая — ускоряет деградацию элементов.
Производители делают ставку на высокую интеграцию. Один из примеров — Heated Chiller от Webasto, который объединяет охлаждение салона, обогрев салона и активную терморегуляцию батареи в одном модуле. Это снижает вес, упрощает архитектуру и повышает общую энергоэффективность.
Система нагревает охлаждающую жидкость для аккумулятора, отводит лишнее тепло при быстрой зарядке и одновременно подаёт тёплый воздух в салон. Серийное производство таких решений ожидается в ближайшее время.
PTC-нагреватель прост, надёжен и быстро реагирует на запрос тепла, но напрямую расходует энергию батареи.
Тепловой насос сложнее и дороже, однако заметно эффективнее в эксплуатации и лучше сохраняет запас хода зимой.
Выбор системы влияет не только на комфорт, но и на ежедневные расходы.
Плюсы:
Минусы:
Учитывайте климат региона и длительность зимы.
Проверяйте наличие теплового насоса в комплектации.
Оценивайте влияние системы на запас хода.
Обращайте внимание на функции терморегуляции батареи.
Что лучше для зимы — PTC или тепловой насос?
Для холодных регионов выгоднее тепловой насос при условии, что он рассчитан на низкие температуры.
Насколько падает запас хода зимой?
При активном использовании PTC-нагревателя потери могут быть ощутимыми.
Стоит ли переплачивать за тепловой насос?
При регулярной зимней эксплуатации — да, за счёт экономии энергии и более стабильной работы батареи.
