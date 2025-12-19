Цены замерли, но не для всех: владельцы некоторых машин первыми ощутили удар по кошельку

Стоимость автозапчастей в России продолжает меняться, но общий рост оказался минимальным. При этом отдельные марки выбились в явные лидеры подорожания, сформировав своеобразный антирейтинг. Одновременно владельцы китайских автомобилей получили более позитивный сигнал. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Nissan Armada

Что происходит с ценами на автозапчасти

Средняя стоимость запасных частей в обновлённых справочниках, используемых для расчёта выплат по ОСАГО, увеличилась примерно на 1% по сравнению с предыдущей версией. Эти данные фиксируют общее состояние рынка автокомпонентов, включая детали для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников. В РСА подчёркивают, что резких скачков не зафиксировано, а динамика остаётся относительно стабильной.

"Тенденция стабилизации цен на запасные части сохраняется", — отметили в Российском союзе автостраховщиков.

Такие справочники напрямую влияют на расчёт стоимости ремонта после ДТП, формирование предложений страховых компаний сервисным центрам и размер компенсаций для автовладельцев.

Антирейтинг марок с максимальным ростом цен

Несмотря на умеренный средний показатель, отдельные бренды показали заметный рост стоимости деталей. В антирейтинге оказались преимущественно иностранные автомобили, официально покинувшие российский рынок.

Наиболее существенно подорожали запчасти для:

Nissan — рост примерно на 6,6%.

Renault — увеличение около 5,1%.

Chevrolet — прибавка порядка 4,5%.

Для популярных марок вроде Toyota, Mercedes и Kia рост оказался значительно скромнее и не превысил 1,4%. Это означает, что обслуживание таких автомобилей, включая замену кузовных элементов, узлов подвески или расходников, остаётся относительно предсказуемым по затратам.

Китайские автомобили: обратная динамика

На фоне общего фона выделяется сегмент китайских автомобилей. Здесь продолжается снижение цен на запасные части, что особенно заметно для массовых моделей.

"Продолжается снижение цен на запасные части к китайским автомобилям, рекордсменом является марка Geely — снижение более чем на 10%", — сообщили в РСА.

Эта тенденция делает эксплуатацию китайских машин более доступной, особенно с учётом стоимости кузовного ремонта, элементов ходовой части и электронных компонентов.

Как справочники РСА влияют на рынок

РСА обновляет данные о средней стоимости автозапчастей ежеквартально. Эти показатели используются:

При расчёте ремонта по ОСАГО.

Для формирования тарифов страховых компаний.

В переговорах между страховщиками и автосервисами.

При определении размера денежной компенсации водителям.

Таким образом, даже незначительные изменения в справочниках отражаются на реальных расходах автовладельцев.

Сравнение: ушедшие бренды и китайские марки

Автомобили брендов, покинувших российский рынок, всё чаще сталкиваются с ростом цен на детали из-за сложной логистики и ограниченного предложения. В то же время китайские производители активно наращивают складские запасы, развивают поставки и расширяют ассортимент аналогов. Это делает обслуживание китайских машин, включая замену бамперов, фар и элементов трансмиссии, более выгодным в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Текущая ценовая картина имеет разные стороны для водителей. С одной стороны, общий рост остаётся минимальным, с другой — различия между брендами становятся всё заметнее.

К плюсам можно отнести:

относительную стабильность рынка автозапчастей;

снижение цен на детали для китайских автомобилей;

предсказуемость расчётов по ОСАГО.

Среди минусов:

ускоренный рост цен на запчасти для ушедших брендов;

потенциальное удорожание ремонта редких моделей;

зависимость от параллельного импорта.

Советы по выбору автомобиля с учётом стоимости запчастей

При покупке машины важно учитывать не только цену самого авто, но и будущие расходы на обслуживание. Стоит заранее изучить динамику цен на запчасти, доступность аналогов и условия страхования. Для городского использования и регулярного ремонта выгоднее выбирать модели с широкой сервисной сетью и стабильными поставками комплектующих. Это поможет снизить затраты на эксплуатацию и упростить ремонт по ОСАГО.

Популярные вопросы о стоимости автозапчастей в России

Почему цены на запчасти для ушедших брендов растут быстрее?

Основная причина — ограниченные поставки и усложнённая логистика, что влияет на себестоимость деталей.

Сколько стоит ремонт по ОСАГО с учётом новых справочников?

Стоимость зависит от марки автомобиля, региона и характера повреждений, но в среднем изменения составляют около 1%.

Что выгоднее в обслуживании — китайский или японский автомобиль?

С точки зрения текущих цен на запчасти китайские автомобили оказываются более доступными, особенно для планового ремонта.