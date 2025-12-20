Никто не ожидал такого от электрокара: зимой привычный комфорт внезапно перестаёт работать

Системы отопления объединили обогрев салона и батареи — Auto motor und sport

Зимой электромобиль сталкивается с задачей, о которой владельцы машин с ДВС раньше почти не задумывались, — где взять тепло для салона и батареи. В электрокарах нет двигателя, который щедро делился бы избыточным теплом, поэтому обогрев здесь — отдельная инженерная система. От её типа напрямую зависят комфорт, скорость зарядки и реальный запас хода. Об этом сообщает Auto motor und sport.

Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зарядная станция

Почему обогрев в электромобиле — это отдельная технология

В электромобилях климат-контроль и терморегулирование аккумулятора работают в связке. Электромоторы и силовая электроника выделяют минимум тепла, а батарея чувствительна к холоду и перегреву. При низких температурах падает доступная ёмкость, снижается отдача мощности и ограничивается быстрая зарядка, что особенно заметно на фоне роста интереса к электромобилям на российском рынке. Поэтому системы отопления отвечают сразу за салон и за сохранность аккумулятора.

Как работают PTC-нагреватели

Самое простое решение — это PTC-нагреватель. Аббревиатура расшифровывается как "положительный температурный коэффициент". В основе — керамические элементы, которые нагреваются при прохождении электрического тока и передают тепло воздуху системы вентиляции.

Ключевая особенность таких нагревателей — саморегуляция.

Такая схема безопасна и не требует сложной электроники. PTC-нагреватели быстро прогревают салон, но потребляют много энергии напрямую из батареи. В мороз это заметно сокращает запас хода, особенно в городских поездках с частыми остановками.

Тепловой насос: ставка на эффективность

Более технологичное решение — тепловой насос. Он использует тепло окружающего воздуха и остаточную энергию от электромотора, инвертора и аккумулятора. Принцип работы напоминает холодильник, только в обратном направлении: хладагент испаряется, отбирая тепло, затем сжимается и передаёт его в салон.

Такой подход позволяет получить до трёх киловатт тепла из одного киловатта электроэнергии. Это делает тепловой насос заметно эффективнее PTC-нагревателей и снижает зимние потери пробега — фактор, который всё чаще учитывается при оценке надёжности электромобилей.

Интеграция и контроль температуры батареи

Тепловой насос — это не отдельный блок, а комплекс компонентов: испаритель, конденсатор, клапаны и датчики. В современных электромобилях он всё чаще отвечает и за терморегулирование батареи. Это критично для ресурса аккумулятора и стабильной мощности. Слишком холодная батарея теряет эффективность, слишком горячая — ускоряет деградацию элементов.

Куда движется рынок

Производители делают ставку на высокую интеграцию. Один из примеров — Heated Chiller от Webasto, который объединяет охлаждение салона, обогрев салона и активную терморегуляцию батареи в одном модуле. Это снижает вес, упрощает архитектуру и повышает общую энергоэффективность.

Система нагревает охлаждающую жидкость для аккумулятора, отводит лишнее тепло при быстрой зарядке и одновременно подаёт тёплый воздух в салон. Серийное производство таких решений ожидается в ближайшее время.

Сравнение PTC-нагревателя и теплового насоса

PTC-нагреватель прост, надёжен и быстро реагирует на запрос тепла, но напрямую расходует энергию батареи.

Тепловой насос сложнее и дороже, однако заметно эффективнее в эксплуатации и лучше сохраняет запас хода зимой.

Плюсы и минусы систем отопления электромобилей

Выбор системы влияет не только на комфорт, но и на ежедневные расходы.

Плюсы:

быстрый прогрев салона;

снижение энергопотерь у тепловых насосов;

поддержание оптимальной температуры батареи.

Минусы:

рост энергопотребления у PTC-нагревателей;

более высокая стоимость сложных систем;

повышенные требования к обслуживанию.

Советы по выбору системы отопления электромобиля

Учитывайте климат региона и длительность зимы. Проверяйте наличие теплового насоса в комплектации. Оценивайте влияние системы на запас хода. Обращайте внимание на функции терморегуляции батареи.

Популярные вопросы о системе отопления электромобилей

Что лучше для зимы — PTC или тепловой насос?

Для холодных регионов выгоднее тепловой насос при условии, что он рассчитан на низкие температуры.

Насколько падает запас хода зимой?

При активном использовании PTC-нагревателя потери могут быть ощутимыми.

Стоит ли переплачивать за тепловой насос?

При регулярной зимней эксплуатации — да, за счёт экономии энергии и более стабильной работы батареи.